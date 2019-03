FOTO Situaţie imposibilă pentru strămutaţii de la Ocnele Mari, după 10 ani de la dezastru: „Plătim impozite pe casele şi terenurile care nu mai sunt”

Terenul din Ocnele Mari Vâcea a început să dea primele semne de instabilitate în 2001, după aproape cinci decenii de exploatare intensivă a zăcământului de sare gemă. Specialiştii au concluzionat că localitatea se află practic deasupra unui lac de saramură.

Vorbim despre un labirint de tuneluri unde sarea se exploatează de mii de ani. Doar că în urma exploatărilor moderne s-a luat decizia ca zonele care nu mai sunt folosite să fie inundate cu saramură. De la jumătatea anilor ’50, urmare a apariţiei Uzinelor Sodice Govora, s-a trecut la exploatarea sării sub formă de soluţie saturată, cu ajutorul sondelor. Aşa s-a ajuns ca Ocnele Mari să stea pe o mare de sare, la propriu, de peste 1 milion de metri cubi de saramură.

În 2009, tavanul unei fostei exploatări de sare din Ocnele Mari - judeţul Vâlcea se prăbuşea, iar saramura inunda casele şi terenurilor localnicilor din vecinătate. În Câmpul I de Sonde s-a format un crater cu o adâncime de 200 metri şi o suprafaţă de prăbuşire de 12.000 metri pătraţi. Saramura a ajuns până în satul Cosota. Aici s-a construit un bazin de retenţie pe Pârâul Sărat.

Saramura a ieşit la suprafaţă şi înainte, din 2001 până în 2006, prin prăbuşiri mai mult sau mai puţin controlate. Era doar o chestiune de timp până când inevitabilul avea să se producă, ceea ce s-a întâmplat în 2009. În jur de 200 de familii din localitate au fost strămutate de-a lungul anilor, un sat întreg fiind ras din temelie. Florian Zamfirescu, profesorul care s-a ocupat de prăbuşirea controlată de la Ocne, spunea în urmă cu mai mulţi ani ca fenomenul e unic în lume. „Prăbuşirea de aici e o experienţă unică la nivel mondial. Pe nicăieri în lumea asta nu s-au făcut exploatări pe sub case”.





Strămutaţii, supăraţi că nu au primit titlurile de proprietate şi plătesc şi pentru ce nu mai au

O parte dintre familiile strămutate de la Ocnele Mari, în urma prăbuşirii tavanelor cavernelor, au fost prezente săptămâna trecută la o întâlnire, mediată la Prefectura Vâlcea, cu reprezentanţii Ministerului Economiei şi ai Societăţii Naţionale a Sării Conversmin.

Cu această ocazie, oamenii au explicat problemele cu care se confruntă: „Înaintea noastră s-au mutat 35 – 40 de familii cărora, la un an după, li s-au şi făcut acte. Nouă de ce nu ni se fac? Altă problemă: noi plătim impozite pe casele care nu mai sunt. Dacă veţi privi un extras pe ce plătim, o să vă minunaţi. De exemplu scrie acolo – clădiri – dar clădirea mea nu mai este, teren intravilan – nici acela nu mai e”, a explicat Gheorghe Ciripelu, strămutat în 2007 în cartierul Căzăneşti.

Ioan Savu i-a confirmat spusele: „Am cerut comisie să vină să vadă că nu mai există terenul. E păcat. Cel din stânga, cel din dreapta, toţi au luat banii şi noi stăm şi ne uităm.”

28 de familii din cartierul Căzăneşti, aflat la marginea oraşului Râmnicu Vâlcea, precum şi cele strămutate la Copăcelu nu deţin titluri de proprietate pentru casele care le-au fost construite şi date la schimb.

„Nu putem face îmbunătăţiri la Căzăneşti pentru că ne trebuiesc aprobări. Nu putem face asigurări, pentru că nu suntem proprietari. Aceasta ar fi cea mai mare dorinţă, să ni se dea titlurile de proprietate, pentru tot cartierul Căzăneşti”, a spus şi Domnica Bărbulătescu.





„Figurează în acte cu locuinţe în Ocnele Mari, deşi fizic acestea nu mai sunt”



Primarul din Ocnele Mari, Mihai Pătru a recunoscut că este vorba despre o problemă juridică: „Atunci când se face actul de vânzare – cumpărare, trebuie să obţină actul fiscal. Iar până nu vin cu acel contract, nu pot să obţină certificatul fiscal pentru că figurează în acte cu locuinţe în Ocnele Mari, deşi fizic acestea nu mai sunt”.

