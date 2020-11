Director Romsilva, retrogradat: „Am contestat retrocedarea de păduri către familia ministrului Cîţu“

Pentru că a fost retrogradat temporar din funcţia de director al Direcţiei Silvice Vâlcea în cea de inginer al Ocolului Silvic Drăgăşani, Gheorghe (George) Mihăilescu a depus o contestaţie în instanţă, la jumătatea lunii octombrie. Deocamdată, nu a avut loc nici o înfăţişare în cadrul acestui litigiu de muncă.

Este a doua decizie a RPN Romsilva contestată în instanţă de către acesta. Prima are în vedere chiar hotărârea de schimbare a sa din funcţia de director Romsilva - pusă în executare în luna februarie a acestui an.

În cazul ultimei decizii (589/30.09.2020), Consiliul de Administraţie al RPN Romsilva a motivat o serie de abateri disciplinare, despre care Mihăilescu susţine că reprezintă „un abuz sadea”, potrivit unei declaraţii pe care a acordat-o unui reporter „Adevărul”.

Acesta bănuieşte că ambele decizii (atât cea din ianuarie, cât şi cea din septembrie) sunt de natură politică, şi pleacă nu numai de la faptul că este înregimentat în PSD - partid care nu se mai află la guvernare, dar şi de la o serie de demersuri făcute împotriva familiei ministrului de Finanţe Florin Cîţu, care deţine în Vâlcea mai multe proprietăţi.

Suspiciunile legate de familia Cîţu

Dinainte de a fi director Romsilva, pe vremea când era la cârma Direcţiei Silvice Vâlcea, Gheorghe Mihăilescu recunoaşte, fără să detalieze, faptul că a atacat în instanţă dreptul de proprietate asupra unei părţi din zecile de hectare de pădure / teren deţinute de familia Cîţu în Voineasa - Vâlcea, în apropierea pârtiei de schi - Transalpina Ski Resort de la Vidra. Este vorba despre mai bine de 11 hectare - teren despre care Mihăilescu susţine că reprezintă proprietatea Statului Român.

Vâlceanul bănuieşte că acesta este unul dintre motivele pentru care s-a dorit îndepărtarea sa din funcţiile de conducere.

Un alt motiv care l-a îndreptăţit să creadă că schimbările din viaţa sa profesională sunt legate de familia Cîţu este legat de decizia ministrului de Finanţe de a desfiinţa Direcţia Generală Juridică din cadrul ministerului în aceeaşi zi în care a fost luat decizia de schimbare a sa din funcţia de director general al RPN Romsilva. Direcţia în cauză ar fi trebuit să apere Statul Român în procesul de retrocedare a celor 50 de hectare de teren către familia Cîţu, la Vidra - Voineasa.

Terenul deţinut de familia Cîţu în Voineasa - Vidra Foto Adevărul

Între timp, Curtea de Apel Bucureşti a decis la finele lunii iunie suspendarea deciziei privind desfiinţarea Direcţiei Generale Juridice a Ministerului de Finanţe şi concedierea angajaţilor.

„Nu am dovezi”

„Sunt presupuneri, pentru că nu am dovezi”, mai recunoaşte Gheorghe Mihăilescu despre bănuielile legate de ce s-a întâmplat la finele lunii ianuarie a acestui an când încă era director al RPN Romsilva. „În ziua de 28 ianuarie mi s-a cerut să găsesc o soluţie... Eram conştient că pot intra într-un blocaj instituţional cu autoritatea care îmi dădea bugetul (Ministerul Finanţelor - n.r.). Nu-mi aproba bugetul, bloca o instituţie întreagă”. Numai că în aceeaşi zi a fost internat de urgenţă la Spitalul Colentina din cauza oboselii extreme cauzată de activitatea profesională intensă: „Am un obicei de a munci foarte mult”.

Numai că aceia care i-au cerut să găsească o soluţie „nu au avut răbdare“.





„Imediat au convocat un Consiliu de Administraţie (al RPN Romsilva - n.r.) şi am fost schimbat din funcţie. Pe 29 ianuarie sunt două momente: decizia de a fi schimbat şi decizia de a fi schimbată acea Direcţie Generală Juridică din Ministerul de Finanţe de către domnul (ministru - n.r.) Cîţu. Este o coincidenţă!?”, se întreabă retoric Gheorghe Mihăilescu.

Cîţu a fost acuzat de conflict de interese pentru că a decis să desfinţeze Direcţia Juridică pentru a evita procesul în care părinţii săi solicitau retrocedarea celor 50 de hectare de pădure. Interesele Statului Român în acest dosar ar trebui apărate tocmai de ministerul condus de Cîţu. A fost un întreg scandal pe această temă în vara acestui an, în urma căruia Cîţu a declarat că este „victima unor terorişti economici”.

Terenuri primite prin donaţie de la părinţi

Ministrul de Finanţe Florin Vasile Cîţu a primit prin donaţie de la părinţii săi, printre multe altele, şi 75 de hectare de pădure în Voineasa - Vâlcea. O avere pe care a deţinut-o împreună cu fratele său George Cîţu.

