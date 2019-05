FOTO Pascal Bruckner despre România: „Are un potenţial enorm, ar putea fi o grădină a Europei” dacă ar exista infrastructură

Pascal Bruckner a venit pentru prima dată în România, după Revoluţie, în 1990. De atunci a revenit de 25 de ori, în ultimii 30 de ani, la început aproape anual.

„În 1990, Bucureştiul era un oraş devastat, sărac, trist şi înspăimântat. Aveai impresia că Securitatea era încă pretudindeni, oamenii se temeau de reîntoarcerea comunismului. Am revenit ulterior aproape în fiecare an, am devenit foarte apropiat de un profesor universitar de literatură de la Universitatea Bucureşti, Vasi Zincenco, care este şi traducătorul unora din cărţile mele. Am constatat tranziţia spre economia de piaţă, spre democraţie şi că această tranziţie urma să sacrifice una sau două generaţii”, a povestit în acest weekend la Vâlcea, celebrul scriitor francez când a fost întrebat de reporterul Adevărul ce schimbări a observat în România de-a lungul timpului.

România gustului pentru absurd, a spiritului nebunatic şi a bucuriei de a trăi

De atunci, a revenit în România „cam de 25 de ori”, perioadă în care a observat toate modificările prin care am trecut: „Ţara merge mult mai bine, de o mie de ori, faţă de ce era la Revoluţie. Aveţi un potenţial enorm, dar mai aveţi foarte multe de făcut. România ar putea fi o grădină a Europei”, a mai spus Bruckner referindu-se la resursele naturale de care se bucură, încă, ţara noastră şi la întoarcerea la natură, la viaţa sălbatică, o temă care ar putea fi, crede el, intens exploatată turistic dacă am avea şi o infrastructură pe măsură.

Vorbind tot despre România şi despre modul în care se identifică printre celelalte ţări din Europa, Bruckner a mai recunoscut şi că: „Există în România o dimensiune care nu am întâlnit-o în celelalte ţări foste comuniste: gustul pentru absurd, un spirit nebunatic, aproape un nonsens şi bucuria de a trăi inexistentă în Polonia sau în Balcani, cu excepţia Serbiei - unde oamenii petrec mult. Consider că este o energie de care aţi putea profita, dar din păcate foarte mulţi tineri pleacă în Vest. Ar trebui să rămână în România”, a spus scriitorul.

Un Occident „obosit” şi o Europă „dominată de populism”

Răspunzând întrebărilor jurnaliştilor despre contextul actual din Europa, „dominată populismul” şi în care nu ştie „ce ar putea să trezească Occidentul obosit”, romancierul a menţionat printre altele: „Europa este prea mare acum. Sunt prea multe ţări. Nimeni nu mai vrea să fie în Europa, unii vor chiar să plece. Trebuie să redefinim frontierele Europei, să repornim de la zero.”

Bruckner a recunoscut şi că este adeptul unui regim prezidenţial, precum cel din Franţa, din cauza pericolului pe care îl reprezintă neputinţa oamenilor politici, dar şi al riscului autocraţiei la care se poate ajunge atunci când nu există opoziţie împotriva corupţiei politice, precum în Rusia lui Putin sau în Turcia lui Erdogan. O farsă politică, aplicabilă României actuale

Despre prima sa piesă de teatru care s-a jucat la Vâlcea cu casa închisă, în toate cele patru reprezentaţii, scriitorul francez a răspuns la întrebarea legată de asemănările cu ce se întâmplă în România în ultimii ani: „Crăciunul Preşedintelui este o farsă politică. Se poate aplica atât Franţei, cât şi României, de atunci şi de astăzi. Nu cunosc foarte bine viaţa politică din România, dar exemplele sunt aceleaşi şi aici şi la Paris. La vremea la care am scris piesa, preşedintele Franţei era Francois Hollande. Cât despre asemănare, n-a fost nimic intenţionat, totul a fost întâmplător. L-am văzut (spectacolul - n.r.) pentru prima dată la Bucureşti, în urmă cu un an şi jumătate. Îmi amintesc că am râs mult. Râdea toată lumea, râdeam şi eu cu ei, dar fără să înţeleg. Eram foarte fericit”, a mai precizat scriitorul.

Piesa, inspirată după un Crăciun petrecut la reşedinţa preşedintelui Sloveniei

„Crăciunul preşedintelui” reprezintă povestea unui om foarte nefericit în rolul său de preşedinte, care-şi doreşte să revină la statutul de om simplu. Ulterior, în faţa unei săli pline de spectatori, Pascal Bruckner avea să recunoască faptul că a scris piesa după un Crăciun petrecut, în urmă cu trei ani, la reşedinţa preşedintelui Sloveniei.

„Crăciun la Palat”, titlul original al piesei lui Brucker a fost scris pentru „Griviţa 53” şi Undercloud, la insistenţa regizoarei Chris Simion Mercurian, de care-l leagă o prietenie de peste două decenii, şi care a recunoscut şi că, după părerea ei, romancierul francez „scrie mai bine teatru”.

Până acum au avut loc deja patru reprezentaţii, considerate toate o premieră mondială, jucate cu casa închisă, la Râmnicu Vâlcea, la care au luat parte spectatori veniţi de prin toate colţurile ţării. Piesa a intrat în repertoriului Teatrului Anton Pann. În această stagiune, va mai putea fi văzută pe 6 iunie. Regizoarea Chris Simion - Mercurian şi-a exprimat speranţa ca ea să fie văzută de cât mai mulţi spectatori, motiv pentru care va putea fi urmărită şi la Iaşi, la sfârşitul lunii mai.

Pascal Buckner a revenit în România special pentru a fi prezent la premiera primei sale piese de teatru. A mâncat la Mănăstirea Hurezi, s-a bucurat de patrimoniul mondial UNESCO şi de cule Sâmbătă, 18 mai, la sugestia gazdelor, a făcut o vizită în zona Horezu, unde a luat prânzul la Mănăstirea Hurezi, ansamblu aflat în patrimoniul mondial UNESCO şi a vizitat şi culelele din Măldăreşti. Poate, într-o bună zi, aşa cum îşi exprima speranţa regizoarea Chris Simion - Mercurian, locurile vizitate „încărcate de o energie specială, unică în România” vor deveni cunoscute la nivel mondial şi prin operele lui Bruckner.

