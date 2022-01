Dosar penal pentru purtare abuzivă la consultul unui copil. Doctoriţă de la Urgenţă: „M-a zgâriat şi l-am lovit!“

În urma apelului, un echipaj de Poliţie s-a deplasat la faţa locului şi a întocmit un proces verbal, iar mai apoi s-a deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă.

Din versiunea mamei reiese că a fost nevoită să aştepte pentru consultaţia la UPU aproximativ două ore şi jumătate, timp în care starea copilaşului de patru ani s-a înrăutăţit, fapt pentru care acesta a devenit agitat.

„Scriu aici întâmplarea mea de la SJU Vâlcea în încercarea de a schimba ceva în spitalele din judeţul nostru. Ajung la triaj cu copil de 4 ani şi jumatate cu vomă, sunt trimisă la UPU Pediatrie la ora 16:45. Am fost poftiţi în cabinet pentru consultaţie abia la ora 19:10, între timp starea copilului s-a înrăutăţit: vomă, scaun apos, temperatură. Se recoltează probe pentru analize la un copil destul de agitat datorită bolii şi aşteptării”, şi-a început mama mărturisirea.

Acesta a şi fost motivul pentru care consultaţia nu s-a derulat sub cele mai bune auspicii, copilul refuzând cooperarea cu medicul, fapt recunoscut de altfel şi de către părinte. „După recoltare am aşteptat circa 15 minute pentru a fi consultat, începe consultarea mai mult forţată cu apăsări bruşte pe burtică, am zis că poate este normal. Mi se cere să îl ţin pentru a se verifica şi gâtul, cam greu să forţezi un copil de 24 kg care nu doreşte să coopereze, deoarece se simţea destul de rău şi nu ne puteam înţelege”.

A fost momentul care a declanşat calvarul: „Doamna doctor insistă să verifice în gât şi începe să ţipe să îl ţin că nu are timp. Am ţinut cum am putut, dar în zadar, el nu a vrut să stea şi ea tot îl forţa cu paleţica în guriţă şi îl apăsa foarte tare pe faţă forţând să deschidă gura. Până când copilul a pus mâna pe mâna doamnei doctor, iar aceasta a tras mâna. Şi pur şi simplu cu o palmă venită ca din cer a tras peste ambele mâini ale copilului. Efectiv l-a agresat fizic în faţa mea!“, a mai povestit mama.

Aceasta susţine că deşi doctoriţa a recunoscut de ce a reacţionat agresiv, ulterior, după venirea echipajului de Poliţie nu şi-a mai menţinut declaraţia: „Să nu mai spun că l-a rănit cu paleţica în gură, de l-am găsit cu sânge şi zgârieturi... Când am întrebat cum este posibil aşa ceva, am primit răspuns: „Copilul m-a zgâriat şi de aceea l-am lovit!". Am sunat la Poliţie fără să mai stau pe gânduri, iar la sosirea echipajului de politie a minţit vehement spunând că doar i-a dat mâinile jos de pe ale ei şi i-a zis să se potolească, pentru că eu nu am cooperat pentru consult şi am lăsat copilul să facă ce vrea”.

Femeia a menţionat şi că urmează să depună o plângere atât la Poliţie, cât şi la Colegiul Medicilor şi chiar a solicitat părinţilor care au comentat în urma postării sale să o susţină ca martori.





„Bineînţeles că lucrurile nu vor rămâne aşa, o să depun plângere la Colegiul Medicilor şi plângere penală împotriva doamnei doctor. Ce vreau să vă rog aici este să povestiţi fără teamă tot ce trăiţi în spitalele din judeţul nostru şi să schimbăm ceva (mă refer şi la Maternitate), dacă eu trec cu vederea şi poate alţii trec cu vederea, o să ajungem să fim trataţi ca pe nişte animale”, şi-a justificat vâlceanca gestul de a povesti experienţa prin care a trecut.





De asemenea, i-a îndemnat pe oameni să ia atitudine: „Nu acceptaţi agresiune verbală sau fizică, suntem oameni, noi contribuim la plata salariilor celor ce dorm în spitale şi te trimit la medicul de familie pentru o reţetă sau te tratează cu scârbă, jigniri şi mai nou agresiune fizică!”.

În realitate, cel puţin până acum, pe parcursul celor cinci zile trecute de la incident, nu a depus nici o plângere. Cu toate acestea, între timp, Poliţia s-a sesizat din oficiu şi a întocmit un dosar penal pentru purtare abuzivă, cauza fiind în atenţia unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea. Nici la Colegiul Medicilor nu s-a înregistrat vreo plângere.

Tot din mărturisirea mamei, reiese că în final a apelat la serviciile medicului de familie: „Suntem acasă pe tratament recomandat de acesta (medicul de familie - n.r.), dar cu siguranţă starea lui de sănătate nu este una de tratat doar cu siropuri acasă, însă la ce doctori avem în spitalele din judeţul nostru suntem în siguranţă doar la noi acasă!”