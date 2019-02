FOTO Cum ar putea Transalpina Ski Resort să fie exploatată tot timpul anului. De ce nu poate fi accesat un proiect de 5 milioane de euro

Voineasa şi Vaideeni – două localităţi din judeţul Vâlcea, prima fiind staţiune montană, îşi dispută în instanţă un munte - Bora, cel pe care s-a construit Domeniul Schiabil Transalpina Ski.

Aflat pe raza staţiunii, lângă lacul Vidra, domeniul a fost inaugurat în 2012. Cam tot de atunci au început şi problemele. O parte din terenurile pe care s-a derulat investiţia legată de pârtii, de aproximativ 40 de milioane de euro, cu fonduri de la Ministerul Transporturilor, deşi se află pe raza teritorială a staţiunii Voineasa, aparţin Primăriei Vaideeni.

La vremea respectivă, ca proiectul domeniului schiabil gândit de Ceauşescu, în urmă cu patru decenii pentru olimpiada de iarnă, să poată fi implementat, a fost nevoie de un parteneriat între Consiliul Judeţean Vâlcea, Unitatea Administrativ – Teritorială (UAT) Voineasa şi UAT Vaideeni.

Doar că între timp, parteneriatul a rămas doar în acte; după inaugurare, doar una dintre primării şi-a adjudecat investiţia, în loc să fie administrată în comun. Voineasa gestionează singură situaţia de la Transalpina Ski Resort, lucru care nu convine partenerilor de la Vaideeni pe ale căror terenuri se află mare parte din investiţie, după cum susţin ei.

Totul a început în 2013, când primarul de la acea vreme din Voineasa, liberalul Gheorghe Stanciu a dat în judecată cealaltă primărie pentru a-i lua terenurile. Şi de atunci se tot judecă. Iar litigiul dintre cele două a făcut ca un proiect extraordinar – Adventure Park – de 5 miloane de euro, să nu poată fi accesat. El ar creea o oportunitate unică în România – aceea ca zona să poată fi exploată în tot timpul anului – vară – iarnă - şi să aducă beneficii pentru toată lumea. Şi tot din acelaşi motiv nu a putut fi finalizată nici investiţia legată de domeniul schiabil.

Prima dată s-a pierdut şansa accesării de fonduri europene pentru Adventure Park prin Programul Operaţional Regional POR 2007 – 2013, iar acum povestea se repetă cu POR 2014 – 2020. Şi odiseea continuă.

Unii nemulţumiţi că sunt parteneri doar cu numele, alţii dornici să anuleze titluri de proprietate

„Ne judecăm de 6 ani de zile cu Voineasa”, îşi începe explicaţiile primarul din Vaideeni, Achim Daniel Băluţă, care recunoaşte că administraţia pe care o conduce a fost prima care a acţionat în instanţă staţiunea montană pentru Transalpina Ski Resort. Din acest motiv, primarul Gheorghe Stanciu i-a dat şi el în judecată solicitând anularea titlurilor de proprietate asupra terenurilor pe care cei din Vaideeni le deţin pe muntele Bora.

Şi deşi problema a fost începută de un primar, ea continuă şi în zilele noastre, cu girul actualei administraţii locale din Voineasa.

Vaideeni a solicitat anularea contractului de încredinţare a exploatării Dacă Primăria din Voineasa a solicitat în instanţă anularea titlurilor de proprietate a celor din Vaideeni, iată ce au solicitat în instanţă cei din urmă: „Noi am dat în judecată pentru anularea contractului de încredinţare a exploatării către Acomin Deva (firma care a construit domeniul şi căreia ulterior i s-a încredinţat contractul de administrare a acestuia - n.r.), pentru că Primăria Voineasa nu s-a consultat cu nici unul dintre parteneri. Cum au permis să se schieze pe proprietatea mea fără acordul meu? Cum şi-a permis Ministerul Turismului să omologheze pârtiile fără acordul meu? Mie, ca administraţie publică, nu mi-a cerut nimeni, niciodată, acordul!”, explică primarul despre cum s-a rupt prietenia dintre parteneri. În plus, Băluţă menţionează existenţa unui raport al Corpului de control al primului ministru în care se vorbeşte despre o fraudă de zeci de milioane de euro, în privinţa căruia, susţine acesta, nu se ia nici o măsură de către autorităţile statului.

