FOTO Cum au reuşit câţiva liceeni inimoşi să facă sute de viziere pentru personalul medical: „E un mod de a arăta că ne pasă“

Bionic Royals de la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” şi BroBots Team de la Colegiul Naţional Alexandru Lahovari, au răspuns pozitiv la îndemnul Asociaţiei «Naţie prin Educaţie», de a se alătura celor care vor şi pot să ajute la confecţionarea unor echipamente medicale pentru toţi cei care se află pe frontul de luptă împotriva SARS - CoV2.

Când au auzit că medicii au nevoie de materiale de protecţie, tinerii şi-au unit forţele: au stabilit modelul de vizieră, au căutat sponsorizări pentru materia primă, au luat legătura cu medicii şi au început proiectarea şi asamblarea vizierelor.

Câte doi adolescenţi din ambele cluburi de robotică, cu ajutorul unor imprimante 3D, cu sprijinul adulţilor şi al sponsorilor, au realizat în total sute de viziere, pe care le-au donat: Spitalului Judeţean de Urgenţă din Râmnicu Vâlcea pentru - Unitatea de Primiri Urgenţe şi Secţia Boli Infecţioase; Spitalului Municipal Horezu, Crucii Roşie, CAR SANITAR, poliţie, pompieri etc.

Pentru fiecare vizieră în parte, copiii au lucrat în jur de o oră jumătate - două, dar recunosc că nu au perceput lucrul ca pe o corvoadă, dimpotrivă se bucură că au putut fi de folos şi că au învăţat o serie de lucruri folositoare cu această ocazie.

În ambele cazuri, execuţia la imprimanta 3D a fost o premieră. Imprimanta până acum a fost folosită doar pentru uz propriu sau pentru a ajuta alţi colegi cu diverse piese de robotică. Vizierele au fost executate şi donate în cursul lunilor martie - aprilie.

Vizierele executate de adolescenţi, mai bune decât cele din comerţ

„Ideea a venit din partea celor de la „Asociaţie prin Educaţie, care organizează cea mai mare competiţie de informatică pentru liceeni din România - «First Tech Challenge», la care participăm şi noi. Se întâmpla, dar cum ne aflam în stare de urgenţă, copiii erau izolaţi acasă, iar imprimantele 3D le aveam la şcoală. I-am întrebat pe copii dacă sunt dispuşi să răspundă provocării şi am descoperit că doi dintre ei aveau şi ei imprimante 3D acasă – Mihnea Bogdan şi Iohann Colţoşi - care s-au arătat dispuşi să se alăture iniţiativei... Nu vă mai spun că medicii şi asistentele cu care am intrat în contact mi-au declarat că produsele realizate de elevii noştri sunt mult mai calitative decât ceea ce se găseşte în acest moment în comerţ”, povesteşte prof. de informatică Mirela Mlisan de la „Mircea cel Bătrân şi coordonatoarea Bionic Royals.

Prima donaţie a celor de la Bionic Royals a constat în ochelari de protecţie pe care clubul îi avea deja în gestiune. Apoi, Mihnea şi Iohann s-au pus pe treabă şi au început să confecţioneze viziere.

„Copiii noii ere nu mai sunt în competiţie, ci într-o mare echipă”

Probleme au fost puţine, printre acestea şi folia transparentă pe care o achiziţionaseră cu banii asociaţiei care era mult mai groasă şi mai dură, dar şi foarte zgâriată. Au găsit însă înţelegere la un tânăr afacerist din Râmnicu Vâlcea, Bogdan Pistol, cu care clubul colaborează de câţiva ani. Acesta le-a furnizat materie primă mai de calitate şi le-a dat şi banii înapoi pe folia cumpărată pe care au dat-o la schimb.

„Este prima dată când copiii noştri fac astfel de articole. Am mai folosit imprimanta 3D pentru piesele noastre de robotică. Am făcut şi pentru alţii, care nu aveau, sau nu se descurcau, cum s-a întâmplat în urmă cu câţiva ani, cu colegii de la Lahovari. A fost un schimb de experienţă. Noi, cei de la Robotică aşa funcţionăm, precum o mare comunitate, ne ajutăm între noi. Sunt copiii noii ere care nu mai tratează lucrurile de parcă ar fi într-o permanentă competiţie, ci funcţionează ca şi cum ar fi parte dintr-o mare echipă. Ne-am dori ca întreaga ţară să funcţioneze pe acelaşi principiu. Pentru că orice rezultat notabil nu mai are aceeaşi valoare dacă cel care îl realizează nu este în primul rând om”, mai spune prof. Mlisan.

