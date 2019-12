FOTO Administraţie locală acuzată de abuz. „Accesul animalelor de companie doar în locuri special amenajate” care nu există

Un proiect de hotărâre de Consiliu Local a dat naştere unor nemulţumiri printre iubitorii şi crescătorii de animale din Râmnicu Vâlcea. Proiectul a fost pe ordinea de zi a şedinţei de Consiliu Local (CL) al Municipiului Râmnicu Vâlcea şi aprobat luni, 23 decembrie. El a fost adoptat cu 17 voturi şi patru abţineri.

(Capitolul VI. Obligaţiile persoanelor juridice care au în întreţinere animale de companie şi păsări), în Râmnicu Vâlcea proprietarii de apartamente nu mai pot deţine decât un animal, iar pentru cel de-al doilea au nevoie de acordul vecinilor şi al asociaţiei de proprietari. Potrivit acestui nou act normativîn Râmnicu Vâlcea proprietarii de apartamente nu mai pot deţine decât un animal, iar pentru cel de-al doilea au nevoie de acordul vecinilor şi al asociaţiei de proprietari.

Practic, se interzice în acest mod creşterea a mai mult de două animale în apartamente. În plus, se interzice accesul animalelor de companie în parcuri, locuri de joacă etc., deşi nu există încă un spaţiu amenajat dedicat acestora. Şi se interzice hrănirea animalelor lşi a păsărilor fără stăpân, inclusiv a porumbeilor.

Hotărârea face parte dintr-un „Regulament privind stabilirea unor măsuri pentru păstrarea ordinii şi curăţeniei în Râmnicu Vâlcea”.

Imediat după adoptare, apărătorii drepturilor animalelor au postat pe Facebook înregistrarea realizată în cadrul şedinţei de Consiliu Local cu următoarea precizare: „În loc de colindători, Primăria vă poate trimite comunitarii (poliţiştii - n.r.) să vă numere animalele din casă!”

„Aleşii locali se gândesc ce amenzi să mai inventeze şi cum să mai persecute, să umilească”

„Atunci când toată lumea e cuprinsă de spiritul Crăciunului... iar aleşii locali se gândesc ce amenzi să mai inventeze şi cum să mai persecute, să umilească şi să învrăjbească proprietarii de animale, se va vota, evident fără mare dezbatere, proiectul de modificare a HCL 50/2006, prin care cetăţenii Râmnicului sunt împărţiţi în două categorii: cetăţeni cu drepturi depline şi proprietari de animale de companie!”, au atras atenţia pe reţelele de socializare apărătorii drepturilor animalelor, susţinând că propunerile dezbătute în cadrul şedinţei de CL sunt „aberaţii” care au fost „plagiate” de la colegii din alte oraşe, precum cei din Braşov – spre exemplu, unde însă au fost contestate în instanţă şi drept urmare s-a obţinut anularea lor.

Proiectul „urmăreşte să deschidă drumul altor abuzuri împotriva proprietarilor de animale”

Potrivit activiştilor, proiectul de modificare a HCL 50/2006 urmăreşte „să deschidă drumul altor şi altor abuzuri împotriva proprietarilor de animale, pe lângă cele statutate deja în vechea hotărâre: accesul proprietarilor de animale restricţionat în spaţiile publice; trimiteri la spaţii destinale animalelor inexistente pe raza municipiului, condiţionarea dreptului de deţinere a unui animal de companie la bloc, necesitatea obţinerii aprobării pentru amplasamentul adăpostului animalului; interzicerea hrănirii animalelor şi păsărilor pe domeniul public”.

„ Nu credeam că e posibil ca într-o instituţie publică corespondenţa să fie deturnată”

De altfel, aceştia au menţionat şi faptul că au depus o serie de amendamente în urmă cu o lună, doar că: „Luând legătura cu consilierii locali am aflat că acestea nu le-au fost transmise. De asemenea, am mai aflat, pe această cale, că nici propunerea de colaborare privind ”Proiectul de sterilizare, identificare şi înregistrare gratuită a animelelor de rasă comună”, depus în luna iunie nu a a ajuns pe masa dumnealor, cu toate că a fost depus în 25 de exemplare, nominal pentru fiecare destinatar. Nu credeam că este posibil ca într-o instituţie publică corespondenţa să fie deturnată cu atâta nonşalanţă!”, au mai precizat reprezentanţii Asociaţiei pentru protecţia animalelor ”A doua şansă”.

Pe pagina de socializare a Asociaţiei pentru protecţia animalelor au fost postate amendamentele , cu număr de înregistrare, încă din data de 15 noiembrie - 13 pagini care includ şi sentinţele unor instanţe de judecată precum Curtea de Apel Constanţa sau Tribunalul Braşov, în cazuri similare.

Apărătorii drepturilor animalelor au menţionat şi despre „adăpostul suprapopulat care să justifice o organigramă încărcată a unui serviciu public ineficient şi bugetofag, cu sume decontate de la bugetul local crescând exponenţial de la an la an, un Consiliu Local non-dezbatere, subjugat primarului”, care „va vota extinderea competenţelor autorităţii locale dincolo de limitele legii în domeniul proprietăţii private şi al condiţiilor de deţinere a animalelor de companie, substituind practic competenţele autorităţii sanitar-veterinare”.

