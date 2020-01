FOTO De ce s-a răspândit pesta porcină cu repeziciune în Vâlcea. Adevărul ţinut ascuns până după sărbătorile de iarnă

Vâlcea a avut în 2019 două focare de pestă porcină africană, unul la un mistreţ din pădurile care înconjoară municipiul Râmnicu Vâlcea, iar altul într-un sat din Băbeni, unde într-o gospodărie au murit doi purcei.

În primele 10 zile ale acestui an, s-au confirmat deja 14 focare noi, din care cinci în gospodării, iar restul în fondurile de vânătoare. La acestea se mai adaugă încă 10 suspiciuni tot în fondurile de vânătoare.

În atare condiţii există o isterie în mediul online pe acest subiect, unde se vorbeşte despre o epidemie, fapt infirmat însă de autorităţi.

Trei zile mai târziu aveau să fie anunţate încă patru noi focare în trei localităţi distincte din judeţul Vâlcea. Două dintre ele proveneau din aceeaşi localitate: Ştefăneşti, Brezoi şi Orleşti.

În mediul online, au început să circule informaţii despre pesta porcină într-una din localităţi, înainte ca autorităţile să confirme focarele. Potrivit acestora, 50 de mistreţi ar fi fost găsiţi morţi pe fondul de vânătoare din Ştefăneşti – Vâlcea, unii chiar pe lângă gospodăriile oamenilor.

Pe lângă răspândirea virusului de către mistreţi, o altă cauză o reprezintă iresponsabilitatea oamenilor. În noaptea de joi spre vineri, 9 / 10 ianuarie, spre exemplu, a fost depistată cea mai mare captură de porci transportaţi ilegal având în vedere că Vâlcea se află sub alarmare de pestă porcină.

Cazul Ştefăneşti sau isteria din mediul online cu cei 50 de mistreţi morţi

Revenind la informaţiile care circulă în online, ele au fost făcute publice de Asociaţia Ziariştilor de Investigaţii (AZI) pe pagina proprie de socializare. Potrivit acestora: „de mai bine de 45 de zile” în pădurile din sudul judeţului ar fi murit „peste 50 de porci mistreţi”.

„Dacă nu apărea cazul "Stănciulescu" care a găsit la stâna personală din punctul "Băzăvanu", un mistreţ mort lângă furajele ovinelor, poate nici acum nu aflau autorităţile judeţului de focarul de pestă porcină de la Ştefăneşti”, consideră aceeaşi sursă.

Autorităţile au confirmat de Bobotează, pe 6 ianuarie, existenţa focarelor de la Ştefăneşti. „Rezultatul confirmă: la Ştefăneşti este focar de pestă porcină africană cu extindere în localitatea vecină – Lungeşti”. Informaţiile din online au venit însoţite şi de imaginile a patru mistreţi descoperiţi morţi în pădurea Ghinu din Dobruşa.

AZI pomeneşte şi despre o răzbunare pornită de autorităţi şi biserica locale împotriva celor „şapte nenorociţi” care au isterizat o întreagă comunitate prin faptul că au sesizat prezenţa virusului pestei porcine africane. O răzbunare care ar avea ca substrat un teren de 20.000 mp stăpânit de cele două instituţii, fără însă să se ofere mai multe amănunte despre legătura cu „trădătorii”.

Primarul din Ştefăneşti este acuzat că a ştiut despre fenomen şi că, în loc să avertizeze autorităţile judeţului, pentru a-l ţine sub control, a preferat să ascundă aceste informaţii, mai bine de o lună şi jumătate, până s-a aflat adevărul.

