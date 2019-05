FOTO Actriţa care a pierdut un rol în „Urzeala tronurilor“ din cauza unei ambasade româneşti. Alte celebrităţi care au refuzat să joace în celebrul serial HBO

O serie de celebrităţi au primit diverse roluri în cel mai de succes serial HBO. Unii au apucat să joace, în episodul pilot, alţii au refuzat din start. Şi unii şi alţii au regretat.

Dominic West: „Tatăl şi nepotul meu mi-au spus apoi că e cel mai grozav film”

Deşi nu se ştie foarte bine rolul lui Dominic West din «Urzeala Tronurilor», mulţi suspectează că „Star Affair” a fost invitat să-l joace pe Mance Rayder, de la „Rondul de Noapte”, devenit cunoscut ca „Regele de dincolo de zid", pentru afilierea sa cu Free Folk.

Oricare ar fi fost rolul, totuşi, West a spus în 2012 că a trebuit să refuze „minunata oportunitate” din cauza obligaţiilor familiale. După cum a declarat pentru „Huffington Post” în 2012: „Mi s-a oferit un rol în «Game of Thrones» şi, din nefericire, nu l-am văzut, dar nepotul şi tatăl meu mi-au spus: „Doamne, «Urzeala Tronurilor» este cel mai grozav film!”. Şi m-am simţit groaznic, pentru că tocmai refuzasem oferta... Ar fi fost minunat, o alegere excelentă! Voi regreta... Problema mea este că am patru copii şi sunt reticent să stau departe de casă pentru o lungă perioadă de timp. Pot să muncesc mai mult în Londra şi să fiu acasă”, a recunoscut Dominic West la vremea respectivă.

Scully, din „Dosarele X”, le-ar fi putut interpreta pe Vrăjitoarea Roşie sau pe Cersei Lannister

Protagonista din „X-Files” – „Dosarele X”, Gillian Anderson a trebuit, de asemenea, să spună „nu mulţumesc” şansei de a juca în «Urzeala Tronurilor» tot datorită obligaţiilor sale de părinte. Ea a recunoscut pentru Revista „Stylist Magazine” în 2013: „Fie că era vorba de «Urzeala Tronurilor» sau de «Downton Abbey», în ultimii 18 ani nu-mi vine să cred că am refuzat lucrurile pe care le iubesc. N-aş fi ştiut cum să mă justific în faţa copiilor mei atât de mult timp petrecut departe de casă, decât dacă nu cumva aş fi lucrat cu Scorsese (Martin – n.r.).”

Anderson a refuzat să spună ce rol i s-a oferit, motiv pentru care mulţi au speculat că i s-ar potrivit rolul Vrăjitoarei Roşii - Melisandre sau chiar cel al lui Cersei Lannister.

Jonathan Pryce – Înalta Vrabie a refuzat, la început, fiindcă i s-a părut totul ciudat

Fanii seriei «Urzeala Tronurilor» îl vor recunoaşte, fără îndoială, pe Jonathan Pryce drept actorul care a interpretat rolul „Înaltei Vrăbii”, duplicitarul personaj din sezoanele 5 şi 6. Puţini ştiu însă că i s-a propus cu mult timp înainte un rol în «Urzeala Tronurilor» şi s-a insistat până a acceptat.

El a declarat pentru „BBC Radio 4” : „Am spus nu seriei originale din «Urzeala Tronurilor». M-am uitat peste scenariu, mi s-au părut numai nume ciudate, un dialog ciudat şi m-am gândit că nu este pentru mine. Ce m-a făcut să-mi schimb părerea a fost personalitatea şi prestanţa Înaltei Vrăbii. Mi-am spus: ”Este un personaj extraordinar”. Intră într-o poveste în care toată lumea are un rol bine stabilit, buni sau nemernici, toţi sunt răi într-o formă sau alta. Iar Înalta Vrabie are un rol destul de relevant, este prezentat ca un om al poporului, care nu se va da în lături de la a spăla picioarele altora şi alte chestii de genul... Totuşi este o figură incredibil de puternică, care are mijloacele necesare pentru a elibera dreptatea”, a mai spus Pryce.