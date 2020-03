FOTO Cetăţeni revoltaţi că s-au trezit cu un banner uriaş la geamuri: „Miroase îngrozitor, nu mai putem aerisi“

Bannerul uriaş a fost montat la începutul lunii martie pe un bloc cu şase etaje de pe o nouă arteră rutieră din oraş, intens tranzitată, după ce au fost date în folosinţă bretelele unui pasaj rutier peste calea ferată.

Locatarii susţin că s-au trezit dintr-o dată cu geamurile apartamentelor acoperite de imensul banner, fără ca cineva să-i întrebe sau să-i anunţe ceva. Bannerul acoperă latura sudică a blocului pe suprafaţa a cinci etaje din şase.

Oamenii s-au arătat nemulţumiţi de mirosul bannerului şi de faptul că le este obturată lumina, susţinând că nu-şi mai pot aerisi camerele, unii dintre ei având şi grave probleme de sănătate.

Contractul cu firma de publicitate outdoor a fost încheiat de asociaţia de locatari, fără să se încheie vreun acord sau contract cu proprietarii de apartamente, aşa cum cere legislaţia în vigoare.

Administratorul asociaţiei se apără şi susţine că are toate documentele în regulă, în timp ce reprezentantul firmei de publicitate precizează că a cheltuit o grămadă de bani, timp de doi ani, de când a închiriat spaţiul şi că nu mai este cazul ca lumea să se isterizeze, fiindcă bannerul va fi dat oricum jos la finele lunii martie, când se încheie campania.

„Ni se pune sănătatea în pericol! Nu ni s-a spus nimic“

„Nu este vorba despre bani, ci despre faptul că nu ni s-a spus nimic şi mai ales că ni se pune sănătatea în pericol! Nu mai putem deschide geamurile. Miroase îngrozitor!”, susţin locatarii. Printre ei se află persoane care suferă de alergii şi care susţin că au şi acte medicale prin care pot să demonstreze acest lucru.

„Înţelegem că atunci când plouă miroase şi mai rău. De când a fost pus nu am mai putut să deschidem geamul nici la baie şi nici la dormitoare. Nu vă puteţi imagini cât de oribil este mirosul!”, s-au mai plâns locatarii.

Doar o parte dintre proprietari ştiau de contractul încheiat cu asociaţia

Între timp, inspectorii zonali ai Administraţiei Domeniului Public din cadrul Primăriei Râmnicu Vâlcea au mers la faţa locului, în urma reclamaţiei depusă de unul dintre locatari, ocazie cu care s-a aflat că nimeni nu cerut aprobarea proprietarilor de apartament pentru montarea bannerului, aşa cum precizează legislaţia în vigoare.

Unul dintre proprietari a declarat inspectorilor zonali că, în urmă cu trei ani, s-a semnat un tabel cu locatarii pentru obţinerea acordului de amplasare a unui banner şi de încheiere a unui contract contra-cost cu un investitor, care a achitat pe fiecare an o sumă, fără să amplaseze nimic.

Ulterior, aveam să aflăm că este singurul dintre actualii locatari care ştia despre contractul pe care asociaţia îl semnase cu firma de publicitate, semnătura acestuia existând pe un proces verbal încheiat înainte de semnarea contractului.

O altă persoană care ştia despre contract este un fost locatar, actual preşedinte de asociaţie.



Firma de publicitate, pasibilă de amendă de până la 10.000 de lei

Inspectorii zonali ai Primăriei au constatat că bannerul este amplasat ilegal, întrucât nu a fost obţinut avizul de publicitate, iar cel care l-a amplasat riscă o amendă de până la 10.000 de lei.

Potrivit procedurii, se constată că bannerul a fost amplasat ilegal, se identifică cine este vinovat, acesta este tras la răspundere şi se îndepărtează bannerul, ne-a informat purtătorul de cuvânt al Primăriei Râmnicu Vâlcea. Lucru care încă nu s-a petrecut, uriaşul banner fiind în continuare pe faţada blocului.

„Dacă au fost deja inspectorii zonali, cazul va fi preluat şi de Poliţia Locală. Poate se constată că nu a fost respectat nici regimul privind disciplina în construcţii, fiind vorba despre un afişaj de modificare a unei suprafeţe. Şi în cazul în care se identifică o contravenţie se aplică măsurile de rigoare. Cei care se află în astfel de situaţii, trebuie să anunţe nemulţumirea la 080008009”, a explicat purtătorul de cuvânt al Primăriei.

Aceeaşi sursă ne-a mai precizat şi că, potrivit legislaţiei în vigoare, în astfel de situaţii, cel care solicită la Primărie avizul pentru amplasarea bannerului, printre documentele pe care trebuie să le depună, trebuie să aibă şi acordul tuturor proprietarilor, precum şi al celor direct afectaţi. Practic, trebuie făcut şi un contract cu fiecare dintre proprietarii vizaţi, în parte.

„Să facă ce vor, să se spele pe cap!”

Că nu s-a cerut acordul proprietarilor o recunoaşte şi administratorul blocului.