„Am învăţat cât de important este să-i ajut pe alţii”

Mihnea, unul dintre liceeni de la „Mircea cel Bătrân”, ne-a împărtăşit din experienţa sa legată de procesul de execuţie a vizierelor, cum a văzut întreaga experienţă, dar şi ce lecţie a învăţat din pandemia de coronavirus: „Înainte să aflăm că vom face vizierele, am văzut modelele pe net. Apoi ne-a propus doamna Mlisan să facem şi noi. Ne-am interesat şi am văzut că le putem face. Practic, a trebuit să încărcăm un fişier în imprimantă şi să avem materia primă - filamentul de plastic. Toată treaba durează o oră şi jumătate, pentru a fi gata partea de sus a vizierei, pe care se prinde folia de plexiglass. Restul, de asamblare, mai durează doar câteva minute: folia şi elasticul. Nu ştiu exact câte am făcut, pentru că la un moment dat, la 80, am pierdut numărul. Materialele le-am comandat de pe un site, de pe net, cu banii de la asociaţie. Mă bucur foarte tare că ni s-a oferit această ocazie, de a ajuta. Vizierele au ajuns prin intermediul părinţilor noştri la spitale, poliţie, pompieri şi o mare parte la CAR Sanitar, fiindcă aici se ştia exact cine şi unde are nevoie... Pandemia de coronavirus, în primul rând, mi-a oferit ocazia de a avea mai mult timp pentru mine, m-a învăţat să apreciez mai mult acest aspect şi să gestionez timpul. În plus, am învăţat să am mai multă grijă de mine, dar şi cât de important este să-i ajut pe alţii. Şi am mai înţeles cât de importantă este socializarea directă, pentru că îmi lipseşte contactul cu prietenii, colegii, rudele... După pandemie, cred că o să văd altfel timpul petrecut alături de ceilalţi”, ne-a împărtăşit Mihnea Bogdan, unul dintre membrii Clubului Bionic Royals de la Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân.

Comenzi contracost, refuzate

Mihnea a recunoscut şi că a primit mesaje de la persoane care s-au oferit să cumpere viziere: „Le-am spus că noi nu facem aşa ceva. Şi era o comandă destul de mare. Unde s-a putut am făcut, dar fără bani. Şi sincer, dacă ar mai fi nevoie, am face cu dragă inimă. Avem nevoie doar de materiale”, au mai mărturisit membrii Bionic Royals.

„Am mai face viziere, dar avem nevoie de materie primă”

Colegii de la BroBots Team din cadrul Colegiul Naţional „Alexandru Lahovari”, din Râmnicu Vâlcea, au pornit şi ei la fel de determinaţi în a ajuta, în mod special, personalul medico-sanitar din oraş: „Dăruieşte şi ţi se va da. Pentru orice lucru cât de mic dăruit sau împărţit de tine cu alţii, vei primi înzecit”, este devizia sub care au lucrat Andrei Dobrete şi Andrei Toma.

Primul este team-leader-ul BroBots, iar al doilea este membru fondator al echipei, în prezent student la Coventry University - Information Technology for Business şi co-mentor al echipei. Amândoi, de acasă, au printat elementele de prindere şi au asamblat vizierele.

„La început, nu aveam unde să montez acasă imprimanta 3D de la club, dar am venit la bunici, iar aici am suficient spaţiu. Imprimanta o avem de anul trecut, de când am participat la competiţia celor de la ”Naţie prin Educaţie”. Filamentul de plastic îl aveam noi deja, iar folia de plastic am primit-o... În ceea ce priveşte confecţionarea în sine, timpul diferă în funcţie de setările pe care le faci imprimantei. La setările făcute de noi, elementele din plastic colorat, care vin în partea de sus, dar şi de jos, durează în jur de două ore. Imprimanta 3D topeşte un material plastic şi îi dă forma comandată de noi. Apoi urmează asamblarea. Am dorit să-i ajutăm pe cei care ne ajută şi salvează vieţi. Am reuşit să facem 26 de viziere. Am mai face, dar nu mai avem filament”, ne-a mărturisit Andrei Dobrete de la BroBots din cadrul Colegiului Naţional „Alexandru Lahovari”.

„O experienţă foarte faină. Am învăţat să ajut, dar şi din tainele imprimantei 3D”

Ajutat de tatăl său, Andrei a mers personal să doneze vizierele. „A fost o experienţă foarte faină pentru mine, atât ca reacţie din partea celor care s-au bucurat de rodul muncii noastre, cât şi prin prisma faptului că, cu această ocazie, am învăţat din tainele imprimantei 3D. Pandemia de coronavirus are şi o latură bună: în primul rând am avut mai mult timp liber să învăţ şi să descopăr ce-mi place, să-mi preţuiesc timpul, să fac ceva util pentru alţii... Am predat vizierele confecţionate de noi unor oameni minunaţi care zi de zi luptă pentru salvarea vieţilor semenilor noştri. Cred că este un mod de a arăta că ne pasă şi că ei sunt demni de tot respectul şi admiraţia noastră pentru ceea ce fac... BroBots Team s-a alăturat astfel medicilor, asistentelor, infirmierelor şi celorlalţi lucrători din sistemul sanitar care acum se află în prima linie în lupta cu acest cumplit virus. Ei sunt îngerii în halate albe”, au recunoscut liceenii de la BroBots Team”.

Echipa a beneficiat, pe partea de proiectare şi de sprijinul unui alt membru fondator al clubului - Andrei Mihai – student şi el acum la Facultatea de Ştiinţe – Informatică de la Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.