19 mistreţi morţi, recunoscuţi de autorităţi în pădurile de la Ştefăneşti

Dincolo de isteria din mediul online, autorităţile confirmă doar în parte ce se întâmplă, mai ales în situaţia de la Ştefăneşti - Vâlcea: „Nu am avut timp efectiv să văd ce a apărut în mediul online. Ce pot să vă spun este că mistreţii nu au fost găsiţi morţi la Ştefăneşti, ci pe fondul de vânătoare, pădure, este altceva. Ştiţi că mistreţii se hrănesc în cârd (ciurdă - n.r.). Probabil că au mâncat din acelaşi loc ori s-au adăpat din acelaşi loc şi atunci virusul s-a transmis la toţi. Deci, aceasta este explicaţia, din experienţa pe care o avem. Hrana este pe o întindere destul de mică, unde s-au găsit mortalităţile în rândul mistreţilor. Dacă nu mă înşel, cu toţii au fost în jur de 19, maximum. Nu se poate vorbi despre 50 de cazuri. Prefectura a dat un comunicat cu numărul exact”, ne-a declarat directorul Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, dr. Gabriel Miclea.

„Este bine să se îngroape cât mai aproape de locul unde a fost descoperit cadavrul”

Întrebat şi dacă este normal ca un cadavru să fie îngropat lângă o stână, acesta a mai precizat: „Nu ştiu dacă stâna este proprietatea personală a cuiva. Pe de altă parte, obligaţiunea este de îngropare, conform procedurilor, a gestionarului fondului de vânătoare. Iar ca să prevenim boala, nu trebuie să stăm, să tragem de cadavre, te mai miri pe unde, să împrăştiem boala. Este bine să se îngroape, cu un loc stabilit cât mai aproape de unde a fost descoperit cadavrul. Era bine să se anunţe şi autorităţile. Dar educaţia nu putem să o facem noi, eu şi dumneavoastră. Dar, avem responsabilităţi faţă de societate.”

Directorul DSVSA ne-a mai confirmat că nu se fac cercetări împotriva autorităţilor locale.

În data de 6 ianuarie, Prefectura Vâlcea a confirmat noile focare de pestă porcină africană printre care şi la „un porc mistreţ de pe Fondul de vânătoare FC 38 Dobruşa (Băzăvanu), pe raza comunei Ştefăneşti şi la alţi doi porci mistreţi de pe Fondul de vânătoare FC 38 Dobruşa (Băneasa), tot pe raza comunei Ştefăneşti”.

Pe lângă acestea s-au mai descoperit un focar într-o gospodărie din Orleşti, dar şi la alţi doi porci domestici depistaţi în trafic în noaptea de 04 / 05 ianuarie, pe raza oraşului Brezoi.

„De asemenea, la nivelul C.L.C.B. Vâlcea s-a dispus transmiterea, în regim de urgenţă, către L.S.V.S.A. Braşov a probelor recoltate de un porc mistreţ găsit mort pe un fond de vânătoare din comuna Lungeşti”.

Liber la vânătoare

Vineri, 10 ianuarie, a fost convocat din nou Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Vâlcea, la solicitarea Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Vâlcea, având în vedere buletinele de analiză, prin care s-au confirmat noi cazuri de pestă porcină africană. Unul dintre focare a fost descoperit într-o fermă familială din localitatea Orleşti, iar altul la un mistreţ găsit mort pe Fondul de Vânătoare 37 Mitrofani.

Directorul DSVSA Vâlcea, Gabriel Miclea, a precizat că în momentul de faţă mai există încă opt suspiciuni la porci mistreţi găsiţi morţi, şapte dintre ei fiind pe Fondul de vânătoare 38 Dobruşa, unde până acum au fost confirmate opt cazuri, iar cealaltă suspiciune este la un porc mistreţ găsit mort pe Fondul de Vânătoare 39 Uşurei.

De asemenea, mai există o suspiciune şi într-o gospodărie din Drăgăşani (Zlătărei). Probele au fost deja trimise spre analiză la DSVSA Bucureşti şi se aşteaptă rezultatele.

Pe lângă măsurile aprobate pentru combaterea focarelor de pestă porcină, prefectul judeţului Vâlcea, Tiberiu Costea a cerut urgentarea organizării de vânători în zonele forestiere afectate, pentru a se preveni răspândirii virusului către gospodăriile populaţiei.

