Elevi de nota 10 la Capacitate. Experienţa participării la concursuri şcolare hotărâtoare pentru rezultatele obţinute

Elevi de la trei şcoli vâlcene au obţinut în acest an nota 10 la ambele probe de la examenul de Evaluare Naţională, la clasa a VIII-a, medie care-i îndreptăţeşte să se înscrie la liceul pe care şi-l doresc.

Doi dintre cei trei elevi provin de la şcoli din Râmnicu Vâlcea, iar cel de-al treilea din Drăgăşani. Şi tot doi dintre ei vin şi cu media 10 în cei patru ani de şcoală, deşi, sunt conştienţi că nu în toate cazurile această medie reflectă nivelul de cunoştinţe ale unui elev.

Sunt copii obişnuiţi să înveţe zi de zi, care nu au făcut foarte multă pregătire extraşcolară în particular, cel mult şi-au verificat cunoştinţele, iar în ultimul an au lucrat mai intens cu profesorii de la şcoală, mai ales în weekenduri. În schimb, mai spun ei, a contat foarte mult faptul că au experienţa concursurilor şcolare, chiar dacă nu s-au clasat pe podium la olimpiade.

Reţeta succesului: muncă, seriozitate şi în special atenţie la lucrurile uşoare

Sabin Mario Deaconescu, de la Şcoala Gimnazială „Take Ionescu” din Râmnicu Vâlcea, susţine că nivelul subiectelor atât la română cât şi la matematică a fost sub cel cu care se obişnuise la clasă: „Mie, subiectele, cel puţin cele de la matematică, mi s-au părut mai grele decât mă aşteptam. Mai precis a fost mai mult de calcul. Am terminat aproape la limită, dar am reuşit până la urmă să mă încadrez. Tiparul a fost diferit faţă de anii trecuţi. Despre dificultate, ce să vă spun, erau la nivelul clasei, cel puţin al clasei la care am fost eu. Ba chiar pot să vă spun că noi la clasă am făcut subiecte mult mai grele.”

În schimb, la limba română „mi s-au părut acceptabile. A putut cam toată lumea să le facă. Ideea era să fii doar atent şi să dai tot ce poţi. Şi la română, ce am făcut la clasă a fost suficient, chiar pot să spun că noi am lucrat mai mult şi mai greu la şcoală.”

Mario susţine că deşi nu ar fi fost chiar necesar să facă o extrapregătire: „am mers şi la matematică şi la română, mai mult pentru verificarea cunoştinţelor. Pregătirea pentru mine a fost însă zi de zi, am învăţat materia de la clasă, şi în ultima săptămână am recapitulat una două chestii pe care nu eram sigur. Nu cred că este o idee bună să înveţi materia cu o lună - două înainte, trebuie învăţat zi de zi”.

Mario a terminat gimnaziul cu 9.77 şi deşi n-a fost cea mai bună notă, susţine că l-a motivat să înveţe mai mult, „altfel aş fi picat în capcana mulţumirii de sine. Aş fi avut impresia că ştiu tot”.

Chiar dacă a participat la olimpiadele de română şi de matematică nu a obţinut rezultatele la care spera: „Am fost şi la olimpiade, în mod special la cea de informatică, acesta fiind şi domeniul către care mă voi îndrepta.”

Când vine vorba despre o reţetă a succesului, Mario Deaconescu mai spune că „munca, seriozitatea şi în special atenţia, ca să nu greşesc la lucrurile uşoare”, au contribuit decisiv la performanţa sa.

Experienţa concursurilor şcolare ajută la controlarea emoţiilor şi concentrarea pe subiecte

Denisa Zarioiu este una din elevii de 10 pe linie. Este media cu care a finalizat cursurile Şcolii Gimnaziale nr. 10 din Râmnicu Vâlcea, şi pe care a obţinut-o la Evaluarea Naţională. Reprezintă un elev model, extrem de modest şi de ambiţios în acelaşi timp: „Cred că m-a ajutat foarte mult faptul că am învăţat totul la timpul lui, fiecare lecţie. Mi-a fost foarte uşor să recapitulez acum într-a opta. Personal mi-a plăcut mai mult matematica, sunt mai atrasă de ştiinţele exacte. Deşi am înţeles că subiectele, cel puţin la matematică, au fost cele mai grele din ultimii 10 ani, mie mi s-au părut accesibile”, povesteşte Denisa pentru Adevărul.

