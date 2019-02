FOTO Cum au reuşit autorităţile unui oraş românesc să implice localnicii într-o acţiune de caritate permanentă: „Răspunsul a fost extraordinar“

Acţiuni prin care s-au amplasat containere pentru donaţii de tot felul în România s-au tot derulat şi de fiecare dată s-au dovedit un succes. O administraţie locală a avut iniţiativa de a prelua această idee caracteristică organizaţiilor non-guvernamentale de profil şi de a o duce la un alt nivel.

Povestea a prins rădăcini în Râmnicu Vâlcea, din toamna trecută, când ideea de a strânge donaţii a demarat pentru o perioadă limitată în urma proiectului „Donează pentru un zâmbet”. Numai că acţiunea s-a bucurat de atât de mult succes, încât ea se derulează şi la această oră, având caracter permanent. Şi nu doar că va continua, mai important este că se va extinde. În plus, s-a bucurat de atâta faimă încât până şi hoţii au fost interesaţi de idee.

La Vâlcea se predă, aşadar, de şase luni o lecţie care demonstrează că omenia, spiritul civic şi generozitatea nu ţin doar de o anumită perioadă sau de un anumit eveniment sau context. Oamenilor le place să se implice, să-şi ajute semenii, dar au nevoie de un catalizator, un factor în care să aibă încredere. Iar la acest capitol, administraţia locală pare să aibă mai mult capital decât orice altă organizaţie.

O poveste inspirată de la cehi

Povestea a fost inspirată de la cehi. Râmnicu Vâlcea este înfrăţit cu oraşul Kromeriz care i-a dăruit un un container special destinat pentru colectarea donaţiilor în haine, pe care cehii l-au folosit în acţiuni cu impact social.

„Ni l-au dat cu titlu gratuit. Noi doar l-am colantat şi, după mai multe discuţii, s-a decis amplasarea lui în cea mai aglomerată zonă a oraşului, de fapt în cel mai mare cartier. Zona aleasă pentru amplasare este chiar în spatele unei biserici, a doua ca mărime şi importanţă după Catedrala Episcopală din Râmnicu Vâlcea, dar şi lângă un parc de joacă şi de fitness, pe malul râului Olăneşti chiar la gura de vărsare în Olt, lângă o parcare şi alte obiective de interes”, explică purtătorul de cuvânt al Primăriei Râmnicu Vâlcea, Daniel Ionescu, despre cum a pornit acţiunea.

Supravegherea video a zonei - o condiţie inspirată, chiar şi hoţii au picat în capcana faimei

În plus, zona aleasă este supravegheată video, un fapt hotărâtor în decizia luată. Ulterior, avea să se dovedească că această condiţie a fost una inspirată. Fiindcă, în cel puţin două rânduri, containerul a fost ţinta unor hoţi care nu au plecat doar cu o sacoşă, două de haine, ci s-au lăcomit la toată încărcătura din container. Din fericire, sistemul „Big Brother” a alertat Poliţia Locală, iar hoţii au fost prinşi înainte să dispară din zonă cu toată prada.

„După cum s-a dovedit ulterior, era nevoie de supraveghere video. Nu este vorba că s-a luat un pantalon sau o sacoşă cu haine, pentru că până la urmă cei care le-ar fi luat probabil ar fi avut nevoie de ele. Iar acesta este de fapt şi scopul acţiunii. Problema este că au plecat cu sacii şi atunci vorbim despre altceva”, mai spune reprezentantul Primăriei.