Pentru 50 de hectare din aceste păduri, părinţii s-au luptat în instanţă ani de zile. Pentru 10 hectare au fost puşi în posesie în 2005, iar pentru restul - în 2012.

Terenurile respective au făcut obiectul unei cauze penale mai ample care s-a judecat în instanţă, şi care viza modul în care au fost retrocedate peste 500 de hectare de teren în Munţii din Vâlcea





Judecătorii au decis ca o parte dintre terenurile respective să reintre în proprietatea statului (7515/2006 – Judecătoria Târgu Mureş), stabilind că multe persoane au fost împroprietărite ilegal. În 2017, Curtea de Apel Piteşti pronunţa o decizie definitivă într-unul din dosarele penale care priveau retrocedarea munţilor: Puru, Galbenu şi Petrimanu, din Voineasa. Instanţa i-a condamnat: pe Mircea Basarabă şi Dan Mihai Petrulian la câte 10 ani de închisoare, şi pe fostul şef al Ocolului Silvic Voineasa, Gheorghe Deaconeasa , la 12 ani de închisoare.

Despre terenurile familiei Cîţu, Mihăilescu a explicat: „Am atacat în instanţă decizia de schimbare (din funcţia de director al RPN Romsilva – n.r.), dar şi acele reconstituiri de proprietate ale terenurilor care aparţin familiei Cîţu - acestea de pe când eram director la Vâlcea (la Direcţia Silvică Vâlcea - n.r.) şi le-am continuat. Mama ministrului Cîţu mi-a făcut plângeri peste tot, inclusiv la DNA, de-a lungul timpului, nemulţumită că ne opunem reconstituirii dreptului de proprietate. Am avut şi controale pe această temă”, a mai spus directorul retrogradat de la Vâlcea.

Motivele retrogradării din funcţie

Despre retrogradarea din funcţie, Mihăilescu a precizat: „Este un proces pe rol. Contestaţia am depus-o în data de 15 octombrie. Încă nu a fost stabilită data primei înfăţişări. Din data de 2 octombrie sunt detaşat la Drăgăşani, acolo lucrez. Sunt de formaţie inginer silvic, pentru că înainte de toate am o diplomă. Este o retrogradare în funcţie, pe o perioadă temporară, de 60 de zile. Există un statul special, al personalului silvic, unde se specifică faptul că pentru anumite fapte poţi primi o sancţiune. Bineînţeles că faptele care sunt acolo nu le-am făcut eu, învinuirile nu sunt adevărate. După expirarea acestei sancţiuni mă întorc la locul de muncă (director al Direcţiei Silvice Vâlcea - n.r.) pe care l-am obţinut în urma unui concurs, dacă se va respecta legea. Actualul director este pus temporar. Diferenţa între noi este că eu am dat un examen pentru acest post”, a declarat Gheorghe Mihăilescu reporterului Adevărul.

Sancţiunea de retrogradare din funcţie a venit după ce, în vara acestui an, o comisie de control a Ministerului Pădurilor a venit la Râmnicu Vâlcea pentru două săptămâni. În urma controlului i-au fost imputate o serie de abateri disciplinare, care par cel puţin stranii, la prima vedere: organizarea unui examen de contabil şef la două subunităţi şi numirea în funcţia de şef de ocol silvic a unor persoane, fără concurs.

„Mi se impută că am organizat un concurs fără să am o hârtie: avizul Comitetului Director, dar care se referă în Regulamentul nostru la posturile noi. Ori în cazul respectiv era vorba despre două posturi de contabil vacantate prin ieşirea la pensie a titularului. Ele erau ocupate prin delegaţie, dinainte, de către colegi de-ai noştri. Eu n-am făcut decât să declanşez procedura de concurs, conform legii. Procedură care se organizează de către o comisie al cărei titular era chiar un om de la Bucureşti. Eu eram în concediu de odihnă când s-au derulat concursurile. Nu am validat eu. Câştigătorii au fost validaţi de preşedintele de comisie care aparţinea Regiei Naţionale Romsilva. Nu există faptă pentru mine”, susţine Mihăilescu.

Despre numirea în funcţia de şef de ocol fără concurs a unor persoane, Mihăilescu spune: „Nu este adevărat. Oamenii ăştia au dat concurs. Am dosarele lor. Unul dintre şefii de ocol nu-şi mai aminteşte ce a făcut! Păi cum nu şti? Vă daţi seama? Nici eu nu înţeleg, întrebaţi-l pe el. Avocatul meu mi-a spus că aşa ceva nu a mai văzut până acum. Persoana în cauză susţine că nu ştie cum a ajuns şef de ocol. Dar el a semnat acte, e la Registrul Comerţului, are declaraţii de avere, e şef de ocol, dar el spune că nu e. Celălalt recunoaşte că a dat examen. Aceste concursuri s-au dat în 2014 - 2015”, a mai precizat directorul retrogradat, de la Vâlcea.

