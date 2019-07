FOTO Ajutoare naturale pentru durerile de genunchi. Cum se folosesc ananasul, uleiul de cocos, de susan sau de muştar

Dureri de genunchi Foto manukafeed com - credit scientificanimations com

O publicaţie online ManukaFeed destinată pentru a ajuta oamenii din întreaga lume ca să-şi aleagă un stil de viaţă sănătos şi o alimentaţie corectă, propune câteva remedi naturale pentru a reduce durerile de genunchi. „Echipa noastră este pasionată de alimentaţia sănătoasă şi stilul de viaţă holistic. Toate articolele postate sunt revizuite de către Holistic Nutrition Consultant”, precizează cei de la ManukaFeed.

Lezarea genunchiului se poate întâmpla destul de uşor când alergăm, dansăm sau chiar când călcăm greşit, fiind afectate o serie de aspecte ale vieţii de zi cu zi, motiv pentru care suntem, probabil, dispuşi să facem aproape orice pentru a accelera vindecarea.





Dar dacă suferiţi de artrită, care din păcate nu este vindecabilă, aceasta vă poate deranja pentru tot restul vieţii.





Există, însă, remedii naturale eficiente care vă pot reduce durerea şi pot îmbunătăţi starea genunchilor, potrivit celor de la ManukaFeed. Unele se mănâncă, altele se aplică direct pe genunchiul afectat – iar pentru unele afecţiuni sunt valabile ambele remedii. Încercaţi aceste remedii singure, sau combinate şi dacă este cazul în paralel cu medicamentele recomandate de medic. Sunt remedii blânde şi nu au efecte secundare deranjante.

1. Ananas, scorţişoară şi ovăz

Sănătatea începe în bucătărie, iar alimentaţia potrivită poate face minuni pentru genunchi puternici, ligamente şi tendoane. Un smoothie de dimineaţă, la micul dejun, conţine o tonă de vitamine, minerale şi fibre, plus că are un gust excelent. Un smoothie este o băutură asemănătoare shake-ului, care în general se realizează din piureul de fructe puse într-un blender şi / sau legume, la care se adaugă tot felul de lichide precum sucurile de fructe, de legume, lapte, iaurt. În cazul de faţă, ananasul este fructul de bază, deoarece conţine în plus un compus numit bromelaină, care este puternic antiinflamator.





Ingredientele sunt:

1 ceaşcă de ovăz fiert,

1 ceaşcă de apă,

1 ceaşcă de suc de portocale,

3 ceşti de ananas tocat,

1 linguriţă de scorţişoară şi

1 linguriţă de miere.





Dacă doriţi, puteţi adăuga şi o palmă de migdale zdrobite pentru suplimentul de proteine, fibre şi vitamina E pe care le aduce. Pur şi simplu adăugaţi toate ingredientele, cu excepţia ovăzului, într-un blender şi îl porniţi la viteză redusă. Apoi, adăugaţi încet crema de ovăz fiert în blenderul pornit să se amestece toate până se înmoaie şi se transformă totul într-un excelent smoothie.

2. Uleiul de cocos





Uleiul de cocos este prezentat de unii drept un ulei miracol care vă poate ajuta să pierdeţi în greutate, să vă protejaţi împotriva bolilor de inimă şi chiar să deveniţi mai inteligenţi. Deşi există unele beneficii asociate cu uleiul de cocos, nu uitaţi că totuşi este vorba despre o grăsime saturată. Potrivit American Heart Association, o lingură vă va asigura mai mult de 50% din limita recomandată zilnic de grăsimi

saturate.





Cu toate acestea, este recomandat să vă masaţi genunchii dureroşi cu acest ulei. Acizii graşi conţinuţi

de uleiul de cocos sunt lubrifianţi naturali şi sunt antiinflamatori. Pur şi simplu încălziţi uşor uleiul, astfel încât să se topească, iar cu lichidul masaţi zonele afectate. Combinaţia dintre masaj, lubrifiere naturală şi acidul lauric ar trebui să vă relaxeze articulaţiile genunchiului şi să reducă durerea.

3. Oţetul de cidru de mere





Oţetul de cidru de mere este un alt remediu natural pe care oamenii îl folosesc pentru multe afecţiuni, iar studiile susţin afirmaţiile. Când vine vorba de dureri de genunchi, efectul alcalin al acestui oţet poate dizolva toxinele din genunchi care pot provoca inflamaţii. Vă puteţi bucura de beneficiile oţetului de cidru de mere, atât prin băut, cât şi prin aplicarea locală.





