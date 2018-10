FOTO Han la „Conacul lui Bălcescu”: „Dorim să reconstituim atmosfera de epocă şi să transformăm locul într-un centru al industriilor creative”

Consiliul Judeţean (CJ) Vâlcea vrea să acceseze fonduri europene nerambursabile pentru construirea unui complex hotelier. S-au făcut deja prospecţiuni la faţa locului pentru a se descoperi cea mai bună locaţie posibilă pe terenul muzeului, proiectul fiind în faza de documentare.

Scopul declarat este de dezvoltare a turismului prin crearea unor capacităţi de cazare, „pentru a scoate în evidenţă ce înseamnă zona din punct de vedere istoric şi culinar”, după cum preciza preşedintele CJ, Constantin Rădulescu.

Ideea este una mai veche, de pe vremea fostei conduceri a muzeului: „Avem nevoie de spaţii de cazare pentru că muzeul are din ce în ce mai mulţi vizitatori, care vor să rămână să petreacă la noi câteva zile”, a explicat, pentru Adevărul, actualul director al complexului, Antonie Chelcea.

Pe parcursul anului, muzeul este gazda a nenumărate evenimente, precum: proiecţii de film în aer liber, tabără de conservare - restaurare pe icoane de lemn, „Şcoala altfel” în care se predau cursuri de olărit, cursuri de bucătărie a secolelor XVIII – XIX, Istoria scrisului şi a armelor ş.a.; expoziţii de fotografie, tabere de creaţie pentru profesionişti, dar şi pentru copii etc.

Am mai reţinut de la directorul „Conacului Bălceştilor” că noul han va fi construit în acelaşi stil pentru a pune în evidenţă bijuteriile arhitecturale existente şi a se recreea atmosfera de odinioară: „Prin intermediul hanului şi a tot ceea ce facem noi, vrem să recreem atmosfera de secol XIX. Adică un om care vine aici va vedea şi un conac boieresc, şi o biserică, şi un han cu aceeaşi arhitectură de secol XIX, cu mobilă în acelaşi stil, poate chiar şi mâncare după reţetele vremii.

Scopul nostru este să reconstituim atmosfera de epocă. După cum ştiţi, la acţiunile noastre îmbrăcăm tineri în costume de epocă, facem fotografii, promovăm instituţia prin intermediul lor”, ne-a mai precizat Chelcea.

Evenimentele organizate de muzeul memorial vâlcean sunt nenumărate, prezente pe tot parcursul anului, indiferent de anotimp: „În acest an, pe lângă cele 12 cursuri dedicate copiilor, vom mai face unul de pictură - icoană pe sticlă. Pentru liceeni, studenţi, dar şi adulţi avem work-shopuri precum ”Istoria în miniatură”, în care se realizează figurine şi diorame cu subiect istoric. Multinaţionalele, în general, sunt foarte atrase de acest gen de activităţi, care sunt şi mai costisitoare datorită materialelor care se folosesc în cadrul lor”, ne-a mai spus directorul precizând că participanţii sunt din domenii variate precum: medicină, IT, sectorul economic etc.

„Istoria în miniatură” este un work-shop unic la nivel naţional care a demarat în urmă cu doi ani, sub denumirea „Universul figurinelor şi ”figurinişti” români”, reunind artişti din întreaga ţara în cadrul unui atelier intensiv în care s-au prezentat proiecte colective sau individuale, diferite tehnici de pictură, uzare, aflate la baza realizării unor miniaturi istorice, figurine, busturi, diorame istorice, de diverse dimensiuni, de la 2,8 cm la 20 cm.

Şeful complexului muzeal a mai precizat şi că şi-ar dori să includă viitorul han în circuitul turistic, cu servicii de cazare şi mâncare, dar nu ştie în ce măsură ar fi posibil acest lucru, din punct de vedere legal. Ne-a oferit ca exemplu Muzeul de la Goleşti - Argeş unde există, de asemenea, un han. „Noi vrem să fim deschizători de drumuri, nu neapărat să ne luăm după cineva”, a mai precizat Chelcea.

„Scopul nostru principal este acela de a da viaţă muzeului. Vrem să oferim oamenilor un loc viu, în care să vină mai multe generaţii, să petreacă împreună, să participe la atelierele noastre de creaţie. Nu ne dorim un hotel în accepţiunea clasică, ci un spaţiu care să slujească culturii, recreaţie prin cultură. Scopul principal este cel cultural, de creaţie, aceasta este componenta de bază a muzeului, nu cea de distracţie şi nuntă. Vrem să le arătăm oamenilor că la muzeu te poţi simţi bine. Vrem ca aici să fie un centru al industriilor creative: sculptură, pictură, fotografie...”.

Dumitru Antonie Chelcea a fost numit director al Complexului Nicolae Bălcescu din 2015, pe baza unui mandat pe 5 ani. Numărul turiştilor care trec pragul Complexului Memorial de la Nicolae Bălcescu a crescut de la an la an. Anul acesta, conducerea crede că acesta va depăşi pragul de 15.000 de persoane.

Complexul Muzeal „Nicolae Bălcescu situat la intrarea în judeţ dinspre Argeş de pe DN 7, mai beneficiază de un proiect în derulare, tot pe fonduri nerambursabile, în valoare de peste 20 de milioane de lei care vizează restaurarea, dotarea şi punerea în valoare a Muzeului Memorial Nicolae Bălcescu. Contractul de restaurare a muzeului a fost semnat, urmând ca lucrările propriu-zise să fie demarate din primăvara viitoare.