Elevi sacrificaţi ca să nu intre şcoala în colaps. „Să-i masacrăm pe copii, ca să ne fie nouă bine“

În urmă cu câteva zile, o postare pe Facebook a unui dascăl a suscitat interesul unei ţări întregi legat de una dintre problemele spinoase ale învăţământului românesc: numărul în scădere constantă al elevilor.

Filmarea a fost realizată în urmă cu doi ani într-o şcoală vâlceană de Valentin Mamotă , un profesor de ştiinţe sociale acum pensionar, cu peste 30 ani la catedră, care a ieşit între timp din sistem. El a înregistrat discuţiile din cancelarie prin care cadrele didactice încercau să-şi salveze, artificial, catedrele.

Este o practică des întâlnită şi cunoscută, în special în şcolile din mediul rural, despre care Inspectoratul Şcolar Judeţean din orice judeţ ar fi ştie, dar împotriva căreia nu ia nici o măsură.

Astfel că o serie de unităţi şcolare aflate în pericol de închidere, din cauza numărului redus de copii, caută tot felul de subterfugii, unele la limita, altele în afara legii, pentru a-şi păstra clase de sine stătătoare şi a evita comasarea învăţământului.

La Şcoala Vlădeşti - Vâlcea, profesorii au decis să lase repetenţi cinci elevi, ca să-şi asigure continuitatea la şcoala respectivă şi numărul de ore necesar, elevi care aveau note de trecere şi s-au trezit în ultima săptămână de şcoală că au fost lăsaţi corigenţi la suficiente materii, pentru a se demonstra necesitatea repetării anului şcolar.

Valentin Mamotă, născut şi crescut în Vlădeşti, a declarat în postările sale că în ultimul deceniu s-au petrecut tot soiul de nereguli în sistemul local de învăţământ, dar astfel de manevre au avut loc doar în ultimii cinci ani. Acesta mai susţine şi că, deşi a atras atenţia autorităţilor, în nenumărate rânduri, nu s-a luat nici o măsură.

Filmare despre cum plănuiesc profesorii de la Şcoala Vlădeşti - Vâlcea să-şi salveze posturile, lăsând elevi repetenţi:

Neregulile sesizate, de-a lungul timpului, autorităţilor

Acuzat că se foloseşte de o hibă a sistemului de învăţământ în scop pur electoral, având în vedere că a postat filmarea abia după doi ani şi este un cunoscut oponent al actualei conduceri a administraţiei publice locale şi susţinător al altui contracandidat, Valentin Mamotă a explicat într-un comentariu: „Un om bine intenţionat şi «cu capul pe umeri» mai întâi se documentează, se informează, abia apoi «dă cu măciuca»! Mergeţi şi studiaţi postările pe care le-am făcut în februarie, postări referitoare la situaţia şcolii din localitate şi la grozăviile petrecute în ea!... Am anunţat public şi oficial că voi posta filmarea cu mult timp înainte”.

Înainte de a anunţa neregulile, a decis să iasă din sistem: „Am mai prezentat o serie de lucruri pe tema asta şi prin ianuarie - februarie, după ce mi-am prezentat demisia de la şcoală”.

Neregulile ar trena, potrivit fostului dascăl, de un deceniu, perioadă în care a tot încercat să-i sensibilizeze pe cei răspunzători sub o formă sau alta: „Dacă într-un cuplu apar probleme, mai întâi partenerii caută să le rezolve singuri. Dacă nu reuşesc, apelează la părinţi şi la naşi. Dacă nici aşa nu merge, apelează la un mediator, la un consultant, la prieteni. Dacă nici asta nu funcţionează, merg la un proces de divorţ. Aşa am procedat şi eu: între 2010 şi 2012, am încercat să stopez declinul şcolii încercând să-mi conştientizez "colegii". Nu am reuşit”, explică fostul dascăl.

„Elevi sacrificaţi ca să nu intre şcoala în colaps”

Ulterior, însă, mai spune Mamotă, a apelat şi la organele în drept, pentru a se lua măsuri: „În 2012 am apelat la Consiliul local şi la Inspectoratul şcolar, dar degeaba. Apoi, m-am resemnat”.

Şi poate că lucrurile ar fi rămas aşa dacă problema nu s-ar fi repetat: „În 2015, abia în toamnă, mi-am dat seama că trei copii au fost sacrificaţi ca să nu intre şcoala în colaps, şi le-am spus-o, de faţă cu colegii. În iunie 2018 s-a produs masacrul cu participarea celor care se văd şi se aud în filmuleţ”, mai spune fostul dascăl.

„Câteva zile am fost în stare de şoc!”

Acesta a recunoscut că filmarea întâmplătoare de la început s-a transformat treptat într-un gest conştient când a realizat că asistă la un nou episod legat de „drama: «Să-i masacrăm pe copii, ca să ne fie nouă bine»”. Astfel a surprins 10 minute de discuţii între profesori, în cancelarie, întâlnire care a avut loc înainte de sfârşitul de an şcolar.

