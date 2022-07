Dramele muntenilor terorizaţi de urşi: „Creştem animale pentru fiarele sălbatice” FOTO VIDEO

Ultimele incidente au fost raportate chiar în cursul acestei săptămâni, în două comune învecinate: Titeşti şi Perişani. Deşi sătenii povestesc despre prezenţa unui urs mare şi negru, autorităţile susţin că atacurile sunt date de mai multe exemplare, din moment ce se petrec concomitent în mai multe zone.

Reprezentanţii Direcţiei Silvice Vâlcea atrag atenţia că situaţia a început să se înrăutăţească din 2016 încoace, de când ursul a devenit specie protejată, printr-o directivă europeană şi s-a înmulţit extrem de mult, iar relocarea sau recoltarea sa este o adevărată odisee. S-a renunţat la cota de vânătoare, iar acum nu se mai poate recolta decât cu ordin de ministru. Şi pentru că nu se cunoaşte efectivul concret, astfel de dispoziţii se dau cu foarte mare greutate.

Anul acesta, în Vâlcea, s-a aprobat doar recoltarea / relocarea urşilor din Munţii Căpăţânii, zona Valea Cernei, care atacă arealul din Vaideeni şi Horezu.

„Creştem animale pentru fiarele sălbatice. În loc să trăim de pe urma lor, le mănâncă ursul. Opt vite ne-au ucis în ultimii ani. Trei vaci au fost mâncate chiar lângă casă. Şi nu s-a luat nici o măsură. În schimb, avem noi grijă de urşi, lupi şi mistreţi. Ne atacă în permanenţă. Înainte, ţineam vitele şi noaptea în pădure şi nu erau deranjate de nici o fiară, acum însă le atacă chiar şi în săliştea casei. Să dea ordin să-i îndepărteze, ori să-i împuşte!”, a spus Gabi M., una dintre persoanele păgubite, cu lacrimi în ochi.

Alţi localnici au povestit: „Am ajuns să dormim cu rândul, de grija oilor... De doi ani de zile poţi să suni la 112 de câte ori vrei, că tot nimic. La fel se întâmplă şi în Boişoara, şi în Titeşti şi în Perişani. Tuturor, urşii, lupii sau mistreţii le fac pagube, fără să fie prinşi, fără să li se facă ceva”, au mai menţionat sătenii.

Autorităţile recunosc că problema se acutizează şi nu au pârghiile legislative necesare pentru a o putea rezolva: „Cu cât trece timpul, cu atât problema sălbăticiunilor în zona noastră creşte. Avem atacuri aproape zilnice. Înainte atacau în exterior, acum au început să intre în incinta grajdurilor. Rup tot ce le stă în cale. Au oamenii garduri electrice, câini, dar nu le mai stă nimic în cale. Nu mai au frică de nimic. În ultima lună am avut şase atacuri la bovine, în adăposturi”, a declarat pentru „Adevărul” primarul comunei Perişani, Sorin Leonte.

Primarul din Perişani susţine că de ani de zile face sesizări peste sesizări la toate instituţiile statului şi a aflat că s-a cerut recoltarea unui singur exemplar, în contextul în care atacuri concomitente au fost raportate şi în Titeşti, Sălătrucel, Boişoara, Racoviţa, Câineni, Berislăveşti.

Pericolul este extrem de mare, mai atrage atenţia Sorin Leonte: „Oamenii pot fi atacaţi oricând. Într-o dimineaţă când se duc să dea drumul animalelor, să le mulgă, se pot trezi cu ursul în grajd. Încă nu au coborât în incinta satelor. Anul trecut, însă a fost luat un porc dintr-un coteţ aflat în spatele unei case. I-am găsit rămăşiţe la 500 de metri depărtare”.

„Niciodată, până acum nu s-a întâmplat să fie scoasă vita din adăpost. Oamenii de teamă nu mai lasă animalele afară, le aduc în sat... Pe timpuri, stăteau non-stop afară, în ţarcuri”, a recunoscut primarul Sorin Leonte.

În asemenea condiţii, singura soluţie pentru localnici este de a face presiune pentru schimbarea legislaţiei, ca exemplarele periculoase să poată să fie vânate ca pe vremuri. „Au dat un OUG 81, anul trecut, prin care dacă atacul se întâmplă în intravilan, primarul poate să dea dispoziţie să-l împuşte. Dar dacă nu-l găsesc în intravilan, pentru că cele mai multe atacuri sunt în extravilan, nu am nici o putere. Cetăţeanul are de suferit . Am cerut să ni se dea voie să acţionăm şi în extravilan, punctual. Am organizat şi campanii de speriere şi alungare a animalelor sălbatice, fără rezultate. S-au învăţat şi atacă noaptea sau dimineaţa devreme”, a mai spus primarul din Perişani.