FOTO Reţinut 24 de ore, un şofer implicat într-un accident mortal riscă să fie arestat. Ce acuze i se aduc

În urma accidentului un bărbat a murit, iar alţi doi au ajuns în stare gravă la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Vâlcea. Toate victimele se afla în atelajul hipo, în momentul incidentului.

Anchetatorii au descoperit că şoferul a fugit de la locul accidentului, motiv pentru care s-a plecat în căutarea sa.

„Poliţiştii ajunşi la faţa locului au constat că şoferul autoturismului implicat în evenimentul rutier a părăsit locul accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie, acesta fiind identificat ulterior pe raza oraşului Băbeni”, a precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vâlcea.

După ce l-au găsit au aflat şi adevărat motiv pentru care acesta părăsise locul faptei: se urcase băut la volan. „Conducătorul autoturismului, un bărbat de 30 de ani, din Băbeni, a fost testat cu aparatul etilotest rezultând o alcoolemie de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la o unitate spitalicească în vederea recoltării a două probe biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei”, au mai precizat aceleaşi surse.

BMW-ul în urma coliziunii cu căruţa, Foto Adevărul

Au urmat audieri până târziu în noapte, în urma cărora s-a luat decizia ca şoferul vinovat să fie reţinut pentru 24 de ore, până la expirarea cărora urmează să fie prezentat unui judecător de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Râmnicu Vâlcea cu propunerea de arestare preventivă pentru săvârşirea mai multor infracţiuni.

Echipaje SMURD şi SAJ la faţa locului pentru a acorda ajutor victimelor Foto Adevărul





„În urma probatoriului administrat, bărbatul a fost reţinut pe o periodă de 24 de ore acesta fiind cercetat sub aspectul comiterii infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau alte substanţe, cercetările fiind efectuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea. Astăzi, (duminică, 25 octombrie - n.r.) bărbatul o să fie prezentat magistraţilor în vederea dispunerii de măsuri legale”, au mai precizat reprezentanţii Poliţiei Vâlcea.

Şoferul BMW-ului a părăsit locul faptei, fiind găsit ulterior de poliţişti, Foto Adevărul

