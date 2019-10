FOTO Premieră în regia unui fost asistent al lui Coppola: „Vă aşteptăm să vedeţi cum am încercat să facem dragoste cu Caragiale“

Avanpremiera unui spectacol neconvenţional de teatru s-a jucat la finele săptămânii trecute, la Vâlcea, cu casa închisă. După acest succes, se speră ca şi premiera de duminică, 20 octombrie, să se bucure de acelaşi interes.

Este vorba despre piesa „D´ale carnavalului”, care va deschide stagiunea de toamnă a Teatrului Anton Pann din Râmnicu Vâlcea, în regia lui Vladimir Anton. Acesta a catalogat spectacolul drept un pariu şi o provocare, având în vedere că pentru a lucra la o piesă de-a lui Caragiale, în zilele noastre, ai nevoie de „curaj, imaginaţie, decor bun, actori buni, toate ingredientele pentru reuşita unui spectacol”: „Teatrul de artă presupune întotdeauna o zonă de risc. Un pariu, dacă e onest, poate fi pierdut. A fost un proces de lucru foarte dificil, inclusiv uman, pentru că am încercat să nu mergem pe cărări deja bătute”.

„Este un spectacol la care s-a muncit enorm, foarte interesant, e un pariu pe care ni l-am propus împreună, fiind un teatru cu oameni foarte tineri. Să ne luptăm cu un dramaturg de calibrul lui Caragiale e un pariu şi o luptă în sine. Un pariu pentru că am ales un dramaturg foarte cunoscut, căruia toată lumea îi ştie textele, deci pariul este de a ne lupta în lumea grea”, a recunoscut şi Octavian Costin, managerul Teatrului Anton Pann, care a mai precizat: „Vă aşteptăm duminică să vedeţi cum am încercat să facem dragoste cu Caragiale”.

Regizorul a menţionat că a pariat pe un Caragiale adaptat şi totuşi clasic, în speranţa că publicul va pleca cu o altă percepţie: „Caragiale mereu spunea că - „Teatrul meu se joacă cu toba mare şi cu mult decor”. Am încercat să facem exact asta. Ne-a supărat de multe ori, pentru că adevărul doare. Am încercat să ne punem în pagină propriile defecte, ca să revelăm pe scenă defectele societăţii în care trăim. Ne-am străduit să nu cădem în capcanele lui Caragiale, să jucăm doar nişte personaje simpatice. I. Brăileanu chiar l-a întrebat ce părere are despre personajele sale şi acesta i-a scris: ”Îi urăsc, mă!”. Caragiale este un autor dur, agresiv în multe momente. Am încercat să găsim în construcţia psihologică a personajelor tipuri umane extrem de prezente în lumea noastră. Sper ca publicul să iasă din teatru altfel decât a intrat”, a mai mărturisit regizorul Vladimir Anton.

Regizor din generaţia tânără, cu o activitate profesională remarcabilă, dornic să-şi pună amprenta în contextul teatral prin creaţii, dar şi activitatea universitară, Vladimir Anton a montat în mai multe teatre din ţară şi a a regizat seriale de televiziune. În 2015, „Priveşte înapoi cu mânie” de John Osborne, un spectacol montat de Vladimir Anton obţinea premiul pentru „Cel mai bun actor” şi premiul pentru „Cea mai bună actriţă”, la Festivalul de Dramaturgie Contemporană de la Braşov. Anul trecut a obţinut Marele Premiul al Festivalului „Buzău Iubeşte Teatrul”, cu piesa „Când timpul nu se mişcă”, de Donald Margulies. De asemenea, Vladimir Anton a fost asistent de regie în filmul „Youth Without Youth”(2007) al lui Francis Ford Coppola.