FOTO Povestea prinderii „haiducilor“ fără permise pe Transalpina: „Am tras 11 din 16 focuri, iar colegul a fugit pe jos şi a sărit în bena maşinii“

„N-am făcut nimic deosebit”, spune şeful Postului de Poliţie din Voineasa – Vâlcea, Vali Dobra, când îl întrebăm despre prinderea fugarilor cu ajutorul armamentului din dotare.

Două acţiuni diferite, în două locuri diferite, nu foarte îndepărtate, la câteva ore distanţă, în zona de munte, pe DN 7 A şi DN 67 C (Transalpina), au urmărit combaterea şi diminuarea infracţiunilor rutiere: „În weekend, în mod special, traficul pe Transalpina, care a crescut în mod considerabil anul acesta, ne-a determinat să ne asigurăm că totul decurge în condiţii normale”.

În zona de nord a judeţului Vâlcea, care deţine cea mai spectaculoasă porţiune din cea mai înaltă şi mai frumoasă şosea din România, Transalpina, folosirea armamentului din dotare pentru prinderea şoferilor certaţi cu legea a devenit o obişnuinţă în ultimii ani. Poate tocmai de aceea şeful de post susţine: „N-am făcut nimic altceva decât datoria”.

Folosirea armamentului împotriva şoferilor fugari, o „obişnuinţă”

„De-a lungul carierei, de peste 24 de ani, am avut multiple cazuri complexe, am mai trecut prin fel de fel de întâmplări, ca orice poliţist care lucrează în operativ. Să ştiţi că nu mi s-a părut ceva deosebit ce am făcut acum. La experienţa pe care o am, e ceva normal. Împreună cu colegul meu, am mai trecut prin situaţii similare. Spre exemplu, anul trecut, la Obârşia Lotrului, a fost de asemenea nevoie să folosim armamentul din dotare când un individ a refuzat să oprească maşina. Nu ne este teamă să uzăm de armament în condiţiile prevăzute de lege”, susţine Vali Dobra.

În timp ce unul dintre conducătorii auto fără permis a luat-o la fugă prin pădure, după ce şi-a abandonat maşina plină cu pasageri, celălalt a preferat să încerce să scape pe un drum forestier, plin cu denivelări, pe care-l cunoştea foarte bine, fiind din zonă.

La vederea filtrului de poliţie, şi-a abondonat maşina şi pasagerii şi a fugit în pădure

„Primul şofer conducea un SUV Mitsubishi Pajero, cu numere de înmatriculare de Bucureşti. A tras brusc spre dreapta, cu aproximativ 30 - 50 de metri înainte de filtrul de poliţie, în zona unde s-a construit Mănăstirea de la Obârşia Lotrului. În mod inexplicabil, a coborât de la volan şi a fugit în pădure. Din reflex ne-am îndreptat spre maşina abandonată şi apoi am pornit în urmărirea fugarului”, povesteşte şeful de post.

În maşină mai erau o femeie în dreapta faţă şi trei bărbaţi pe bancheta din spate. Cum şoferul fugise în pădure, pe munte, a fost somat întâi verbal, iar ulterior „colegul cu care am fost în acţiune a executat un foc de avertisment, în plan vertical. Eu m-am dus pe altă parte şi am reuşit să-l interceptăm şi să-l imobilizăm”.

Şoferul, un bărbat de 37 de ani, din Vulcan - Hunedoara, s-a ales cu dosar penal, urmând să fie deferit justiţiei prin Parchetul de pe lângă Judecătoria Brezoi.

Culegătorul de fructe de pădure voia să scape precum haiducii de odinioară

Toţi ocupanţii maşinii erau culegători de fructe de pădure, din Hunedoara. Pe perioada verii, pădurile din munţii Vâlcii devin case pentru culegătorii de fructe de pădure. „Anul acesta, n-a prea mai fost rentabil, fiindcă din cauza ploilor abundente produsele s-au deteriorat”, ne mai explică Dobra.

„Şi-a dat seama când ne-a văzut că noi îl vom opri şi îi vom cere actele la control. A zis că voia să se exonereze de responsabilitate prin fugă. Avea unde să se ascundă”, precum haiducii pe vremuri. Cât despre martori, şeful de post este sceptic că ar fi putut scoate ceva de la ei, dacă nu l-ar fi prins pe şofer: „Ştiţi dumneavoastră cum e şi cu martorii, se disipau şi ei”.

Maşina îi aparţinea, chiar dacă nu fuseseră făcute toate formalităţile în acte.

Al doilea şofer a simulat oprirea şi apoi a demarat în trombă

Misiunea poliţiştilor din Voineasa a continuat şi pe timpul nopţii, pentru depistarea celor care urcă băuţi la volan şi comit diferite infracţiuni. „Am derulat o acţiune punctuală pe raza localităţii Malaia. În jurul orei 00:45, pe când executam un filtru la „Monument”, rula un autoturism pe direcţia Brezoi - Voineasa. Eram împreună cu un coleg, echipaţi corespunzător. I s-a făcut semn să se oprească, a simulat oprirea, într-o zonă puternic iluminată şi apoi a demarat puternic”, îşi aminteşte poliţistul şef.

Era o Dacia tip papuc, mai înaltă, model mai vechi, cu numere de înmatriculare de Vâlcea. „Am pornit în urmărirea ei, efectuând semnale luminoase şi sonore. Dar a continuat să ruleze cu viteză mare către Voineasa, cam 1,5 km pe drum naţional. Apoi, după barajul de la Malaia, a făcut brusc stânga, în viteză, pe un drum greu accesibil, de tip off - road, pe Valea Mălăii”, aflăm de la Vali Dobra.

Pe drumul off-road, Dusterul poliţiei a urmărit o Dacie papuc, de tip 4 X 4

În ciuda întunericului, a gropilor, bolovanilor şi denivelărilor, fugarul şi-a continuat aventura. „Poţi să rulezi şi cu doar 30 - 40 km/h, că pe drumul ăla senzaţia este cu totul alta. A mers aşa vreo 4,5 - 5 km până am reuşit să-l prindem”.

Numai că nu a fost deloc simplu să pună mâna pe fugar: „Pentru noi nu a fost ceva ieşit din comun. Ce ne-a frapat însă a fost faptul că nu s-a conformat, în ciuda tuturor solicitărilor şi avertismentelor noastre. Nici chiar atunci când am început să tragem în maşină”, recunoaşte poliţistul.

Beat fiind nu s-a speriat de gloanţele care „i-au ciuruit” maşina

Cunoscând zona, cum avea să declare ulterior, o zonă în care deţinea şi nişte terenuri, fugarul a fost ferm convins: „că vom renunţa şi va scăpa. Când am pornit în urmărirea lui, habar nu aveam cine era, că era din zonă, motivul pentru care fugea, putea să transporte orice în maşină sau să fi comis orice altă infracţiune. La ora acea târzie, date fiind condiţiile, pe teren necunoscut şi accidentat, s-a gândit că vom abandona sau vom rămâne în pană. S-a înşelat”, mai spune şeful de post.

Dacă pentru unul dintre şoferi focul de avertisment tras în aer a fost suficient ca să abandoneze fuga, celălalt nu s-a lăsat convins nici când gloanţele i-au „ciuruit maşina”. „Pare hilar, dar în misiune e mult mai greu să nimereşti ţinta ca în poligon” „Am executat 11 focuri de armă asupra maşinii, cu somaţiile legale. Ne-am orientat spre pneuri. În total s-au executat 16 focuri de armament. Am nimerit şi caroseria, dar am evitat pe cât posibil o tragedie, şi nu am ţintit spre şofer”, explică poliţistul recunoscând că: „Deşi pare hilar, când eşti în misiune, este mult mai greu să nimereşti ţinta, decât atunci când te afli în poligon. Gândiţi-vă că eram în mişcare, şi noi şi el, era extraordinar de întuneric, prin pădure, terenul extrem de accidentat, hopuri multe...”.

„Am încercat să nu-i punem viaţa în pericol”, mărturiseşte şeful de Post, care mai recunoaşte că „ulterior, am descoperit doar câteva urme de glonţ în caroserie”...

Metodă inedită: prins de poliţistul care a alergat după maşină

Şi totuşi nu focurile de armă l-au determinat pe fugar să oprească: „Am profitat de o anumită conjunctură de teren şi configuraţie, colegul a coborât din echipaj şi în fugă a reuşit să sară în benă, s-o escaladeze, a deschis apoi portiera din dreapta spate. Fiind atât de mari gropile, bolovani şi denivelări, când nu se circula cu viteză prea mare am profitat de situaţie. Eu am acţionat pe portiera opusă când a trebuit să-l imobilizăm”, ne mai explică şeful de post întreaga aventură.

Dobra recunoaşte însă că şoferul din Malaia ar fi avut mari şanse să scape dacă poliţiştii nu erau atât de insistenţi şi nu apelau la neaşteptatul mod de operare.

Cercetat în libertate pentru că nu mai are şi alte antecedente

Bărbatul, de 41 de ani, din Malaia - Vâlcea, nu avea permis de conducere, „şi nu a deţinut niciodată”, dar maşina era a lui, chiar dacă nici în acest caz nu fuseseră perfectate actele. O folosea pe drumuri forestiere, de munte, unde nu este obligatoriu permisul, nefiind drumuri publice.

„Are familie, dar nu vreau să intru şi în alte amănunte, că nu-şi au rostul. Era în stare de ebrietate, emana halenă alcoolică, a refuzat alcooltestul, dar i-am întocmit dosar penal, a fost condus la sediul poliţiei. Parchetul a dispus începerea urmăririi penale în stare de libertate, neavând antecedente penale şi fiind la prima abatere. Urmează să fie deferit justiţiei în cel mai scurt timp”, ne-a mai spus şeful de post.

„A rămas surprins şi a motivat că nu ne-a văzut”

L-am întrebat care a fost reacţia „haiducului fără permis” când a fost prins şi am aflat că: „A rămas surprins. A regretat fapta comisă. Nu şi-a închipuit că suntem atât de vigilenţi şi capabili să-l prindem. Nu a avut argumente plauzibile pentru gestul făcut, ba chiar a motivat că nu ne-a văzut şi nu şi-a dat seama că i-am cerut să oprească, explicaţie foarte la modă astăzi, când mai toţi, după eveniment, pretind că altcineva a fost la volan”, mai recunoaşte şeful de post de la Voineasa, Vali Dobra.