14 focare confirmate şi 10 suspiciuni în prima săptămână a anului

S-a dispus şi intensificarea controalelor în trafic, în special noaptea, la punctele de intrare în judeţ şi în zonele cu pesta porcină africană, precum şi limitarea accesului vehiculelor în zonele forestiere, prin montarea de bariere şi panouri cu ”Accesul interzis” la intrarea în păduri.

S-a decis, de asemenea, că nu se impune măsura sacrificării porcilor domestici din gospodăriile populaţiei, ci doar o atentă monitorizarea a zonelor afectate.

Potrivit autorităţilor, în momentul de faţă, în Vâlcea sunt confirmate cinci focare de pestă porcină africană în gospodăriile populaţiei: în Păuşeşti Măglaşi, Drăgoeşti, Băbeni şi Orleşti – două cazuri. La acestea se mai adaugă alte nouă focare de porci mistreţi - opt din Fondul de Vânătoare 38 Dobruşa şi unul din Fondul de Vânătoare 37 Mitrofani. În total 14 focare.

Nu se poate vorbi despre epidemie de pestă porcină africană la Vâlcea

În ciuda repeziciunii cu care s-a întins fenomenul în mai multe zone din centrul şi sudul judeţului, autorităţile susţin că nu se poate vorbi despre o epidemie de pestă porcină africană: „Nu ştiu la ce vă referiţi când vorbiţi despre epidemie, pentru că fenomenul evoluează în România de peste doi ani. Noi am fost ”indem” până acum pe boală (adică sub supraveghere, în urma focarelor de anul trecut - n.r.), dar judeţele vecine au avut focare active. Avem şase focare, celelalte se suprapun pe acelaşi fond de vânătoare, la care se adaugă mortalitatea. Noi oricum luăm probe suplimentare, facem supravegherea zilnică a zonelor vizate, am inventariat numărul de porci, şi sâmbăta, şi duminica, şi pe 1 şi pe 2 ianuarie... continuu. Am cam avut de muncă. Important este că am luat probe şi de la nişte suspiciuni şi ne-au ieşit negative. Ceea ce e un semnal bun, deocamdată. La Drăgoeşti am avut suspiciuni şi rezultatele au ieşit negative, şi la Orleşti. Până acum, deşi am fost înconjuraţi din toate părţile de pestă porcină ne-am ţinut foarte bine.Dar circulaţia, samsarii şi animalele sălbatice...”, ne-a mai declarat directorul DSVSA, dr. Gabriel Miclea.

Transport ilegal în plină alertă de pestă porcină - cea mai mare captură

În ciuda restricţiilor existente în judeţul Vâlcea privind transportul, consumul şi comercializarea de porci, carne şi produse din carne de porc, în noaptea de 9 ianuarie, poliţiştii din Călimăneşti au oprit pentru control, pe DN 7 / E 81, pe Valea Oltului, o autoutilitară condusă de un bărbat de 32 de ani, din judeţul Dâmboviţa.

În dubă s-au găsit 62 de porci, de diferite greutăţi, pentru care bărbatul nu deţinea documente de provenienţă şi transport. Şoferul a motivat că i-a cumpărat din zona Sibiu.

La faţa locului au fost chemaţi şi specialiştii din cadrul D.S.V.S.A, care au confiscat, eutanasiat şi îngropat suinele, recoltând şi cinci probe biologice pentru efectuarea examenului virusologic.

Samsarul din Dâmboviţa pe lângă faptul că a rămas fără transport, s-a ales cu un dosar penal pentru „infracţiunea de răspândire a bolilor la animale sau plante” şi cu o amendă de 720 de lei, conform H.G. 984/2005.

Anul trecut, în toamnă, samsari tot din Dâmboviţa au primit 10.800 de lei amendă tot pentru transport ilegal a 20 de porci.