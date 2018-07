Dorinţa unui elev de 10 la BAC: „Am auzit că este posibil să primim bilete gratis la Untold“

A atins perfecţiunea lucrând intens în ultimul an, acasă, la şcoală, dar şi cu ajutorul altor profesori la meditaţii. Este un an în care „a tras cu dinţii de el”, ca să ia o notă cât mai bună care să-l ajute să intre la facultatea la care visa. Cam aşa s-ar descrie unul din copiii care au reuşit în acest an performanţa de a lua 10 la examenul de Bacalaureat.

„Pentru mine a fost un an plin de muncă, de meditaţii. Am făcut toate testele de la clasă, toate temele, tot ce ni s-a dat. Am făcut pregătire suplimentară doar la matematică şi fizică. La română m-am bazat doar pe ce am făcut la clasă. Am avut nişte cadre didactice excepţionale la clasă”, spune Antonio precizând că şcoala care l-a format „este un colegiu fantastic, care oferă cea mai bună pregătire, din partea celor mai calzi profesori posibili”.

Un elev modest care consideră că media 9,76 la liceu este a unui „copil de mijloc”

Când vorbeşte despre el, Antonio spune modest că este un „copil de mijloc”, deşi media finală a celor patru ani a fost de 9,76. Nota la BAC i-a asigurat un binemeritat loc la facultatea la care visează să ajungă de multă vreme: Informatică Economică, din cadrul ASE Bucureşti.

„Până în clasa a XI-a am fost un copil de mijloc aş putea spune, în comparaţie cu ceilalţi colegi, care au avut note mult mai mari decât mine. Să nu mă înţelegeţi greşit, am şi eu o medie bună, dar am colegi care au avut 10 curat, în toţi aceşti ani de liceu”.

Conştient de importanţa acestui examen şi din dorinţa de a intra la facultatea dorită, anul acesta Antonio s-a ambiţionat: „Mi-am propus să obţin o notă cât mai mare la BAC, care să mă ajute să intru acolo unde îmi doresc. Aceasta a fost motivaţia mea. Cel mai greu mi-a fost să învăţ la română, pentru că a fost mult mai mult de tocit, informaţia a fost destul de greoaie, iar structura mea este formată mai mult pe profilul real. Am tras cu dinţii. Dar sunt foarte mulţumit de rezultat”, recunoaşte elevul.

Simulările - duşul rece care l-a determinat să-şi verifice lucrarea de 10 ori, pentru a obţine nota 10

L-au trezit la realitate şi simulările de BAC: „M-au motivat foarte mult simulările din martie, la care am greşit din neatenţie. M-au trezit şi m-au determinat să fiu mai atent şi mai grijuliu. Până la urmă acesta este şi rolul lor: să te ajute să înţelegi condiţiile examenului, tensiunea, importanţa lui. Consider simulările cel mai important lucru şi chiar dacă sunt opţionale îi incurajez pe toţi să le dea, pentru că reprezintă o oportunitate uriaşă de a te obişnui cu BAC-ul, de a-ţi testa până la urmă cunoştinţele”, mărturiseşte Antonio.

Şi deşi nici notele la simulări n-au fost mici, dar au fost sub cele obţinute la BAC, ele au reprezentat un duş rece: „Rezultatul la simulări m-a făcut să ies la BAC ultimul din sală, să-mi verific lucrarea de 10 ori, să elimin orice urmă de greşeală, să fie totul de 10”.

„Mă simt foarte mulţumit de ce am realizat. Pentru că, la câtă muncă am depus anul acesta, mi-ar fi părut foarte rău să greşesc din neatenţie, nu din neştiinţă”, explică pentru Adevărul absolventul de la Matei Basarab. Limba şi literatura română este materia la care pregătirea la şcoală şi apoi cea de-acasă s-au dovedit suficiente: „În ceea ce priveşte româna, pregătirea de la şcoală a fost arhisuficientă, dacă mi-este permisă această exprimare. Pentru că doamna ne-a dat în permanenţă teste ca să ne fie mult mai uşor acasă, ni s-a întipărit informaţia la clasă. Iar în ultima lună tot ce am făcut pe parcurs m-a ajutat foarte mult”, motiv pentru care Antonio spune că îi este recunoscător doamnei profesor Carmen Cocău, dar şi tuturor celorlalţi dascăli care l-au ajutat să atingă imposibilul: Marius Mazilu, Mariana Petcu, Gabriela Vărzaru, Rodica Raşcu şi Alina Veţeleanu, unii fiind profesori la clasă, iar cu alţii lucrând suplimentar acasă.

