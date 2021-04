Cum se simte veteranul de 100 ani, primul vaccinat anti-COVID de MApN: „Ultima dată am făcut vaccin în război“

Operaţiunea a avut loc la început de februarie într-unul din centrele de vaccinare ale Armatei. În calitate de veteran de război , fiind colonel în retragere, Eugen Vătăşescu a fost prima persoană vaccinată într-un centru militar, în cadrul celei de-a II-a etape a strategiei naţionale de imunizare. Vaccinarea a avut loc în centrul de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 organizat de către Ministerul Apărării Naţionale la sediul Centrului de Perfecţionare Geniu şi EOD ,,Panait Donici” din Râmnicu Vâlcea.

Despre cum se simte acum, la mai bine de o lună şi cum s-a derulat procesul, Eugen Vătăşescu a povestit în exclusivitate pentru „Adevărul”: „Ca să pot să mă vaccineze m-au luat cei de la centrul militar cu maşina, m-au dus acolo şi m-au adus apoi acasă. Au fost foarte amabili. Acum, sunt relativ bine. Echilibru nu prea mai am. Cam după a doua injecţie (rapel – n.r.) m-am simţit cam fără echilibru, slăbit. De aceea şi în casă m-am mişcat numai în baston. Nu ştiu dacă este de la vaccin sau de la altceva”, ne-a mărturisit profesorul.

Cu toate acestea, Vătăşescu este însă de părere că ar trebui cu toţii să-i urmăm exemplul, dacă vrem să ne recăpătăm vieţile de dinainte de pandemie cât mai repede: „Ce le pot spune românilor? Vaccinaţi-vă! Doar prin această vaccinare ne putem relua viaţa. Este de datoria noastră să ne protejăm şi să-i protejăm pe ceilalţi, să le arătăm în acest mod că ne pasă. Ne pasă, ca să ne fie bine tuturor!”.

Luciditate şi sănătate după un secol de viaţă datorită „bolilor cititului şi sportului”

A stat mai tot timpul în casă, respectând restricţiile în pandemie. „Am stat numai în casă, luni de zile. Nu am ieşit deloc. Noroc cu televizorul. Mai am şi boala cititului, citesc mai mult noaptea decât ziua. Când mă trezesc, citesc o oră jumătate – două, apoi mă culc la loc. Dimineaţa mă scol când vreau. Acum citesc «Un Hohenzollern în România. Regele Carol I». Nu l-am prins pe Carol I, dar pe Carol al II-lea - da. Am fost regalist”, recunoaşte veteranul.

Suferă de ceea ce domnia sa numeşte „boala cititului” de la 12 ani, când lectura şi sportul i-au schimbat definitiv viaţa.

Operaţia de la 95 de ani l-a împiedicat să mai fie la fel de prezent pe terenul de tenis

Datorită mişcării, până la vârsta de 95 de ani, cel mai longeviv antrenor emerit de tenis a fost zi de zi prezent pe terenurile de sport, unde a antrenat copiii gratis. Apoi văduvia şi o problemă de sănătate nu i-au mai permis să fie la fel de activ ca în trecut.

Mulţi nici nu ştiu că, ani la rândul sala în care antrena, de la Şcoala Gimnazială nr. 5 din Râmnicu Vâlcea, era vopsită din banii săi de buzunar, pentru bucuria şi sănătatea micuţilor. A rămas pe terenul de tenis până când suspiciunea unui cancer de colon l-au determinat să se opereze. O operaţie pe care nici un medic nu a avut curajul să o garanteze că va fi o reuşită. Iar după intervenţie, a fost nevoit să rărească antrenamentele.

„La 95 de ani m-au depistat cu un aşa-zis cancer la colon. Mi-a tăiat o parte din colon. N-am ştiut că în Austria exista posibilitatea de a schimba colonul (transplant – n.r.). Până atunci mergeam drept. De atunci însă merg cocoşat pentru că dacă încerc să mă îndrept mă doare şi stomacul, şi spatele. Doctorii nu au vrut să-mi facă operaţia. Au fost foarte sceptici. Le-am spus: «Domnilor, indiferent ce se va întâmpla – mor. Pot să mor şi dacă nu mă tăiaţi şi pot să mor şi dacă-mi faceţi operaţia. Măcar aşa mai am o şansă.» Acum este mult mai bine, atunci n-am simţit aproape nimic. Am vorbit cu medicii până când am adormit, de la anestezic. Pe urmă, m-am trezit foarte uşor. Când m-am mişcat, au vorbit cu mine şi uite că trăiesc şi acum, sunt aşa cum sunt”.

„În război ne-au făcut la toţi anti-tetanos”

Şi chiar dacă mai toată viaţa a fost sănătos, spune că nu-i este frică de injecţii, de aceea nu a avut probleme nici când s-a decis să se vaccineze.

„Sincer, nu mai ştiu când m-am vaccinat ultima oară, probabil când eram copil, apoi în armată şi în război . În război ne-au făcut la toţi antitetanos. Cred că de atunci n-am mai beneficiat de o altă vaccinare, până acum, dar injecţii am mai făcut şi nu am o treabă cu ele”, mărturiseşte veteranul.

„Istoria ne-a demonstrat că omul este capabil de orice, pentru supravieţuire”

Despre COVID crede că este una dintre „nenorocirile” inventate de om, care nu este nici prima şi nu va fi nici ultima. „În 100 de ani au fost multe boli. Aşa cum a fost întâi ciuma, apoi holera, după aceea păduchii în Primul Război Mondial, aşa este şi acum cu acest COVID. A venit această nenorocire, dar e creată tot de om, nu este întâmplătoare, pentru că s-a înmulţit lumea atât de mult încât la un moment dat se ajunge şi la alte fapte abominabile. Vă recomand să citiţi „Ţarul roşu” să vedeţi cum ruşii în 1917 se mâncau între ei, la propriu. Istoria ne-a demonstrat că omul este capabil de orice, pentru supravieţuire. Pentru noi, românii, numărul nu este mare de populaţie, faţă de alte ţări precum China sau India. Chinezii însă au scăpat de boală pentru că ei au lansat-o şi atunci au avut şi remediu”, este de părere colonelul în retragere Eugen Vătăşescu

„Sunt cel mai longeviv antrenor emerit de pe pământ”

Deşi s-a născut în Craiova, în urmă cu peste un secol, trăieşte de aproximativ şapte decenii în Râmnicu Vâlcea, unde a ajuns printr-un transfer, oraş în care a antrenat de-a lungul timpului mii de copii, pe unii chiar pro bono. Iar acum spune mândru: „Sunt cel mai longeviv antrenor emerit nu doar din România, ci de pe Pământ, chiar”.

