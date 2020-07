FOTO Momentul special în care elevii predau informatică profesorilor. „Am deschis Cutia Pandorei”

În această vară, 38 de elevi de liceu şi 12 profesori au fost prezenţi timp de o lună la „Şcoala de vară IT - CNMB” în cadrul cursurilor online de programare care s-au derulat după o programă avizată de profesori din cadrul a două universităţi de prestigiu din ţară: Universitatea de Vest Timişoara şi Universitatea Politehnică Bucureşti.

Lecţiile au fost susţinute de către doi liceeni, pe post de traineri - olimpici la informatică, elevi ai profesoarei care a iniţiat tabăra, coordonatoare de asemenea a Clubului de Robotică „Bionic Royals”, din cadrul Colegiului Naţional Mircea cel Bătrân (CNMB).

Participanţii au fost elevi pasionaţi de informatică, cu rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare, din Râmnicu Vâlcea, Sibiu şi Craiova, dar şi profesori - în general de informatică şi matematică.

A fost prima ediţie a unui eveniment care se doreşte să se transforme într-o tradiţie. Tabăra s-a încheiat cu o festivitate de premiere online, în care s-au acordat premii în bani celor mai buni dintre participanţi, din fondurile oferite de un sponsorul ediţiei (Virgil Pîrvulescu), inclusiv formatorii fiind recompensaţi pentru munca lor.

Imagini dintr-un curs al Şcolii de vară IT - CNMB - tabăra online de programare din Râmnicu Vâlcea, unde olimpicii predau colegilor, dar şi profesorilor.





„A fost o performanţă de nivel internaţional”

Cum taberele nu sunt permise pe timp de pandemie, toate cursurile s-au organizat online, de trei ori pe săptămână. La finalul fiecărei săptămâni, elevii au dat câte un test-grilă, în afara celor două ore de pregătire, iar la sfârşit au susţinut un concurs pe un site creat de formatori. „A fost o performanţă de nivel internaţional. Copiii au fost foarte bine pregătiţi”, ne-a spus, la finalul şcolii de vară, prof. Mirela Mlisan.

Programa evenimentului a cuprins un studiu avansat al Teoriei grafurilor, dar şi alte subiecte la nivel de olimpiadă: „Informatica, cel puţin la Vâlcea, este ok la gimnaziu, până la clasa a IX-a, după care începe să scârţâie, mai ales la clasele din anii terminali este foarte, foarte greu. Ca mai toate materiile şi informatica, în şcoală, se face doar până la nivelul de Bac şi atât. De aceea, am vrut ca la prima ediţie să ne axăm pe câteva capitole de programare foarte grele, din care noi profesorii normali ştim doar 5 – 6 tipuri de probleme. Dar ele sunt infinite. Pentru că informatica este un domeniu dinamic...”, ne-a mai mărturisit organizatoarea taberei şcolare.

Şcoala de vară apărută datorită unui algoritm din Teoria grafurilor

Ideea taberei de programare a pornit de la experienţa acumulată în cele trei luni de „şcoală online”: „Totul a pornit de la una dintre clase, a XI-a A, după ce unul dintre elevi m-a întrebat despre un algoritm din ”Teoria grafurilor”, din afara programei şcolare. Am avut surpriza ca mai apoi, la notare, acelaşi copil să-mi prezinte o lucrare tocmai pe subiectul acesta. Iar prezentarea, în loc de 10 minute cât alocasem fiecărui elev în parte, în cazul lui, a ţinut două ore. Când am văzut ce a putut să realizeze, atunci mi-a venit ideea să fac o şcoală de vară pe această temă... Am propus ca doi elevi olimpici, care s-au pregătit de-a lungul timpului şi singuri, dar şi cu alţi olimpici internaţionali, să fie lectori şi să le predea colegilor. Împreună cu ei şi cu un fost olimpic internaţional la informatică, Adrian Cătălin Badea, am stabilit programa, pe care am trimis-o pentru avizare celor doi parteneri: Universitatea de Vest Timişoara şi Universitatea Politehnică Bucureşti, Facultatea de Transporturi. Le-am explicat acestora că noi nu ne mai putem ţine de copii, la cât sunt de inteligenţi şi de interesaţi de acest domeniu al programării. De acolo a pornit totul...”, povesteşte prof. Mlisan cum s-a născut ideea taberei de vară.

