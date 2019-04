FOTO Părinţii bebeluşului mort în urma unui diagnostic greşit au dat în judecată toate instituţiile implicate: ministerele, spitalele, prefecturile, ISU şi ambulanţa

Prezentă la Vâlcea pentru a marca aducerea primului aparat RMN din istoria Spitalului Judeţean de Urgenţă, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea recunoştea că este nemulţumită de rezultatul anchetei privind bebeluşul care a murit la Bucureşti, în urma unui diagnostic greşit pus de către medicii din Vâlcea. Tot cu acea ocazie, Pintea preciza că va trimite Corpul de Control pentru a vedea de ce nu s-a făcut nimic în această poveste.

Între timp însă, aşa cum de altfel a lăsat de înţeles în toată această perioadă, familia micuţului Ayan Mutu a dat în judecată statul român şi toate instituţiile publice implicate în această poveste: Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor de Interne, Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea, Spitalul de Pediatrie Argeş, Serviciul Judeţean de Ambulanţă Vâlcea, Prefecturiile şi Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă din ambele judeţe.

Tribunalul Judeţean Vâlcea unde s-a depus solicitarea a declinat cauza spre soluţionare Judecătoriei Râmnicu Vâlcea.

Bebeluşul Ayan Mutu a fost internat la începutul lunii ianuarie la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea, unde i s-a pus diagnosticul de laringită acută. În ziua următoare, după rezultatul analizelor, s-a luat decizia de a fi transferat la Bucureşti. Pe drum a suferit stop cardio-respirator de două ori şi a fost internat în moarte cerebrală de gradul III. După două luni de comă, inima micuţului de numai un an, a încetat să mai bată, la începutul lunii martie.

Prima reacţie în acest caz vine din partea prefectului de Vâlcea, Florian Marin care a declarat: „Înţeleg drama prin care trece familia. Nu este uşor să-ţi pierzi copilul. Le transmit condoleanţe. Am primit o citaţie, din care am înţeles că familia a dat în judecată toate instituţiile, printre care era menţionată şi Instituţia Prefectului. Mai departe vom vedea”, a spus prefectul convins că Instituţia Prefectului a desfăşurat toate activităţile pe care i le conferă legea prefectului ca reprezentant al Guvernului în teritoriu.

„Nu am nici un comentariu de făcut, pentru că nu înţeleg de ce figurează şi Instituţia Prefectului. În condiţiile în care faci sesizare împotriva ministerului de resort, nu mai văd logica pentru care Instituţia Prefectului să fie menţionată. Vom vedea dacă avem calitate procesuală”, a mai declarat, pentru „Adevărul”, prefectul Florian Marin.

La Vâlcea şi ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea a precizat printre altele: „Corpul de Control urmează să vină la Direcţia de Sănătate Publică pentru că din punctul meu de vedere şi în calitate de ministru, şi în calitate de om, şi în calitate de mamă au existat inadvertenţe între ceea ce am primit din spital, ca foi de observaţie şi documente, pentru că am dreptul văd toate aceste acte, şi ceea ce am primit de la Direcţia de Sănătate Publică. Adică aşa, ceva foarte soft, nu s-a întâmplat nimic… A, s-a întâmplat, dar trece… Asta e. Nu, nu pot să fiu de acord cu asta. Deci, Corpul de Control va merge la DSP”, a precizat Sorina Pintea.

Până acum, un singur medic a fost tras la răspundere. Comisia de cercetare disciplinară din cadrul Spitalului Judeţean Vâlcea l-a găsit vinovat în acest caz doar pe medicul de gardă de la Pediatrie, pentru că nu a respectat protocoalele. Acestuia i-a fost redus salariul de bază pe durata a trei luni cu 10%.

„În mod normal, noi nu tratăm boli, noi tratăm pacienţi şi atunci cred că a devenit responsabilitatea mea, în calitate de ministru, dar şi în calitate de mamă, de a veni mai des şi de a fi zid, împreună cu preşedintele Consiliului Judeţean, împotriva lucrurilor neplăcute care se întâmplă. Până la urmă, noi ne facem datoria – autoritatea centrală, autoritatea locală, managementul -, dar vrem feedback. Vrem să vedem pacienţi mulţumiţi”, a mai spus ministrul făcând referire la calitatea actului medical care „nu e neapărat ceea ce face medicul punctual pentru tine, ci ceea ce face întreaga echipă. Modul în care abordezi pacientul. Modul în care abordezi problema fiecăruia”.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: