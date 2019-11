FOTO Premieră în România: prima expoziţie foto-concurs dedicată unui festival internaţional de blues

Vernisajul evenimentului unic în spaţiul cultural românesc are loc joi seara, 14 noiembrie, între orele 18.00 - 20.30. Acţiunea în sine adună la un loc lucrările a 26 de fotografi profesionişti şi amatori acreditaţi anul acesta să participe la Festivalul Internaţional „Open Air Blues Festival” de la Brezoi - Vâlcea.

Ineditul constă tocmai în concursul expoziţiei care se va derula pe toată perioada celor trei săptămâni de expunere în cadrul Galeriilor de Artă „Cozia” din Râmnicu Vâlcea. Trei dintre fotografiile care vor strânge cele mai multe like-uri, pe pagina de Facebook a evenimentului - Open Air Blues Festival Brezoi - Vâlcea , vor fi desemnate câştigătoare.

„De această dată, nu sunetul, ci latura vizuală e cea care ne introduce ȋn starea „#BrezoiulLumii!”. Regăsiţi fotografiile înscrise în concursul „De la Sunet la Stare”, pe care le puteţi vota prin „#LIKE” pe toată perioada expoziţiei fizice: 14 noiembrie - 4 decembrie 2019 (inclusiv). Aşadar, priviţi, simţiţi, votaţi şi împărtăşiţi cu prietenii, pentru ca şi ei să îşi aleagă favoritele! Urmăriţi în continuare pagina, iar pe 5 decembrie aflăm împreună numele celor fotografi ce vor intra în posesia kit-urilor „de supravieţuire”la „#Brezoi2020! (ediţia de anul viitor a festivalului - n.r.)”, anunţă organizatorii pe pagina de socializare a evenimentului.

Expoziţia „De la Sunet la Stare” va prezenta câte unul dintre cele mai fabuloase cadre imortalizate de către cei 26 de artişti înscrişi în concurs. În plus, acţiunea din cadrul galeriilor subterane din Râmnicu Vâlcea va găzdui şi o expoziţie personală a unuia dintre artiştii - concurenţi care, pe parcursul celor trei ediţii de până acum ale festivalului, a reuşti să surprindă mii de cadre. Le va expune pe cele mai interesante într-o „istorie filmată” a Open Air Blues Festival Brezoi - Vâlcea.

Evenimentele sunt organizate de Asociatia MENTOR ROCK, în parteneriat cu Uniunea Artiştilor Plastici din România - filiala Vâlcea, Fotoclub „Floarea de Colţ” Râmnicu Vâlcea, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea şi Primăria oraşului Brezoi.

Open Air Blues Festival Brezoi, denumit şi „Woodstock-ul României”, este unul dintre cele mai cunoscute si iubite festivaluri de blues din ţara noastră. Anul acesta pe scena de pe Valea Lotrului a evoluat una dintre cele mai bune voci feminine din lume, nominalizată la Premiile Grammy şi câştigătoare a nenumărate discuri de platină şi premii muzicale. Beth Hart, artista despre a cărei voce s-a spus că „opreşte timpul în loc”, a revenit în România în cadrul turneului „Fire on the Floor”. Ea se va afla şi la ediţia de anul viitor care are deja un line-up impresionant, cu artişti de blues, blues-rock, jazz, fusion şi funk, de cel mai înalt calibru, din întreagă lume, pentru care s-au pus deja biletele în vânzare.