Recunoaşte şi că: „Au fost destul de complexe şi mi-au creat şi mie ceva dificultăţi de a mă încadra în limita de timp, dar faptul că am participat la alte concursuri, în ultimii trei ani am fost la olimpiada naţională de matematică, iar anul acesta şi la cea de lingvistică, şi-a spus acum cuvântul. Experienţa a contat foarte mult, în primul rând m-a ajutat să-mi controlez emoţiile şi să mă pot concentra pe subiecte. Dar repet, acestea nu mi s-au părut mai dificile decât ce am făcut noi la clasă. N-au fost aşa cum au lăsat unii să se înţeleagă. La clasă ni s-a spus structura subiectelor şi ştiam deja la ce să ne aşteptăm şi cum să ne prezentăm. În rest, dacă înveţi nu ai cum să nu te descurci”.

Denisa a făcut doar la limba română pregătire extra-şcolară, în ultimul an, mai mult pentru a-şi evalua cunoştinţele. Şi, deşi nu a putut să fe alături de colegi în weekend, când s-a lucrat cu profesorii de la clasă, pentru că a participat la mai multe concursuri, a lucrat de una singură, iar apoi dascălii au verificat-o.

Despre modul în care este structurată media de admitere, Denisa spune că orice variantă ar alege nu va putea să mulţumească pe toată lumea, cineva tot va avea de pierdut, fie copiii cu emoţii care nu sunt obişnuiţi să şi le controleze în cazul în care s-ar lua în considerare doar media de la evaluare, fie copiii care învaţă la şcoli mai exigente, unde nivelul notelor este sub nivelul de cunoştinţe.

Subiectele la matematică au părut mai dificile pentru că au necesitat cunoştinţe teoretice din toţi anii

Şi Teodor Luculescu este un copil de 10, care şi-a confirmat cunoştinţele acumulate de-a lungul timpului la Evaluarea Naţională. Este un reprezentat de seamă al valorilor Şcolii Gimnaziale Nicolae Bălcescu din Drăgăşani.

„Am reuşit să obţin 10 la ambele materii de examen îndeplinind în fiecare an şcolar sarcinile primite la clasă”, conchide Teodor când este întrebat cum a atins o astfel de performanţă.

Ca în cazul tuturor copiilor cu rezultate notabile, Teodor se numără printre cei care sunt obişnuiţi cu concursurile, cu emoţiile, cu lucrul sub presiune, iar toate acestea au contribuit şi la ultimele examene: „La limba română subiectele au fost frumoase şi accesibile pentru mine care nu eram la prima competiţie la această materie. În clasa a VI-a am obţinut menţiune la faza naţională a Olimpiadei de Limba şi Literatura Română. La matematică mi s-a părut că subiectele au avut un grad mai mare de dificultate, decât mă aşteptam, dar uitându-mă în urmă realizez că rezolvarea lor a necesitat noţiuni teoretice învăţate de-a lungul întregului gimnaziu, nu doar din clasa a VIII-a”.

Când vine vorba despre pregătire, Teodor susţine însă că nu a făcut pregătire în particular, ci doar la şcoală, inclusiv suplimentară, în weekend, cu profesorii de la clasă: „după un program săptămânal şi o anumită programă. În plus, am lucrat în fiecare zi pe parcursul anilor de şcoală, pregătirea intensificându-se însă în clasa a VIII-a”.

Toţi cei trei copii demonstrează că se poate obţine nota 10 dacă eşti atent, te concentrezi, dai tot ce poţi la examen şi, mai ales, dacă eşti serios şi responsabil, pe tot parcursul şcolii.