„Repet: absolut întâmplător am filmat, dar am văzut că lucrurile devin ”interesante” şi am continuat să filmez până la final. Câteva zile am fost în stare de şoc! La vreo 10 zile m-am adresat, în scris, Consiliului Local. Am prezentat lucrurile, le-am cerut să intervină şi să îmi dea şi un răspuns...! Îl aştept de 26 de luni. Trebuia să vină în 30 de zile. I-am prezentat şi primarului situaţia gravă...”

„Doar în acei ani a existat riscul intrării în comă a şcolii”

După atragerea atenţiei pe plan local, Valentin Mamotă susţine că a făcut toate demersurile ca problema să fie cunoscută şi celor care gestionează situaţia învăţământului: „Prin iulie 2019 m-am adresat ministerului (Educaţiei – n.r.), povestind tot şi trimiţând şi filmuleţul. Ministerul a trimis Inspectoratului Şcolar memoriul meu, pentru ca acesta să facă o anchetă. Ancheta inspectoratului nu a constatat nimic real (asta probabil pentru că fosta inspectoare generală este bună prietenă cu... directoarea şcolii). Vasăzică eu minţeam, aşa cum ”minte” şi filmarea”.

Iar demersurile sale de a implica toate autorităţile au continuat, pentru că, între timp, dată fiind situaţia politică din ţară, odată cu schimbarea Guvernului, la finele anului trecut, s-au schimbat şi oamenii prin ministere şi inspectorate şcolare: „La început de martie 2020 m-am adresat din nou ministerului, total nemulţumit de rezultatul anchetei. Ministerul mi-a răspuns că va trimite o echipă de control, pentru a face o anchetă şi în şcoală, şi la inspectoratul şcolar judeţean Vâlcea, dar după încetarea stării de urgenţă. Starea de urgenţă a încetat pe 15 mai, dar echipa nu a venit încă!”.

Se declară, însă, convins că acest lucru se va întâmpla, mai ales acum după ce a făcut publică filmarea: „Va veni cât de curând, vă asigur. Evident că am o mulţime de documente care confirmă cele spuse de mine. În ultimii 20 de ani, doar în 2015 şi în 2018 au avut loc astfel de masacre, pentru că doar în acei ani a existat riscul intrării în comă a şcolii”.

Lăsat corijent pe final de an şcolar

Din postările lui Valentin Mamotă reiese că trei dintre cei cinci elevi puşi să repete anul, erau în clasa a VI-a, iar cu un an în urmă, unul dintre ei executase aceeaşi schemă: „«B», elev care termină clasa a şasea, a fost, poate, cel mai ghinionist elev din ţară: la biologie avea, pe semestrul I, media 5. Pe semestrul II avea două note de 5, aşa că săracul de el dormea liniştit, neştiind că va fi călcat de... vapor! În ziua de 8 iunie (discuţia din cancelarie a avut loc în data de 5 iunie – n.r.), exact cu o săptămână înainte de vacanţă, primeşte o notă de 3 (trei), aşa încât se alege cu una din cele cinci corigenţe, care însemnau, automat, repetenţie!... Se mai fac ore în ultima săptămână a anului? Să fim serioşi! Numai că el trebuia să rămână corigent şi la biologie, şi a rămas!... El a fost ”executat în stil mafiot” (poate nici nu a fost ascultat, ci pur şi simplu i s-a pus acel 3 fatal în catalog...”

Cameramanul amator a mai promis că acţiunea sa va avea şi alte urmări: „În următoarele 37 de zile voi face o prezentare clară a lucrurilor şi a contextului”, pentru a atrage atenţia asupra neregulilor.

Dascălii susţin că s-a ajuns în această situaţie din cauza ministerului

Din comentariile unor dascăli, pe Facebook, reiese cum s-a ajuns în această situaţie, aceştia opinând că vina, în primul rând, aparţine celor din Ministerul Educaţiei care au venit cu o serie de solicitări aiuritoare care ar fi obligat cadrele didactice să reacţioneze la fel de haotic. În anul când s-a produs filmarea, s-a întâmplat aşa: „După ce s-au terminat aproape toate etapele mobilităţii (completare normă, restrângere de activitate, pretransferări, art. 253), de la minister a venit o circulară să se reducă din clase şi deci din norme. Astfel, mulţi titulari au rămas fără ore şi posibilitatea de a-şi rezolva situaţia într-una din etapele mobilităţii. Greşeala (oare?) a fost a Ministerului care nu a alocat suficienţi bani educaţiei şi s-a văzut nevoit să reducă numărul de norme. Şi au venit cu tăieri masive de clase. La noi, din patru clase la programul "A doua şansă" au lăsat una (simultan 4 clase) şi au mai redus încă două clase (simultan clasa a VI-A cu a VIII-a şi a V-a cu a VII-a), la programul normal... Din păcate, aşa a fost. O bătaie de joc. Titularizezi cu 253 sau prin Examen Naţional şi, pe de altă parte, laşi titulari fără norme şi îi obligi să-şi completeze norma cu ce ore au mai rămas, uneori la şcoli aflate la mare distanţă una de cealaltă”, au explicat cadrele didactice, care au povestit şi despre alte nereguli din învăţământ.