„Sunt într-adevăr probleme. Am discutat şi aseară (17 martie - n.r.). Urmează să mă prezint la asociaţie cu toate documentele. O să vedem care este situaţia şi ce hotărăşte lumea. Există un contract încheiat cu 1 aprilie 2018, cu o agenţie (de publicitate outdoor - n.r.) şi abia acum două - trei săptămâni au montat pentru prima dată o reclamă. Contractul a fost semnat de Comiterul Executiv al asociaţiei, eu personal nu am semnat fiind angajat. S-au dat nişte bani, există contabilitate. La început s-au dat câte 300 de lei, iar de când a apărut Supermaketul Penny lângă bloc a scăzut la 200 de lei pe lună, fiindcă a scăzut şi spaţiul de afişaj. Nu ştiu să vă spun cât s-a adunat până acum, în jur de 5.000 de lei, probabil, pentru că nu am actele la mine. Deocamdată nu au fost investiţi aceşti bani, aşteptam să se facă mai cald, pentru că trebuie făcute multe investiţii în blocul respectiv. Dar acum s-o facă cine vrea, că eu îmi voi da demisia, după ce rezolv problema. La vremea respectivă, nu s-a încheiat nici un contract cu locatarii şi nici nu au fost întrebaţi, pentru că, din câte îmi amintesc, atunci era în vigoare Legea 230 potrivit căreia pentru bunul mers al asociaţiei, comitetul executiv avea acest drept de semnătură, de a face anumite contracte în numele proprietarilor de apartament, în beneficiul asociaţiei. Dacă vor să-l prelungească (contractul - n.r.) bine, dacă nu vor, tot la fel. Eu v-am spus: în câteva zile voi prezenta toate actele, să facă ce vor, să se spele pe cap! Până acum, s-au primit bani, fără să fie nici un deranj”, ne-a precizat administratorul Bebe Gherghina.

Atât administratorul cât şi preşedintele asociaţiei de locatari ne-au declarat că intenţionează ca după acest scandal să-şi dea demisia.

„Mai sunt 12 zile de campanie, n-are rost să ne isterizăm”

Reprezentantul firmei de publicitate outdoor cu care s-a încheiat contractul susţine că a depus solicitare pentru aviz de publicitate la Primăria Râmnicu Vâlcea, dar până acum, nimeni, niciodată, nu i-a solicitat să încheie contracte cu proprietarii de apartamente.

„Da, am făcut un contract cu asociaţia de locatari. De doi ani de zile plătim valoarea contractului. Niciodată până acum nu am montat vreun banner, pentru că nu s-a vândut (închiriat - n.r.) spaţiul. Acum, parcă de pe 12 martie, am montat un banner până la sfârşitul lunii. Am vorbit şi astăzi (18 martie - n.r.) cu administratorul şi i-am reamintit că acel contract a fost semnat în cunoştinţă de cauză de ambele părţi. Au spus că au vorbit cu locatarii şi nu este nici un fel de problemă. Contractul este în vigoare, este depusă şi documentaţia pentru avizare, este gata să iasă. Va ieşi şi avizul şi-l vom arăta şi locatarilor, şi administratorului. Nu văd nici o problemă din punctul nostru de vedere, totul este legat şi corect. 12 zile mai ţine campania şi se termină. Dacă nu-şi va rezolva problema, noi reziliem contractul. Dacă o rezolvă şi noi vom mai avea, prin vreun noroc, vreun contract până la sfârşitul anului, foarte bine, dacă nu, aici se încheie toată treaba. 12 zile mai durează! Nu văd unde este toată tragedia! În contract sunt trecute şi suma şi perioada. S-a încheiat pe perioadă nelimitată, cu posibilitatea de reziliere la cererea uneia dintre părţi. Am vrut de nenumărate ori până acum să-l reziliem, pentru că am plătit degeaba timp de doi ani de zile. Acum, că am pus o campanie de jumătate de lună, au sărit în sus, nu ştiu de ce, că au administrator, nu e problema mea... Toate actele pentru avizare sunt depuse însă la registratura Primăriei... Cât despre contractele cu proprietarii, nu există în ţară aşa ceva! Nici o primărie nu mi-a cerut vreodată! Noi am mers pe ce a cerut primăria. Acum că se transmite aşa ceva... că s-au inflamat câteva persoane... Mai sunt 12 zile. Eu zic că n-are rost să ne isterizăm pentru 12 zile, după ce am plătit oricum o grămadă de bani, şi pentru avizare - taxa de avizare este de 10 milioane (1.000 de lei - n.r.) şi doi ani de pomană chirie. Degeaba toată munca”, ne-a declarat reprezentantul firmei de publicitate outdoor.





„Am informat societatea, pentru a lua toate măsurile necesare remedierii”







Contactată de un reporter „Adevărul”, firma pentru care s-a realizat reclama ne-a transmis următoarele precizări: „Reclama foodpanda a fost afişata prin intermediul firmei New Age Advertising Agency SRL, care a închiriat spaţiul de publicitate de la asociaţia de proprietari, printr-un contract de închiriere valabil până la data de 31.03.2021.

Obţinerea avizelor de la Primărie, necesare afişării reclamei sunt în obligaţia societăţii New Age Advertising Agency.

Ca urmare a sesizării dumneavoastră, am informat societatea cu privire la situaţia descrisă, pentru a lua toate măsurile necesare remedierii”.