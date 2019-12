FOTO Cum a ajuns o comună la frâiele celui mai generos domeniu schiabil din România. Edilii, incapabili să-l gestioneze

În urmă cu şapte ani, Transalpina Ski Resort reprezenta nu doar cel mai ambiţios proiect turistic al judeţului Vâlcea, dar şi cel mai modern şi mai generos domeniu schiabil din România, prin suprafaţa pe care o avea la dispoziţie şi implicit posibilitatea de extindere şi dezvoltare, fiind la confluenţa a patru judeţe.

Proiectul demarat iniţial în parteneriat - Consiliul Judeţean Vâlcea şi Primăria Voineasa - avea să atragă investiţii de 146,8 milioane lei, potrivit declaraţiei fostului ministru al Turismului Bogdan Triff, bani provenind de la bugetul de stat. Iniţiativa realizării acestui domeniu schiabil a aparţinut unui alt fost ministru – Elena Udrea, iar punerea ei în practică a început de fapt în 2011. Un an mai târziu, la finele lui 2012 se tăiau panglici pentru prima pârtie de schi - Mioarele, deşi proiectul era departe de finalizare.

Din cei 80 de kilometri de pârtii, cât fuseseră proiectaţi, s-au realizat puţin peste 9 kilometri, din care cea mai lungă pârtie abia depăşeşte 2 kilometri. În schimb, cele şapte pârtii de schi sunt dotate cu unele dintre cele mai moderne instalaţii: telegondolă, teleschi şi telescaun.

Cu chiu cu vai, investiţiile s-au finalizat abia anul acesta, cu achitarea ultimei tranşe de bani, dar problemele sunt departe de a-şi găsi vreo rezolvare, pentru că domeniul schiabil reprezintă „o pălărie mult prea mare” pentru administraţia locală – care a rămas singură să gestioneze afacerea.

Cel mai spectaculos domeniu schiabil din România, în pericol

Interesele, incompetenţa, implicarea politicului, lipsa de viziune a unicului beneficiar sunt pe cale să pună lacăt unui loc pe care unii l-au denumit „Mica Elveţie” - datorită cadrului natural unic în ţara noastră. La poalele pârtiilor se află Lacul Vidra, iar peisajele sunt greu de egalat indiferent de anotimp. Panorama este impresionantp, domeniul fiind considerat cel mai spectaculos din România.

De ani de zile, administraţia locală se dovedeşte incapabilă să organizeze o licitaţie cu succes prin care să găsească un o firmă care să opereze şi să exploateze instalaţiile de pe pârtiile de schi ale Transalpina Ski Resort (SRT). La fel s-a întâmplat şi în acest an. Nici la negociere directă, deşi au existat firme interesate, nimeni nu a fost de acord cu „pretenţiile exagerate ale primăriei”, aşa cum au fost catalogate de potenţialii clienţi.

„Primarul s-a grăbit să spună că vom deschide”

Deschiderea domeniului se dovedeşte şi în acest sezon plină de peripeţii, ca în fiecare an, doar că de data aceasta s-a creat o prăpastie prea mare între administraţia locală şi cei care operează instalaţiile.

Primăria Voineasa s-a ales doar cu „probabilitatea” ca acelaşi operator - care a construit domeniul şi l-a administrat în ultimii 7 ani - să se ocupe în continuare de pârtii, prin atribuire directă. „S-a grăbit (primarul – n.r.) să spună că vom deschide după 1 ianuarie 2020. Noi la licitaţie nu am participat şi nici la negociere. I-am spus că nu-i promit nimic. Că încercăm să deschidem. Noi trebuie să acoperim toate pierderile. Şi n-am timp de toate licitaţiile pe care le fac în fiecare an şi de prostiile lor! Am spus că încercăm în ianuarie, nu după 1 ianuarie. M-au mai întrebat şi alţii şi le-am spus că şi 20 decembrie 2020 este tot după 1 ianuarie. Deci, nu am promis nimic. Am spus că încerc să conving o echipă. Spun, de luni de zile, că este o dezamăgire totală”, ne-a declarat patronul firmei ACOMIN Deva, Dan Faur, în contextul în care primarul din Voineasa, Gabriel Năstăsescu spunea că: „Totul depinde de administratorul - sechestru care va opera domeniul schiabil”, promiţând deschiderea în scurtă vreme a domeniului schiabil.

Nimeni interesat de domeniul schiabil, la licitaţiile şi negocierile cu „pretenţii exagerate”

Edilul a lăsat să se înţeleagă că a fost nevoit să colaboreze în continuare cu Acomin Deva pentru administrarea domeniului schiabil din Munţii Lotrului, recunoscând în acelaşi timp că: „Licitaţia a fost din august până în septembrie. Nu a fost adjudecată de către nici o societate. S-a făcut apoi negocierea directă, iar nu s-a prezentat nimeni. Am fost nevoiţi să mergem tot pe sechestru, pentru că oricum avem o datorie faţă de cel care a operat în anul precedent domeniul schiabil şi trebuia să şi-o recupereze cumva, noi neavând bani în bugetul loc, fiind foarte mic, bani nu vin de prin alte părţi.,Plus că avem de plătit către Inspectoratul de Stat în Construcţii suma de 440.000 de lei, pentru recepţia la terminarea lucrărilor”, s-a justificat Năstăsescu.