Prof Mirela Mlisan - iniţiatoarea „Şcolii de vară IT CNMB” - tabăra de programare de la Râmnicu Vâlcea şi cei doi lectori - olimpici Foto Mirela Mlisan

Cursurile la care au participat chiar şi inspectori şcolari







A urmat o întâlnire cu un sponsor interesat să investească în acest domeniu al informaticii, care „m-a întrebat cât am nevoie şi a dublat suma”. Apoi, cel mai uşor lucru a fost să găsească doritori să participe la şcoala de vară. În urma unui anunţ pe Facebook, au venit mai multe solicitări, dar au fost acceptaţi doar elevii atraşi de domeniu, cu rezultate: „Am solicitat ca doritorii să aibă cel puţin o participare la olimpiadă, iar la secţiunea premii măcar o menţiune primită. Ideea a fost să admitem doar olimpici, elevi pasionaţi de informatică şi programare, care au un nivel cu mult peste mediu”, spune prof. Mlisan precizând că în cadrul cursurilor s-au atins „capitole de fineţe” din Teoriei grafurilor, o materie care se face în clasa a XI-a.



„La clasă de obicei ai timp să prezinţi o problemă, două, dar, în fapt, capitolul în sine reprezintă o Cutie a Pandorei. Abia o deschizi, nebunia începe de aici încolo.... Nu ai cum la clasă să faci ceea ce am realizat noi la şcoala de vară, pentru că dintr-o clasă doar puţini înţeleg astfel de chestiuni, iar restul s-ar plictisi. De aceea, continui să spun că avem nevoie de un Centru de Excelenţă, ca să punem oamenii care vorbesc aceeaşi limbă laolaltă. La clasă este un nivel, dar numai cine lucrează în plus poate să spună cât de frumos şi de ofertant este acest domeniu al informaticii”, ne-a mai mărturisit iniţiatoarea proiectului.

În schimb, la profesori „a fost liber” în sensul că au fost acceptaţi toţi doritorii, în general profesori de informatică şi matematică. Şi au luat parte la cursuri chiar şi inspectori şcolari.

Olimpici pe post de traineri

Doi liceeni de clasa a XI-a au predat programa Şcolii de vară: Liviu - Armand Gheorghe şi Andrei Dimitriu. Amândoi sunt elevi ai profesoarei Mirela Mlisan încă din clasa a V-a, extrem de pasionaţi de informatică, cu o serie de rezultate remarcabile obţinute de-a lungul timpului la concursurile şi olimpiadele naţionale. Cel mai bun rezultat al lui Armand, la Olimpiada Naţională de Informatică, este medalia de bronz, iar al lui Andrei - locul VI, în cadrul aceleiaşi competiţii.

„Ei au propus o mare parte din programă, şi-au împărţit materia şi au predat. Sunt doi băieţi de excepţie, generoşi, cu care lucrez în acest mod din clasa a IX-a, când îi consideram asistenţii mei şi îi puneam să le predea colegilor, pentru că în afara de ceea ce făceau cu mine, sau la Bucureşti, amândoi lucrau şi lucrează în continuare foarte mult pe cont propriu, motiv pentru care sunt cu mult înaintea colegilor lor. Mama lui Armand mi-a povestit că băiatul i-a mărturisit că vrea să-şi facă propria firmă de IT, dar şi să predea ca profesor în Râmnicu Vâlcea. În zilele noastre, când este atât de desconsiderată această meserie, olimpicul meu vrea să fie profesor de informatică în Râmnicu Vâlcea!”, spune mândră profesoara din Vâlcea.

