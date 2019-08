FOTO Reţeta succesului celui mai popular liceu vâlcean, cu jumătate dintre elevii de 10: „O şcoală prietenoasă pune accent pe binele tuturor”

Colegiul Naţional de Informatică (CNI) „Matei Basarab” din Râmnicu Vâlcea ocupă prima poziţie în mai toate topurile: cei mai mulţi elevi cu media 10 la Evaluarea Naţională - patru din cei zece per total, cei mai mulţi elevi cu media 10 la admitere, cei mai mulţi elevi cu media 10 la BAC - doi din cei trei liceeni vâlceni care au obţinut această performanţă. În plus, ocupă primele poziţii în preferinţele proaspeţilor liceeni şi primul loc la promovabilitate.

CNI Matei Basarab este de fapt singura şcoală vâlceană care are reprezentanţi de media 10 şi la Evaluarea Naţională şi Bacalaureat, deşi în judeţ au mai existat şi alte licee cu ciclu gimnazial.

Cum a reuşit acest lucru? Care este secretul? De ce este atât de căutat acest colegiu şi care sunt principiile după care se ghidează dascălii de aici, am aflat cu ajutorul directoarei Alina Veţeleanu care ne-a vorbit despre „organismul viu” – CNI Matei Basarab.

„Nu am perceput aceste rezultate în competiţie cu celelalte licee, ci ca pe o confirmare a muncii proprii. Într-adevar, topuri se realizează an de an, iar poziţia actuală nu poate decât să ne bucure. Cel mai greu va fi anul viitor să menţinem performanţa, dar am încredere deplină în rotaţia generaţiilor, pe aceeaşi orbită a continuităţii şi în potenţialul lor”, ne-a mărturisit prof. limba franceză Alina Veţeleanu.

Comunicarea, cheia succesului: motivează elevii şi promovează modelele de bună practică

În schimb, a recunoscut în ce constă „reţeta succesului” aplicată atât pentru copiii de gimnaziu cât şi pentru cei de liceu, pentru a obţine astfel de performanţe.

Prof. Alina Veţeleanu, director CNI Matei Basarab Vâlcea, în mijlocul elevilor

„Ca-n orice bucătărie, succesul reţetei este condiţionat de ingredientele prelucrate cu pasiune, încredere şi experienţă. Ceea ce ne defineşte şi se reflectă, în mod cert, în parcursul elevilor noştri este sentimentul de apartenenţă la o şcoală prietenoasă, în care accentul se pune pe starea de bine a tuturor. Personal, în activitatea de profesor şi director al CNI „Matei Basarab”, m-am dirijat spre crearea unui mediu şcolar armonios, în care confortul emoţional primează, problemele fiind percepute ca provocări cărora li se găsesc mereu soluţii. În privinţa ingredientelor, cel mai important este comunicarea, cea care sudează colectivele, negociază conflictele, motivează elevii, păstrează interesul familiilor, promovează modelele de bună practică”, este de părere prof. Alina Veţeleanu.

CNI „Matei Basarab” - „organismul viu” care a dat jumătate dintre elevii de 10 din Râmnic Anul acesta 13 copii din Vâlcea au reuşit să obţină media 10 la examenele de Evaluare Naţională şi Bacalaureat. Cei mai mulţi dintre aceştia - 12 - provin de la şcolile din Râmnicu Vâlcea, aproape jumătate dintre ei sunt „produsul CNI Matei Basarab”: patru au luat media maximă la Capacitate, iar doi la BAC. „Elevii de 10 sunt întruparea şi reprezentarea parcursului şcolar al grupului din care fac parte. Ca ei au muncit mulţi şi pregătirea lor este apanajul motivaţiei personale, pe de-o parte, al convergenţei preocupărilor colegilor şi profesorilor spre aceeasi finalitate, pe de altă parte. Numele lor sunt rostite cu bucurie, iar faptul că toţi cei cu media 10 la Evaluare Naţională ne-au acordat votul de încredere pentru pregătirea lor până la finalul liceului spune multe despre percepţia din interiorul acestui „organism viu”, numit CNI „Matei Basarab”. „Materia de la clasă este suficientă pentru nota 10, dar trebuie să munceşti în plus” Din cei patru elevi cu 10 la Capacitate , care au ales să rămână în continuare în cadrul şcolii, doi dintre ei au optat pentru specializarea „Ştiinţele Naturii” - bilingv, iar ceilalţi pentru profilul „Mate - Info”. Pentru „Ştiinţele Naturii” au optat două adolescente care provin din aceeaşi clasă şi au aceleaşi visuri - să devină medic, aşa cum au recunoscut pentru „Adevărul”, într-o ediţie trecută: Alexia Matei şi Adina Ţaiga . Fostul lor coleg de clasă, Andrei Sărdărescu a optat pentru „Mate - Info” , la fel ca şi Mara Elena Hopîrtean. Toţi învaţă la CNI Matei Basarab din clasa I. Povestea Marei Hopîrtean seamănă foarte mult cu a colegilor săi. S-a pregătit pentru Evaluarea Naţională în toate clasele de gimnaziu, dar mai intens din clasa a şaptea, când a optat pentru meditaţiile în particular: „Fac activităţi ca orice copil: ascult muzică, mă uit la seriale/filme, etc. Hobby-urile mele sunt: cititul şi voleiul. Pregătirea mea pentru examen a constat în înţelegerea şi acumularea cât mai multor cunoştinţe legate de matematică şi de limba şi literatura română de-a lungul claselor V - VIII. Personal, cred că fiecare elev şi-a început această pregătire chiar din clasa a cincea pentru că materia care se dă la examen este cea din gimnaziu. Am făcut meditaţii la matematică din clasa a şaptea şi la română din clasa a opta deoarece am vrut să lucrez la un nivel mai ridicat, să fac performanţă. Aşteptările mele înainte de examen erau mari, ştiam că o să mă descurc deoarece am avut încredere în mine şi în informaţiile pe care le-am acumulat”, a recunoscut Mara. Mara Elena Hopîrtean, unul dintre elevii de 10 de la CNI „Matei Basarab” Vâlcea Mara a ales „Mate - Info” fiindcă îşi doreşte să devină arhitect: „Materia de la clasă, din punctul meu de vedere, este suficientă pentru nota 10, dar ca să obţii un astfel de rezultat trebuie să munceşti în plus. La liceu doresc să rămân la „Mate - Info”, fiindcă, pe viitor, vreau să studiez arhitectura şi să continui cu voleiul, deoarece sunt două lucruri care mă pasionează”, ne-a mai spus eleva de 10.

„Un cadru didactic cu vocaţie este, prin definiţie, empatic, rezonând cu elevii săi” În ciuda rezultatelor excelente obţinute de colegiul şcolar vâlcean, prof. Alina Veţeleanu se fereşte să dea sfaturi altor şcoli, amintind de faptul că procentual liceul este la diferenţă mică de promovabiltate faţă de altele din judeţ. CNI Matei Basarab a avut doar doi elevi respinşi la BAC, din cei 187 pregătiţi în această unitate şcolară, motiv pentru care procentul de promovabilitate a fost de peste 98 %. „Nu-mi permit să dau sfaturi, nu aş avea competenţa să o fac, atâta timp cât fiecare şcoală are un ethos specific, iar diferenţele dintre noi şi ceilalţi sunt nesemnificative, procentual vorbind. Sunt sigură că sesiunea din august va îmbunătăţi gradul de promovare la nivel judeţean. Cât priveşte “componenta umană” este indisociabilă actului educaţional, un cadru didactic cu vocaţie este, prin definiţie, empatic, rezonând cu elevii săi”, ne-a mai spus directoarea Alina Veţeleanu. Modul inedit prin care-şi manifestă elevii de la CNI Matei Basarab Vâlcea, dragostea pentru un profesor Profesoara ne-a mai mărturisit şi că şcoala vâlceană nu are anumite metode de predare după care să se ghideze, diferite faţă de altele: „N-aş putea spune că metodele de predare respectă o anumită recomandare, stilul didactic personal constituind tocmai cartea de vizită a fiecăruia. În ansamblu, ne preocupă asigurarea progresului individual, printr-un serviciu educaţional de calitate”, a mai menţionat directoarea CNI Matei Basarab din Râmnicu Vâlcea, prof. Alina Veţeleanu.

Pe lângă cei patru elevi de 10 menţionaţi anterior, se cuvine să-i amintim şi pe Anamaria Gabriela Berbece de la profilul Filologie şi Ilie Sergiu Pîrvu de la Mate - Info, liceeni care au obţinut media 10 la BAC şi provin tot de la CNI Matei Basarab din Râmnicu Vâlcea.