Dacă îl beţi, cantitatea optimă este de 2 linguri pe zi. Unii oameni îl beau simplu, alţii îl amestecă cu apă, iar unii îl îndulcesc cu miere. Dacă doriţi să îl utilizaţi local, amestecaţi oteţul de cidru de mere cu ulei de măsline şi masaţi-vă genunchii dureroşi o dată pe zi timp de cel puţin o săptămână, pentru a avea rezultate.

4. Ghimbirul





Ghimbirul conţine gingerol care este un compus puternic antiinflamator, care reduce durerea şi umflăturile, de asemenea. Poate fi mâncat sau masat pe piele. Din fericire, miroase şi are un gust minunat!





Ghimbirul este eficient atât în stare proaspătă, cât şi în cea uscată / pulbere, aşa că continuaţi să-l puneţi în supe, amestecaţi-l cu cartofii prăjiţi şi aluatul pentru coacere.





Pentru un ceai gustos, folosiţi aproximativ 2 linguri de rădăcină de ghimbir proaspăt răzuită, 1-2 linguri de miere şi 1 ½ - 2 ceşti cu apă. Pur şi simplu fierbeţi ghimbirul în apă timp de cel puţin zece minute, apoi îl scoateţi din ceai. Puteţi adăuga miere şi, dacă doriţi, suc de lămâie. Beţi-l zilnic! De asemenea, puteţi cumpăra ulei de ghimbir cu care să vă masaţi zonele dureroase.

5. Uleiul de susan şi lămâia





Uleiul de susan este utilizat pe scară largă în China şi India pentru o varietate de afecţiuni, atât intern, cât şi extern. Se pare că ajută la prevenirea spasmelor musculare şi, din acest motiv, poate ameliora o parte din durerea asociată cu artroza genunchilor sau diverse leziuni ale acestora. Vă recomandăm să vă masaţi articulaţiile cel puţin o dată pe zi. Încălzirea uşoară a uleiului poate oferi un element suplimentar liniştitor.





Unii oameni jură că acidul citric este de asemenea foarte util pentru durerea articulară şi adesea o combină cu uleiul de susan. Chiar dacă nu au existat studii care să confirme acest lucru, dovezile anecdotice sugerează că merită măcar să încercaţi.





Puteţi să tăiaţi pur şi simplu o lămâie, cu partea din interior se pune în uleiul de susan, iar apoi se masează zonele dureroase.

6. Morcovii





Un alt remediu vechi chinezesc pentru durerile de genunchi sunt morcovii. Nuanţa lor portocalie provine din beta-caroten, un antioxidant cunoscut pentru reducerea inflamaţiei. Morcovii conţin, de asemenea, vitamina A, un alt compus puternic antiinflamator. Efectele par a fi mai puternice atunci când morcovii sunt gătiţi, dar vă puteţi bucura, de asemenea, şi de beneficiile alimentelor crude.





Sub formă de suc, tocaţi, sau raşi, este indicat să-i consumaţi astfel de două ori pe zi.

7. Turmericul





Dacă vă place curry-ul, sunteţi deja familiarizaţi cu turmericul, care oferă un gust deosebit. Turmericul este condiment miraculos, studiile au arătat că rivalizează cu ibuprofenul în ceea ce priveşte capacitatea sa de a calma durerea. Motivul este nivelul ridicat al unui compus numit curcumin(a), care este folosit de multă vreme în medicina holistică datorită efectelor sale antiinflamatorii.





Consumul regulat de turmeric are legătură cu un risc mai scăzut de dezvoltare a osteoporozei sau a artritei reumatoide. Se poate cumpăra sub formă de capsule, se poate adăugă la tot felul de mese pentru un stil exotic sau se poate consuma sub formă de ceai. Orice aţi alege, încearcaţi să consumaţi curcuma / turmeric în fiecare zi dacă suferiţi de dureri de genunchi.

8. Ulei de muştar





Uleiul de muştar, deşi sună ca un gen de mâncare, nu este de fapt sigur pentru a fi ingerat direct. Se amestecă cu un alt ulei uşor, precum cel de măsline sau nucă de cocos, şi în acest caz poate fi grozav atunci când se masează zonele dureroase. Se crede că aceasta ajută fluxul sanguin şi reduce inflamaţia, calmând durerea.





Puteţi stimula efectele adăugând usturoi sau ceapă în uleiul de muştar, gătit uşor timp de aproximativ 10 minute, apoi strecurat şi răcit. Usturoiul şi ceapa conţin şi ele un compus numit alicină, care ajută la reducerea inflamaţei.