Armand Gheorghe - unul dintre lectorii - olimpici ai primei ediţii a „Şcolii de vară IT CNMB” de la Râmnicu Vâlcea, Foto captură video





„Am privit totul ca pe o oportunitate de a-i ajuta pe alţii”

Unul dintre lectori, Armand Gheorghe, ne-a mărturisit despre tabăra de programare: „A fost o experienţă unică. Într-adevăr, Andrei şi cu mine învăţăm informatică din clasa a V-a cu doamna Mlisan, dar fiind un domeniu în continuă transformare, în care în permanenţă apar noutăţi, am fost nevoiţi să ne pregătim foarte mult şi singuri. Am beneficiat şi de pregătire la Bucureşti, dar cea mai mare parte de muncă este prin studiul individual, ca să descoperi noi algoritmi, noi idei şi să ţii pasul cu tot ce apare nou... La şcoala online, doamna ne-a prezentat un algoritm şi eu ştiind acelaşi algoritm, dar mai optim, cu mai puţine operaţii, de la 10 miliarde l-am optimizat la 1 milion de operaţii, de aici i-a venit doamnei ideea şcolii de vară... N-am aprofundat numai „Teoria grafurilor”, ci am făcut şi câteva subiecte de clasa a X-a, care sunt la nivel de olimpiadă. Pentru că ştim cât de greu ne-a fost nouă să ne pregătim pentru Olimpiadă, să învăţăm singuri. Ne-am gândit ca programa să fie pentru toată lumea, inclusiv pentru cei de-a IX-a, având în vedere că „Teoria grafurilor” se face numai în clasa a XI-a. Ne-am adaptat şi am propus şi alte subiecte, în aşa fel încât fiecare participant să plece cu ceva de la Şcoala de vară. Am privit totul şi ca pe o oportunitate de a-i ajuta pe alţii să obţină rezultate bune”, ne-a spus olimpicul.

„Premiul a reprezentat un bonus, cireaşa de pe tort”

În cadrul taberei s-au oferit trei premii şi patru menţiuni, pentru elevii care au obţinut cele mai bune rezultate. Spre satisfacţia iniţiatoarei taberei, premiul I a fost obţinut de un elev care tocmai a terminat clasa a IX-a, dar al cărui nivel de pregătire este cu mult peste cel al colegilor de generaţie. Al doilea premiu i-a revenit unui elev de clasa a XII-a, iar locul al treilea tot unui elev de clasa a IX-a. Una dintre menţiuni a fost obţinută de un elev din Sibiu.

Ştefan Voica este liceanul care s-a clasat pe primul loc la „Şcoala de vară IT - CNMB - online”, un client fidel al olimpiadelor la mai multe discipline de-a lungul timpului.







Ştefan Voica - câştigătorul premiului I a primei ediţii a „Şcolii de vară IT CNMB ”de la Râmnicu Vâlcea; Foto Adevărul

„A fost o experienţă nouă, binevenită. Băieţii ne-au prezentat nişte lucruri foarte interesante şi de mare ajutor. S-au dovedit nişte profesori foarte buni. M-am bucurat când am văzut rezultatele, mai ales că aveam colegi din clasele superioare care aveau un mic avantaj în faţa noastră, pentru că ştiau despre ce este vorba. Începusem un pic şi eu studiul grafurilor, dar nu la un nivel atât de avansat, însă modul în care a fost concepută programa şi în care s-a predat, mi-a permis să trec peste acest mic „handicap” dacă-l pot numi aşa şi să recuperez rapid. A fost diferit oarecum modul de predare al băieţilor, faţă de cel al profesorilor. Înţeleg şi de la unii şi de la ceilalţi, dar colegii sunt mai entuziaşti, mai pasionaţi, cred eu, probabil şi pentru că ei sunt încă la început de drum, s-au lovit de aceleaşi subiecte în cadrul concursurilor la care au participat... Premiul a reprezentat un bonus, cireaşa de pe tort. Dar nu pentru premiu am concurat, ci pentru cunoştinţele acumulate”, ne-a mărturisit Ştefan Voica.

Pentru ediţiile viitoare ale taberei de programare, profesoara Mirela Mlisan speră că va beneficia şi de sprijinul autorităţilor locale şi judeţene, care de mult timp încearcă să schimbe faima negativă a oraşului Râmnicu Vâlcea cunoscut în lume drept Hackerville.

Vă mai recomandăm şi: