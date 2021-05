Cum va fi sancţionat şeful unui post de poliţie surprins staţionând pe contrasens, pe o trecere de pietoni VIDEO

În prima zi de şcoală, un poliţist a fost surprins şi filmat oprind şi staţionând maşina pe contrasens, pe o trecere de pietoni, în faţa unei şcoli. Incidentul s-a petrecut în Râmnicu Vâlcea.

Ulterior, şi-a justificat gestul prin faptul că a vrut să evite ca fiica sa să iasă în stradă, că a luat o decizie proastă pe care şi-o asumă, şi că „oamenii mai greşesc uneori”.

Strada pe care se află şcoala în faţa căreia a oprit poliţistul şi s-a îndepărtat de maşină pe care a lăsat-o pe avarii, nu are decât o bandă pe sensul de mers. Lucru care se observă şi în filmare.

Reamintim că imaginile arată o maşină staţionată pe sens opus, pe trecerea de pietoni, în timp ce un şofer se dă jos cu o pungă în mână şi se îndreaptă spre şcoala la poarta căreia aşteaptă un copil, despre care putem bănui că este fetiţa poliţistului. Iniţial, nu s-a cunoscut identitatea şoferului, iar după ce s-a aflat, reacţiile nu au întârziat să apară.

Poliţiştii rutieri din Vâlcea au decis să-şi sancţioneze colegul contravenţional, fără să se specifice exact şi cât va fi amenda. „Se fac verificări şi vor fi luate măsuri legale. O să fie sancţionat contravenţional”.

Pentru că a încălcat mai multe reglementări legale: a oprit pe trecerea de pietoni ori la mai puţin de 25 de metri de aceasta, a staţionat pe contrasens, pe un drum public cu o lăţime mai mică de şase metri etc., am dorit să aflăm şi cum procedează alţi poliţişti rutieri în astfel de situaţii. Pe site-ul oficial al Brigăzii Rutiere a Poliţie Române am găsit o postare în care se vorbeşte despre situaţii similare petrecute în trecut (legea s-a mai schimbat între timp dar s-a înăsprit, nu s-a relaxat): „Nu există scuza că nu cunosc prevederile legale, că se grăbeau, că nu au avut loc unde să parcheze. Nu în toate cazurile, pentru staţionare pe trecerea de pietoni se aplică sancţiunea contravenţională. Acest lucru poate îmbrăca şi latura penală, în cazul în care se blochează drumul public şi se aduce atingere dreptului la liberă circulaţie a celorlalţi participanţi la trafic. Sancţiunile prevăzute de lege pentru opriri şi staţionări neregulamentare se încadrează în clasa a II – a de sancţiuni..., dar şi întocmirea unui dosar penal în cazul în care se blochează drumul public, precum şi reţinerea permisului de conducere, durata reţinerii fiind stabilită prin ordonanţă de către magistraţi”.