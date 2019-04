FOTO Matroană de la 15 ani, din orfelinat, la şcoala de corecţie. Îşi obliga colegele să se prostitueze

Zilele trecute, o adolescentă provenind dintr-un orfelinat vâlcean a fost arestată. Măsura a fost luată după ce tânăra a încălcat în mai multe rânduri condiţiile impuse de magistraţi.

Fata a fost acuzată de proxenetism în formă continuată şi s-a început judecata împotriva ei. Dată fiind vârsta, magistraţii Judecătoriei Râmnicu Vâlcea au decis să-i aplice într-o primă instanţă măsura controlului judiciar. Numai că A. S., de 17 ani, din Şirineasa - Vâlcea, nu a respectat condiţiile măsurii privative de libertate.

Din acest motiv, „matroana minoră de la orfelinat” va sta pentru un an de zile într-un centru de reeducare din Timiş.

Cum a ajuns să fie acuzată de proxenetism

Anchetatorii au reuşit să dovedească cu probe că în perioada 2016 - februarie 2018, A.S. a determinat alte minore, cu vârste între 14 şi 16 ani, în repetate rânduri şi prin constrângere cu acte de violenţă, să întreţină relaţii sexuale cu diverse persoane, contra unor sume de bani, pe care şi le-a însuşit.

După izbucnirea scandalului, adolescenta a fost reţinută anul trecut, în luna februarie, pentru 24 de ore, iar ulterior a fost repusă în libertate sub control judiciar, măsură pe care a încălcat-o de mai multe ori, după cum precizează poliţiştii.

O poveste de viaţă plină de violenţă şi suferinţă

A. S. urmează să împlinească peste câteva luni 18 ani. A ajuns în Centrul de Plasament Ana, din Râmnicu Vâlcea, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Vâlcea, în urma abuzurilor fizice şi psihice repetate din familia din care provenea, din Şirineasa. Numai că, odată ajunsă în sistem, adolescenta a manifestat un comportament violent atât faţă de personal cât şi faţă de colegele de suferinţă.

„A avut un comportament violent faţă de toată lumea, pentru că la rândul ei a fost supusă unui abuz psihic în familia din care provenea”, recunoaşte conducerea DGASPC Vâlcea.

Prostituţie în timpul şcolii

Prieteniile suspecte dintre mai multe tinere din cadrul centrului de plasament vâlcean au ridicat un semn de întrebare conducerii unităţii. Pe de altă parte, reprezentanţii instituţiei au menţionat şi că „nu le căuta nici un bărbat, la centru”, semn că nu se cunoştea nimic despre viaţa minorelor.

Fetele îşi făceau „treaba” în timpul zilei, ca să nu atragă prea tare atenţia, de cele mai multe ori chiar în perioada în care ar fi trebuit să fie la şcoală, după cum au recunoscut chiar angajaţii centrului.

Filată luni de-a rândul, a beneficiat de zeci de şedinţe de consiliere psihologică

Cum toate indiciile duceau către A.S., aceasta a început să fie monitorizată de către conducerea orfelinatului încă din 2017. Nu doar comportamentul violent, ci şi modul în care relaţiona cu celelalte colege a început să fie atent observat.

„Am căutat nu doar s-o monitorizăm ci şi s-o consiliem, ca să depăşim această problemă, dar fără prea mari sorţi de izbândă. Pentru că intervenţiile noastre au eşuat, am cerut sprijinul organelor de Poliţie. Am luat toate măsurile care se impun în astfel de cazuri”, a recunoscut şi directorul DGASPC Vâlcea, Nicolae Badea, care recunoaşte că s-a aflat destul de rapid despre îndeletnicirile minorelor.

Colegele bătute, ca să se prostitueze