Deşi iniţial a menţionat că la negocierea directă nu s-a prezentat nimeni, ulterior a nuanţat: „Au fost interesaţi de domeniul schiabil administratori de domenii schiabile, dar nu în condiţiile date şi au pus problema lipsei de personal, mai ales pe telegondolă”, a recunoscut primarul.

Prima licitaţie a fost anulată pentru că nu s-a respectat legislaţia, iar apoi pentru că nimeni nu a fost interesat de SRT. Una dintre condiţiile imposibile s-a dovedit a fi tocmai termenul de concensionare - de 3 / 4 ani,considerat mult prea mic.

Primarul dă vina pe condiţiile meteo, operatorul pe atitudinea administraţiei locale

Primarul comunei - staţiune Voineasa a dat vina pe vreme şi penele de curent pentru încasările slabe de anul trecut. El a precizat că din cauza condiţiilor meteo de anul trecut – vântul care a suflat puternic, mai ales la fine de săptămână şi desele căderi de curent, au făcut ca încasările să fie cu 600.000 de lei mai mici, faţă de anul anterior, când acestea s-au ridicat la 3,6 milioane lei.

Patronul Acomin Deva, Dan Faur susţine însă că altele sunt de fapt problemele, printre acestea menţionând: atmosfera tensionată de lucru, atitudinea celor de la Primărie faţă de angajaţi, hărţuirea agenţilor economici pentru a se afla de unde se aprovizionează cu energie electrică, salariile care nu reflectă efortul celor aproximativ 30 de angajaţi, ţinând cont de faptul că mână de lucru calificată nu prea se găseşte în zonă, iar oamenii vin din Valea Jiului.

Ne-a vorbit despre lipsa de implicare a administraţiei locale, despre lucrările pro-bono pe care a fost nevoit să le facă de-a lungul timpului, ca lucrurile să funcţioneze. A menţionat chiar şi de pierderile de 8 milioane de euro, bani pe care a fost nevoit să-i împrumute, ca să continue investiţia, în lipsa banilor veniţi de la Guvern, din care 4 milioane au reprezentat numai TVA, despre neîncasarea tuturor lucrărilor la timp. A vorbit şi despre condiţiile imposibil de realizat din caietul de sarcini al licitaţiilor, despre atacurile permanente, despre revizii făcute pe genunchi, despre neîndeplinirea obligaţiilor de către administraţia locală etc.

Adio lucrări pro-bono, în timp ce primăria nu s-a achitat până acum de nici o obligaţie

În privinţa obligaţiilor pe care trebuie să le îndeplinească Primăria Voineasa în calitate de beneficiar, am reţinut că aceasta are de încheiat o serie de contracte: pentru intervenţie cu Serviciul Judeţean de Ambulanţă Vâlcea, pentru deszăpezire - cumpărat inclusiv nisip şi sare, iar serviciile să se realizeze de către o firmă specializată; pentru ticketing, pentru tichetele de parcare; pentru o motorină specială necesară echipamentelor, „În fiecare an ne-am ocupat noi de partea de intervenţie rapidă, investeam 100.000 de euro pentru ticketing şi după o lună de zile ne înjurau toti. Buldoexcavatorul l-am pus noi până acum la dispoziţie. S-au angajat în licitaţie că fac ISCIR-izarea (verificarea instalaţiilor - n.r.). N-au făcut nimic până la ora asta. Am spus clar, nu promit, dar încerc în ianuarie să deschid. Nu de Crăciun. Noi să muncim de sărbători, ei să se distreze şi apoi să ne înjure? Ajunge! Nu are legătură dacă îşi îndeplineşte sau nu Primăria obligaţiile. Problema este că noi n-am promis la nimeni nimic. Încercăm, dar n-am promis la nimeni nimic. Oricum şi dacă venim, ei trebuie să-şi rezolve problemele”, a mai menţionat Faur explicându-ne de ce nu mai vrea să facă lucrări pro-bono, ca până acum. „În executare am făcut mai mult decât trebuia. A fost transparenţă totală. Am cerut aprobare pentru orice. Şi cu ce ne-am ales?”.

„Încă 3 ani să ies din mizerie, 10 ani din viaţă după ce am făcut nişte lucruri ultraperformante”

Prin urmare, nici în acest sezon nu se ştie când se va redeschide domeniul schiabil sau dacă acest lucru se va mai întâmpla prea curând. „La fel s-a întâmplat şi în urmă cu doi ani şi abia s-a deschis pe 25 ianuarie domeniul schiabil. Aceasta nu este o atmosferă normală, de 7 ani acelaşi lucru. Dacă nu se vor schimba lucrurile, să dea o certitudine investitorilor că funcţionează în următorii 10 ani non-stop... nu vor face nimic. Oamenii nu mai vor să lucreze acolo. Îmi va mai lua trei ani de zile să ies din mizerie... 10 ani din viaţă după ce am făcut nişte lucruri ultraperformante”, ne-a mai spus, printre altele, reprezentantul Acomin Deva.

„Voineasa ar putea să fie cea mai bogată comună”

„Ce simplu e încasezi 40 % din bilete fără să faci nimic pe minim 10 ani, plus vara să funcţioneze instalaţiile! Doar lăcomia a adus la ce e azi o pârtie închisă, o licitaţie la care nimeni nu a participat, repet, din cauza lăcomiei. Dai drumul la PUG / PUZ în zonă şi îţi vin banii. O fi greu! Foarte greu când nu ai viziuni pentru viitor şi oameni capabili să îţi aducă profit în ani, nu instant”, spun cei care cunosc problemele din interior.