Când şi cum s-a rupt prietenia

Istoria acestui fiasco începe cu mai bine de un deceniu în urmă: „Undeva în 2008 - 2009, s-a făcut prima asociere între cele trei entităţi, Consiliul Judeţean fiind lider de proiect pentru Transalpina Ski Resort. Nu am documentele la îndemână, că sunt la DNA, DIICOT şi peste tot. Atunci a apărut investiţia pe fonduri guvernamentale, pe UAT Voineasa. Ca să acopere rahatul la vremea respectivă, s-au asociat din nou cele trei UAT-uri, parteneriatul fiind valabil şi în zi de astăzi, şi pentru proiectul - Adventure Park - care viza golul alpin de la Vârful Bora, care este recunoscut de către Consiliul Local Voineasa, de către ultimii trei primari, care au fost şi preşedinţi ai Comisiei de Fond Funciar, prin acte oficiale, prin hotărâri de Consiliu Local, ca având proprietar administraţia din Vaideeni”, aflăm tot de la Achim Băluţă situaţia vizând muntele disputat şi proiectele demarate.

De fapt, la început, s-a dorit ca cele două proiecte - domeniul schiabil şi parcul de distracţii - să fie accesate pe fonduri europene, pentru a dezvolta infrastructura turistică de iarnă şi de vară a zonei de nord a judeţului Vâlcea. Acest lucru nu s-ar fi putut realiza fără o asociere a celor care deţineau terenurile în zonă: Voineasa şi Vaideeni. Primăria Voineasa a recunoscut, prin parteneriatele încheiate, dreptul de proprietate al Vaideeniului pe 299,4 hectare pentru care se şi plătesc impozite către Voineasa. Documentele de proprietate au fost confirmate atât prin ordin al Prefectului cât şi prin cartea funciară.

Până la urmă, Transalpina Ski Resort a primit fonduri de la Guvern prin Ministerului Turismului, iar Adventure Park urma să acceseze finanţare europeană.

Adventure Park - proiectul mort din faşă

Proiectul Adventure Park şi cel al domeniului schiabil au fost gândite de la bun început interconectate. unul în prelungirea celuilalt. Pentru parcul de distacţii s-a făcut însă o nouă asociere, având Consiliul Judeţean Vâlcea ca lider de proiect. Era vorba despre un parc de distracţii de vară care urma „să dea utilitate pe toată perioada anului acelei zone - iarna se schia, iar vara erau activităţi sportiv - distractive”, pentru care s-au obţinut toate aprobările necesare, dar care nu a putut fi implementat din cauza litigiilor dintre cei doi parteneri. Un proiect de 5 milioane de euro, care a înghiţit deja 350.000 de lei din banii publici, pentru studiul de fezabilitate care nu este valabil decât 2 ani. A fost conceput a fi cel mai spectaculos dintre toate planurile în domeniul turismului din zonă: tiroliene, covoare rulante cu sistem tubing, pârtie de schi de vară, piste pentru kart-uri şi trotinete, sunt numai câteva dintre atracţiile care ar fi trebuit să fie la Adventure Park.

Modul în care s-a ajuns însă în această situaţie ridică foarte multe semne de întrebare. După încheierea parteneriatului dintre cele trei UAT-uri, în august 2013, la nici un an de la inaugurarea domeniului schiabil, Voineasa a dat în judecată localitatea Vaideeni. În octombrie acelaşi an, se primea ok-ul din partea Agenţiei Regionale de Dezvoltare pentru proiectul Adventure Park, în care Vaideeniul a pus la dispoziţie un teren de 4,5 hectare în golul alpin. Primarul din Voineasa, de la acea vreme, Gheorghe Stanciu semna proiectul în octombrie prin care recunoştea calitatea de proprietari a vecinilor din Vaideeni, deşi tocmai îi dăduse în judecată pentru anularea titlurilor de proprietate, fapt ce a condus din start la blocarea proiectului. Dacă ar obţine vreodată câştig de cauză, terenul ar intra în proprietatea statului, care nu ar putea accesa fondurile europene, fapt ce ar omorî din faşă oricum acest proiect. Terenul pentru Adventure Park, câştigat în instanţă împotriva denunţătorului Elenei Udrea Pe terenul în cauză, Primăria Vaideeni s-a judecat inclusiv cu denunţătorul Elenei Udrea, Gicu (Gheorghe) Deaconeasa, fostul şef al Ocolului Silvic Voineasa, cel care îşi ispăşeşte acum o condamnare în puşcărie, după ce a încercat cu ajutorul altora să pună mâna pe trei munţi, cu acte false. Primăria Vaideeni, potrivit lui Achim Băluţă, a câştigat şi a obţinut o hotărâre definitivă şi irevocabilă prin care i se recunoaşte dreptul de proprietar asupra terenurilor.

