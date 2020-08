Directorul unei biblioteci judeţene, despre experienţa COVID-19: „Virusul nu face greşeli şi nu omite niciun pas greşit”

Dintre sutele de cazuri de infectare cu noul coronavirus în mai puţin de o lună în judeţul Vâlcea, prima personalitate locală care recunoaşte acest lucru este directorul Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul”, din Râmnicu Vâlcea, Remus Grigorescu. Fostul prefect de Vâlcea, acesta are acum şi calitatea de consilier local din partea ALDE în cadrul Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea.

Oficialul a povestit pe pagina sa de Facebook despre experienţa cu noul coronavirus, despre cum şi-a dat seama că este bolnav şi ce măsuri a întreprins. A anunţat Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea (DSP) despre simptome şi suspiciuni, iar rezultatele le-a primit în aceeaşi zi.

A oferit şi câteva sfaturi, printr-o scurtă analiză a ceea ce înseamnă „chinul” de a purta mască în comparaţie cu adevărata luptă dusă de cadrele medicale care au grijă de bolnavii de COVID - 19.

Iată ce spune fostul prefect de Vâlcea despre cât de important este să avem grijă de noi şi de cei din jurul nostru, dar şi despre stigmatul acordat celor care contractează virusul, precizând că a fi contaminat cu SARS - CoV - 2 nu înseamnă „a fi ciumat”.

„În decursul zilei de duminică, 2 august, am solicitat, eu şi soţia mea, să fim testaţi pentru virusul SARS-CoV-2 deoarece de mai multe zile am prezentat simptome specifice acestuia. Încă de la primele manifestări ne-am autoizolat, întrucât prezentam simptome de răceala dar, în contextul pandemiei actuale, am considerat că prevenţia este mai importantă şi am luat această decizie deoarece nu ne privea numai pe noi, ci întreaga comunitate în care trăim. Se pare că a fost una inspirată ţinând cont de rezultatul POZITIV primit în data de 2 August.

O să mă întrebaţi probabil unii dintre voi dacă purtam mască. Da, purtam şi port mască, şi da, credeam şi cred în existenţa virusului. Dar, probabil, cândva, la un moment dat, am greşit, probabil, cândva mi-am dus mâna la faţă neintenţionat sau poate din grabă am uitat să mă dezinfectez pe mâini. Virusul, din păcate, nu face greşeli şi nu omite niciun pas greşit. Trebuie cu toţii să avem grijă mai multă, să fim atenţi, să fim duri cu noi, să ne “chinuim” să stăm cu acele măşti, aşa cum ne îndeamnă autorităţile să o facem, chit că ne convine sau nu. “Chinul” de a purta o mască nici nu se compară cu chinul adevărat trăit de cadrele medicale care se confruntă cu sutele, miile de cazuri de COVID şi cărora le mulţumesc pentru munca lor”, a mărturisit Remus Grigorescu.

„Citind o carte nu există niciun risc de infectare”

Consilierul local vâlcean recunoaşte că deşi crede în existenţa virusului şi s-a protejat, probabil, este conştient că nu a făcut totul perfect şi i-a îndemnat pe oameni să asculte sfaturile autorităţilor şi să fie mai prevăzători, sfătuindu-i, în calitatea sa de director al unei biblioteci publice, să citească, fiindcă până acum această activitate nu a făcut nici o victimă.

„Totodată, consider că este necesar să precizez că dacă eşti infectat cu Coronavirus nu înseamnă că eşti ciumat. Ne confruntăm cu o perioadă dificilă, în care toţi ne dau sfaturi despre cum să te fereşti de această boală, însă nimeni nu spune că infectarea cu acest virus nu este sfârşitul lumii. Nimeni nu cred că-şi doreşte să ia contact cu acest virus, dar câteodată se întâmplă, iar lumea trebuie să înţeleagă lucrul acesta.

Prevenţia e mai uşoară decât tratarea! Vă îndemn să fiţi precauţi, ţineţi cont de sfaturile autorităţilor, purtaţi masca! Iar dacă, Doamne fereşte, se întâmplă să intraţi în contact cu acest virus, aveţi încredere în medici şi staţi în izolare! În rest... a fost confirmat faptul că citind o carte nu există niciun risc de infectare! Aşa că #hailaBiblioteca!”