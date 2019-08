FOTO „Aventuri culinare în Vatra lui Bălcescu“, concurs gastronomic în satul cu singurul muzeu din România dedicat marelui revoluţionar paşoptist

Vatra Park, un proiect educaţional privat din comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Vâlcea, a primit, la finele săptămânii un număr impresionant de oaspeţi veniţi să deguste din bunătăţile Văii Topologului: pateu cu jumări, saramură de Topolog, scornici, chisăliţă, boabe de porumb cu nucă, scoverci, găluşte cu prune, prajilă şi multe altele.

„Aventuri culinare în Vatra lui Bălcescu”, eveniment aflat la cea de-a treia ediţie, a încercat printr-un concurs gastronomic cu reţete autentice să „mişte” comunitatea locală spre dezvoltare. Actuala ediţie a primit sprijin din partea Fundaţiei Comunitare Vâlcea.

„Nu este o competiţie, ci este o întâlnire de genul - hai să vedem ce zice lumea despre produsele noastre tradiţionale. Încurajăm astfel comunitatea să descopere cele mai vechi reţete culinare de pe Valea Topologului, dar şi să ajute la promovarea turistică a zonei”, a mărturisit Dana Rădulescu, iniţiatoarea şi organizatoarea evenimentului, preşedinta Asociaţiei „Vatra cu idei”.

ONG-ul urmăreşte astfel să descopere, printre altele, produsele care s-ar putea transforma în posibile mici afaceri de economie socială, dar şi să introducă zona într-un circuit turistic culinar, având în vedere proximitatea drumului european. E 81 / DN 7, care străbate localitatea vâlceană.

„Concurs culinar autentic unic”, susţin reprezentanţii de la Promovare Turistică

Evenimentul s-a dovedit şi de această dată un real succes gastronomic: „Ne-am bucurat de un adevărat ospaţ culinar în cadrul „Aventurilor culinare în Vatra lui Bălcescu". Gastronomia locală are un rol important în comunităţile gazdă, şi atrage de la an la an tot mai mulţi turişti. Gospodinele s-au apucat de dimineaţă să gătească din produse locale, după reţete mai vechi sau mai noi, cu suflet, pentru participanţi. Aleea Terapeutică, din comuna Nicolae Bălcescu, a primit astăzi un număr impresionant de vizitatori care au simţit din plin "parfumul şi aroma" Văii Topologului. Un concurs culinar autentic, între produse tradiţionale locale, unde s-au putut vedea fazele procesului de gătit, a devenit unic prin faptul că este unul din cele mai mari ateliere de gătit, din zonă. Prin efort, comunicare, încredere, implicarea comunităţii în activităţile derulate, evenimentul pune locaţia pe harta turismului activ şi contribuie la includerea în circuite turistice gastronomice”, au mărturisit reprezentanţii Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Vâlcea, prezenţi la eveniment.