„Cum a putut fi dată în exploatare o investiţie nefinalizată?

„Partea de sus - golul alpin este proprietatea comunei Vaideeni. Golul Alpin începe imediat după telegondola de la Transalpina Ski Resort. Cam 70% din reţeaua de cablu se află pe terenurile comunei Vaideeni. Şi să mai ştiţi un lucru: acolo nu s-a făcut recepţia decât pentru instalaţia de cablu. Fiindcă nu este terminată investiţia nici acum. Cum a putut fi dată în exploatare o investiţie nefinalizată?”, întreabă retoric primarul din Vaideeni, lucru care, de altfel, ne-a fost recunoscut şi de proprietarul firmei Acomin Deva - constructorul pârtiilor şi administratorul domeniului.

În discuţiile purtate cu Dan Faur, de-a lungul timpului, acesta ne-a precizat că, din cauza faptului că cele două administraţii nu cad la pace, orice investiţie în zonă este îngheţată, fapt ce aduce numai deservicii tuturor celor implicaţi.

Stadiul disputei: „Acum o luăm de la zero”

Disputa dintre cele două comunităţi, care riscă să piardă în acest fel inclusiv investiţia deja implementată, extrem de valoroasă - Transalpina Ski Resort, este în acelaşi punct ca în urmă cu 6 ani: „Doar că ne-am plimbat de la Judecătoria Brezoi, la Tribunalul Vâlcea, iar de aici la Tribunalul Argeş unde ne-am judecat pe fond şi ne-au anulat hotărârea că nu trebuiau să ne judece ei şi ne-au trimis la Judecătorie. Aici am primit ok-ul pe tardivitate şi acum ne-am judecat iar pe tardivitate şi ni s-a spus să ne judecăm din nou pe fond. Şi aşa au reuşit să ne mai amâne încă 2 ani de zile. Probabil că dacă nu am fi avut hotărârea defintivă, până acum am fi şi pierdut procesul. Acum o luăm de la zero la Judecătoria Argeş, noi doar ne apărăm titlurile de proprietate”, ne-a mai precizat primarul din Vaideeni.

Şeful administraţiei judeţene, Constantin Rădulescu, în încercarea de a salva Adventure Park, a mediat la un moment dat o întâlnire între cele două primării. Dar nu s-a ajuns la nici un rezultat. Reprezentanţii Consiliului Judeţean Vâlcea ne-au precizat că atât timp cât nu se rezolvă litigiile dintre cele două părţi nu pot interveni pentru rezolvarea situaţiei, pentru că nu există nici o pârghie legală în acest sens. Şi cum s-a pierdut a doua oară ocazia pentru implementarea acestui proiect, reluarea sa ar însemna „alţi bani, altă distracţie!” Când vine vorba însă de cine are dreptate în această dispută, se poziţionează de partea Primăriei Vaideeni, care vine în sprijinul afirmaţiilor sale şi cu documente.

„De 28 de ani, n-am văzut pe nimeni vinovat de furăciune în ţara asta”

Între timp, dezvoltarea a îngheţat la propriu la Transalpina Ski Resort, iar viitorul arată cât se poate de sumbru: „Gândiţi-vă cât ar fi putut creşte investiţiile în zonă. Câtă lume tranzitează, în special vara, Transalpina! Şi atunci aveai şi cablu de telegondolă şi tot funcţionabil, fiindcă turiştii trebuiau urcaţi până în golul alpin... Domeniul schiabil de la Bora este o mică frântură din proiectele lui Ceauşescu din 1978. O mică parte din cele 32 sau 36 de pârtii de schi cât erau prevăzute a se construi de la Curmătura Vidruţei până în Vârful Păpuşa, pentru olimpiadă. Există aceste vechi proiecte, iar cel de care discutăm este doar unul dintre ele. Numai că toată zona de acolo, dintre Malaia şi Voineasa, este în litigiu, în condiţiile în care 80% din terenuri au aparţinut societăţii Carpatina, adică ar trebui să revină statului român. Abia atunci s-ar putea dezvolta totul unitar. Nu ştiu cine s-a împroprietărit, cum, de ce nu se vrea să se lămurească această problemă. De fapt, de 28 de ani, n-am văzut pe nimeni vinovat de furăciune în ţara asta!”, concluzionează trist primarul Achim Daniel Băluţă.