„Această măsură lasă loc unor abuzuri”, au atras atenţia iubitorii şi crescătorii de animale

Câţiva iubitori de animale au fost prezenţi şi cadrul şedinţei de CL, dornici şi afle: „Unde vă aşteptaţi ca oamenii să-şi plimbe animalele de companie?”, precizând şi că „se intră cu bocancii în proprietatea privată... prin obligarea unui proprietar la obţinerea unui acord din partea vecinilor cu care este sau nu este în relaţii bune. Această măsură lasă loc unor abuzuri. V-am prezentat cazul adăpostului construit la Râmnic fără nici un aviz, fără nimic, unde Primăria nu a făcut absolut nici o intervenţie, în schimb unui proprietar care locuieşte la bloc îi trebuie acordul vecinilor.”, a precizat preşedintele asociaţiei „A doua şansă”, Iulian Puican.

O altă iubitoare de animale a amintit de practicile din Occident şi de exemplul negativ care se dă în acest fel copiilor: „Faptul de a cere acordul celorlalţi mi se pare un abuz. Nu mai suntem oameni? Nu mai putem să stăm alături de vieţuitoare? Chiar am ajuns atât de inumani, în condiţiile în care ţările civilizate investesc în aceste asociaţii.. Ce exemplu le dăm copiilor noştri, ce vor face dacă noi le vom îngrădi nişte drepturi? Chiar dacă îmi veţi da o amendă, eu o voi contesta, dar nu puteţi să-mi îngrădiţi dreptul ca atunci când merg la gunoi să-mi sortez, să-mi pun o parte pentru porumbei sau pentru pisici. Nu suntem barbari, ci un popor creştin ortodox, trebuie să ne unim forţele să găsim soluţii pentru a ajuta aceste animale ale străzii. Iar dacă vrem să facem ceva pentru comunitate, să găsim posibilităţi să sterilizăm aceste animale, să obligăm proprietarii să facă acest lucru, să avem o situaţie clară,să ajutăm aceste vieţuitoare, nu să ne îngrădim nişte drepturi”.

„Numărul maxim de animale dintr-un apartament este de doi”

De cealaltă parte, primarul Mircia Gutău a ţinut să precizeze: „Am pus în dezbatere, şi nu este vorba despre îngrădirea unor drepturi – convieţuirea într-un condomeniu - o faci cu acordul celorlalţi. Nu mi se pare corect ca într-un apartament să creşti doi câini lupi care dau să-ţi rupă uşa. Am propus în afara dezbaterii de astăzi, în afara fiecărui câine în plus, pentru care îţi trebuie acordul vecinilor, în urma disputelor pe care le-am avut cu asociaţiile de proprietari, am propus un lucru mult mai bun şi anume - un câine sau o pisică pot să locuiasc cu oricine fără acordul nimănui. Dar numărul maxim de animale dintr-un apartament este de doi, dar pentru al doilea îţi trebuie acordul vecinilor şi al asociaţiilor de proprietari. Aţi văzut în Occident câini care merg în locurile de joacă, îşi lasă mizeriile şi nu le strânge nimeni?”, a mai spus primarul, menţionâmd că urmăreşte să fie ordine şi curăţenie în municipiu, la fel cum s-a întâmplat şi în cazul cipurilor la animelele fără stăpân.

Edilul Râmnicului a recunoscut că nu există spaţii amenajate pentru animalele de companie

„Nu voi permite sub nici o formă, cât voi fi primar, ca într-un apartament să fie 17 pisici, cum există un caz în Cartierul Ostroveni, unde nu există cadru legal pentru a aplica amenzi. A pus scara pe geam, ies în curte, se duc în spaţiul verde şi vin seara în casă”.

Pe de altă parte, edilul a recunoscut că „trebuie să găsim nişte locuri”, unde proprietarii să-şi plimbe animalele, dar şi că „nu găsim în momentul de faţă”.

A părut însă extrem de deranjat când a fost întrebat: „Ce autoritate are dreptul de a dispune asupra animalelor fără proprietari?”. „Aţi venit să ne puneţi întrebări? Nu suntem la şcoală”, a fost replica edilului care a cerut în schimb... poveşti. „Am povestit şi abia astăzi aţi depus amendamentele noastre. Este un abuz.”, au mai precizat iubitorii de animale.

Deşi, consilierii locali au recunoscut că este vorba despre o hotărâre incompletă, apărătorii drepturilor animelelor au declarat că intenţionează să atace în instanţă această decizie a Consiliului Local.

În 2016, Primăria Râmnicu Vâlcea a interzis plimbarea câinilor prin parcurile oraşului. Încă de atunci s-a solicitat înfiinţarea unui parc canin. La vremea respectivă s-a organizat un protest al iubitorilor de animale care se poate repeta: „Este vorba despre un flash-mob in faţa Primăriei Municipiului. Oamenii insoţiţi de patrupedele lor şi-au exprimat punctele de veder, afişând bannere cu mesaje menite să sensibilizeze comunitatea vâlceană şi să reclame indiferenţa autorităţilor locale”, declarau participanţii la vremea respectivă.