„Ne aşteptam la un răspuns pozitiv, doar că dimensiunea acestuia a fost o surpriză plăcută”

Succesul acţiunii care nu s-a limitat doar la o lună sau un anumit context i-a luat prin surprindere şi pe iniţiatorii ei: „Ne aşteptam la un răspuns pozitiv, doar că dimensiunea acestuia a fost o surpriză plăcută”, recunoaşte Daniel Ionescu. Iar când spunem succes, vorbim despre tone de haine care se donează non-stop: „Cert este că în ritmul de depunere se poate vorbi despre tone de îmbrăcăminte colectată. Răspunsul a fost unul extraordinar de amplu din partea râmnicenilor. În mai puţin de trei zile de când l-am amplasat, a trebuit să-l golim. Şi chiar dacă nu pare din exterior, este un container de capacitate mare. A trebuit să-l golim pentru că se umpluse. Era sub supravegherea celor de la Poliţia Locală, ai cărei angajaţi treceau frecvent prin zonă şi ne raportau.” Containerul se goleşte uneori în fiecare zi Şi pentru că tot a vorbit de capacitatea containerului, autorităţile s-au trezit de multe ori că se dovedeşte insuficientă: „Nu vă supăraţi, mai goleşte cineva acest container? La această oră este plin, iar în faţa lui stau câteva plase cu haine în ploaie”, sună mesajele primite deseori atât pe mailul primăriei cât şi pe reţelele de socializare. Adevărul este că sunt perioade în care containerul se goleşte în fiecare zi, nu doar o dată la câteva zile: „Au fost perioade în care a fost pur şi simplu golit efectiv în fiecare zi”, recunoaşte reprezentantul primăriei. „N-am făcut o statistică, dar cred că ritmul de donare depinde de nişte factori - vremea favorabilă, perioada sărbătorilor, când nivelul de colectare este mai ridicat decât în restul timpului. Contează foarte mult amplasamentul. Când e cald, te duci cu copilul în parc, mai faci şi fitness şi mai laşi şi o plasă - două de haine. Ritmul a fost accelerat inclusiv în perioada sărbătorilor de iarnă, când oamenii intră în spiritul tradiţiei. Ideal ar fi să dăruieşti tot timpul”, ceea ce la Vâlcea pare să devină o regulă, la nivel colectiv. Beneficiarii - asistaţii din centrele de copii şi bătrâni, din tot judeţul, dar şi familiile nevoiaşe Donaţiile au ajuns până acum, prin intermediul mai multor caravane, la beneficiarii centrelor de asistenţă socială, copii şi bătrâni, din întregul judeţ, nu doar din Râmnic, dar şi la nenumărate familii nevoiaşe. Spre exemplu, într-una din caravane, pe lângă haine s-au donat şi portocale şi cozonaci, cu ajutorul unor sponsori. Iar prin intermediul mai multor voluntari, donaţiile au ajuns la sute de oameni din Nicolae Bălcescu, Băbeni, Măciuca, Zătreni, Râmnicu Vâlcea etc. „Aflând de acţiune un preot din Angheleşti - Pietrari, dacă nu mă înşel, a solicitat nişte haine pentru nevoiaşii din parohia lui”, ne-a mai spus Daniel Ionescu, explicând că: „Acţiunea este în derularea şi acum. Ţinem legătura şi cu asociaţii non-guvernamentale de profil”, deci beneficiarii pot fi de oriunde. Costurile acţiunii - „neglijabile” Şi pentru că acţiunea în sine implică nişte costuri: pentru sortare, spălare, transport, distribuţie, mână de lucru, reprezentanţii Primăriei susţin că toate acestea sunt minime, datorită implicării unor oameni inimoşi, atât angajaţi ai instituţiei, cât şi voluntari ori sponsori: „Preluarea articolelor de îmbrăcăminte se face printr-o procedură pusă la punct cu Serviciul Pieţe Prest din cadrul Primăriei. Depozitarea şi sortarea, inclusiv călcarea şi spălarea se face la Clubul Pensionarilor din Petrişor. Am promovat acţiunea ”Dăruieşte pentru un zâmbet”, împreună cu instituţiile abilitate, de la nivelul judeţului, deci nu doar în Râmnic. Practic, nu au însemnat costuri prea mari, iar caravana din câte ştiu, s-a bucurat şi de participarea altor sponsori, care au asigurat şi alte produse, şi cred că inclusiv transportul. Aşa că, practic, costurile sunt neglijabile”, ne-a mai spus reprezentantul primăriei. Nu există limite nici în ceea ce priveşte beneficiarii acestor donaţii: „Dacă nu vom avea alte solicitări, nu văd de ce nu am oferi ajutor tuturor celor care ar cere, indiferent de unde vine solicitarea, judeţ, sau parte a ţării. Important este ca ceea ce dăruieşti să fie preţuit şi să fie de folos. Nu contează că e din Vâlcea sau din alt judeţ, de la ţară sau oraş, din România sau din afara graniţelor”.