Trei familii din zona barajului de retenţie, construit după surparea cavernei din Câmpul I de Sonde, aşteaptă din 2008 şi acum să primească o locuinţă într-o zonă sigură.

„Cele trei familii au rămas nestrămutate, pentru că la momentul respectiv au fost nişte probleme juridice: fie au încercat să-şi divizeze proprietatea pentru copii, ca să obţină mai multe case la strămutare, fie că nu aveau finalizate actele juridice, erau în curs de moştenire şi s-au clarificat apoi şi alte motive”, au încercat reprezentanţii Conversmin - societatea naţională a sării care exploatează în zonă, de ce încă mai există familii fără casă, după 10 ani.





Deşi autorităţile dau asigurări că este totul în regulă în zonă, casele încă se mai crapă

„În anul 2011 au avut loc nişte împuşcături subterane, detonări, nu ştiu cum le zice, la Câmpul IV de Sonde. În momentul respectiv mi s-a fisurat locuinţa. Am dat telefon şi la 112. Nu s-a confirmat că ar fi adevărat (despre detonări – n.r.) Am reparat ulterior, dar au apărut din nou fisuri. În urma sesizărilor depuse mi s-a comunicat că ar fi Câmpul II de Sonde de vină. Acum, iar mi s-a fisurat din nou locuinţa. Nici uşile nu se mai închid din interior. Deci, mă deposedaţi de dreptul de proprietate. Trebuie să veniţi să-mi reparaţi casa”, le-a spus Vasile Bărăscu reprezentanţilor Conversmin.

„Ordinul de ministru pentru schimbul de proprietăţi de la Copăcelu şi Căzăneşti este în lucru”



Reprezentantul Ministerului Economiei, directorul Direcţiei de Resurse Minerale, Adrian Mitu a ţinut să-i liniştească pe strămutaţi, susţinând că pentru prima dată în ultimul deceniu lucrurile se mişcă nu doar la nivel declarativ: „Vă dau cuvântul de onoare că ordinul de ministru pentru schimbul de proprietăţi de la Copăcelu şi de la Căzăneşti este în lucru, la Direcţia Juridică. În urma acestei întâlniri cu siguranţă o să cer o audienţă la ministrul Economiei ca să-i prezint situaţia”.

„Este ruşinos pentru statul român, dar asta este”







Adrian Mitu, s-a scuzat pentru situaţia creată, motivând că problema de la Ocnele Mari se află în analiză la Direcţia Juridică, în timp ce reprezentantul Conversmin Dan Georgescu a motivat că nu a venit bugetul. Acesta a încercat să explice că există bunăvoinţă, dar nu şi putinţă, în lipsa banilor, recunoscând în acelaşi timp că: „Pe terenurile respective care au fost inundate în timpul retenţiei de saramură se plăteşte uzufruct. Asta este posibilitatea în momentul de faţă. Este ruşinos pentru statul român, dar asta este”.





„Ocnele Mari, prioritate Zero”

Prefectul de Vâlcea, Florian Marin s-a poziţionat de partea sinistraţilor: „Cam toată lumea are dreptate, dar nu se rezolvă problemele cu datul de dreptate. Sunt la a şasea întâlnire pe tema asta, în doi ani de zile şi de fiecare dată am auzit aceleaşi explicaţii. Şi administraţia locală are dreptate, că nu s-a făcut nimic timp de 12 ani şi oamenii au dreptate că stau de 10 – 12 ani fără acte de proprietate şi fără utilităţi, o parte dintre dânşii, unii n-au primit decât propunerea uzufructului, fără să primească folosinţa terenului respectiv... Dreptate am şi eu să vă întreb pe dumneavoastră, dreptate aveţi şi dumneavoastră când spuneţi că nu aveţi bani. Probabil o să se depăşească stadiul de dat dreptate. O să se ajungă la stadiul la care o să verifice cineva de ce nu s-a făcut nimic în timpul ăsta”, a mai spus prefectul Marin.





Reprezentantul Ministerului Economiei a mai precizat şi că în acest an Ocnele Mari vor reprezenta prioritatea „0” pentru minister, iar reprezentantul Conversmin SA a dat asigurări că la Ocnele Mari nu mai există nici un pericol iminent pentru populaţie.





Închiderea şi ecologizarea, altădată





Din 2013 încoace nu au mai fost alocaţi suficienţi bani pentru lucrările de închidere şi ecologizare.