De vină pentru rezultatele de la BAC din acest an - noul sistem de subiecte L-am întrebat ce părere are despre sistemul de învăţământ românesc, despre rezultatele mai slabe obţinute în acest an de colegii săi şi ne-a explicat că de vină, după părerea sa, ar fi noul sistem de subiecte, „de care noi am aflat abia anul trecut”, care a determinat ca în acest an rata de promovabilitate să fie sub nivelul celei de anul trecut. „Cred că acest nou model le-a dat anumite bătăi de cap copiilor la română. Dar este mult mai bun faţă de cel de până acum, când se punea accent pe teorie, pe toceală. Acum se merge pe interpretare, pe creativitate, pe înţelegere, pe gândire. Subiectele la română mi s-au părut accesibile, diferite de ce s-a dat până acum. Şi dacă n-ai fi învăţat, n-aveai cum să nu faci măcar un subiect, cel cu cerinţele din textul suport. Nivelul subiectelor la toate materiile a fost mai ridicat decât în ceilalţi ani, consider eu”.

Pe de altă parte, Antonio pare un exemplu atipic faţă de ce ne-am aştepta să fie un elev de 10, în sensul că nu se numără printre copiii ahtiaţi după concursurile şcolare: „Până în clasa a VIII-a am mers şi eu la tot ce s-a putut. Apoi, în liceu, unde şi nivelul şi cerinţele sunt cu totul altele, timpul este limitat, am mai participat izolat, ici - colo, la câte un concurs, dar recunosc că au un rol important”.

Sportiv de performanţă, pe podium la powerlifting

Deşi pregătirea şcolară nu i-a mai lăsat loc pentru nimic anul acesta, Antonio este un sportiv de performanţă. Pasionat de haltere, Antonio a obţinut anul trecut locul al doilea la powerlifting în cadrul campionatului naţional de juniori. „Acum în clasa a XII-a nu am mai avut timp de acest sport. Dar voi relua antrenamentele. În viaţă trebuie să alegi, nu le poţi face pe toate foarte bine. Există şi excepţii. Am, spre exemplu, un coleg care este şi campion internaţional la karate şi are cele mai mari medii din clasă”.

„Condamn exportul creierelor”

Se declară împotriva trendului de a pleca la studii sau la muncă în străinătate şi-i condamnă pe cei care încurajează acest fenomen: „Aud tot timpul în jurul meu că sunt mulţi care vor să plece în străinătate. Eu, dacă aş avea posibilitatea, nu aş pleca niciodată. Iubesc foarte mult oraşul în care m-am născut, ţara aceasta. Condamn această încurajare de plecare în străinătate: eşti deştept, nu rămâne în România, pleacă! Nu sunt de acord cu ea!”, mai spune Antonio, care nu exclude însă nici această variantă: „Sper să rămân în România, dar nu este exclus nimic”.

Vâlceanul este o persoană foarte activă şi sociabilă: „Îmi place să stau cu prietenii, să ieşim în oraş, provin dintr-o clasă destul de unită. Unitatea colegială m-a ajutat să mă dezvolt”, mai spune Antonio.

Cine nu vrea să ajungă la UNTOLD?

Cât despre părinţi ei au reprezentat un sprijin permanent: „Mama este cadru didactic în învăţământul preşcolar, la o grădiniţă particulară pe care o şi coordonează, iar tatăl lucrează în Bucureşti. Părinţii mei mi-au spus că-mi oferă sprijinul lor necondiţionat, indiferent de ce notă voi lua la Bac. A fost pur şi simplu motivaţia mea, ambiţia mea personală să iau 10 şi să merg la facultatea pe care o doresc. N-am fost presat de ai mei.”

Când vine vorba despre cum îşi va petrece vacanţa, Antonio recunoaşte senin că speră să ajungă la UNTOLD: „Încă nu ştiu sigur, dar am auzit că cei care vor lua 10 la BAC vor primi bilete gratis la UNTOLD. M-ar bucura foarte tare să fie adevărat, nu doar simple zvonuri. Ar fi o super oportunitate de care m-aş bucura din plin. Cine nu vrea să ajungă la UNTOLD?”

În caz contrar, speră să ajungă măcar la mare, să se relaxeze că „nici vara trecută n-am ajuns, pentru că începusem deja cu învăţatul. Dar nu regret. A meritat tot efortul. Sunt super mulţumit. Aş repeta încă o dată experienţa”, ne-a mai mărturisit Antonio Dumitraşcu.