Acţiune unicat; „ongoing”, pe termen nelimitat

Şi pentru că tot am pomenit de străinătate, să amintim şi faptul că Primăria Râmnicu Vâlcea s-a implicat de-a lungul timpului în mai multe campanii de caritate: „În urmă cu mai mulţi ani, cred în perioada războiului din Serbia, dacă nu mă înşel, am trimis apă. haine, făină şi conserve, în afara ţării. Şi atunci a fost o acţiune de succes. Apoi în perioada inundaţiilor din Moldova, iarăşi am strâns haine şi alte produse, pe care le-am trimis sinistraţilor. Au fost mai multe camioane care au plecat atunci. Putem spune că avem o oarecare tradiţie în domeniu, şi că toate au înregistrat un succes binemeritat”, povesteşte Daniel Ionescu.

Numai că niciuna dintre acestea, ca până acum, nu a avut o atât de mare întindere în timp: „Într-adevăr, celelalte au fost acţiuni punctuale, desfăşurate pe perioadă determinată, de genul ”ongoing”, exact ca în gluma despre bomba chinezească de cauciuc - domnule, încă mai sare!”, spune amuzat reprezentantul primăriei.

„Trebuie să învăţăm să dăruim un zâmbet”, spun râmnicenii

Ce părere au râmnicenii despre iniţiativa primăriei? „Mi se pare o idee excelentă. Am donat şi eu în mai multe rânduri, dar este destul de greu să găseşti persoanele cărora să le dăruieşti din prea plinul tău. Aşa e mai simplu şi ai certitudinea că ele vor ajunge exact la cei care au nevoie”.

„Trebuie să învăţăm să dăruim un zâmbet. Sper ca acţiunea să continue”.

„E mult mai facil aşa, să poţi să dăruieşti indiferent de oră, anotimp, ori doar când sunt sărbători. Şi e fain că nu trebuie să stau să caut nu ştiu ce firmă sau organizaţie. Important e să dai atunci cânt tu simţi nevoia, nu să ţi se ceară. Şi decât să ajungă la gunoi... Pentru că să ne înţelegem, şi cred că este cazul tuturor - nu dăm nişte zdrenţe, ci sunt haine care nu ne mai vin, nu ne mai încap, sau nu ne mai plac, nu mai sunt la modă, dar ele sunt purtabile, sunt într-o condiţie bună şi e păcat să le arunci. În plus, mai învaţă şi copiii cât de frumos este să dăruieşti.”

Încă două containere, în viitorul apropiat şi în alte zone ale oraşului

Aşa cum spuneam, pe lângă caracterul permanent al iniţiativei, se intenţionează şi extinderea acestei acţiuni prin amplasarea a încă două containere în alte cartiere din oraş. „Încă nu s-au stabilit zonele, dar probabil una va fi chiar în zona centrală şi alta în zona de nord, undeva unde există vizibilitate, sunt locuri cunoscute, cu acces facil din punct de vedere auto, deci în preajma unei parcări şi ,în special supravegheate video”, a mai explicat Daniel Ionescu despre planurile de viitor.

Iar când vine vorba despre acţiuni similare demarate şi de alte administraţii locale din ţară, reprezentantul primăriei recunoaşte: „Este greu să cred că nu se mai întâmplă şi în altă parte, dar nu ştiu ce să spun despre cine le-ar fi iniţiat: dacă sunt primării sau au fost proiecte ale unor organizaţii non-guvernamentale. Dar, ca şi iniţiere de către alte primării, nu am mai aflat de acţiuni similare.”

Containerul municipalităţii Râmnicu Vâlcea este amplasat în cartierul Ostroveni, în zona Catedralei ”Înălţarea Domnului”.