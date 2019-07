Cum a obţinut un adolescent media 10 la Capacitate: „Reţeta bodybuilding-ului am aplicat-o şi în pregătirea pentru examenul de Evaluare Naţională“

Zece absolvenţi de clasa a VIII-a au reuşit să obţină media 10 anul acesta la Capacitate. Printre ei şi unul dintre „Cei patru fantastici” de la Colegiul Naţional de Informatică „Matei Basarab” din Râmnicu Vâlcea, şcoală aflată în „Topul copiilor de 10 la Evaluarea Naţională”.







Andrei Sărdărescu are 15 ani, vine din Râmnicu Vâlcea, şi are o pasiune mai puţin obişnuită pentru vârsta lui - bodybuilding-ul. Este un sport care se aseamănă, dar nu este acelaşi, cu fitness-ul sau culturismul clasic, ideea de bază fiind obţinerea unei forţe mari şi a unei rezistenţe sporite, potrivit cunoscătorilor.





Academia de Fitness susţine că: „Bodybuilding-ul este o ramură sportivă care te ajută să îţi dezvolţi trupul pentru a ajunge la forme armonioase”, lucru cu care este de acord şi Andrei care este de părere că reuşita în viaţă se obţine printr-o minte antrenată într-un corp armonios, motiv pentru care iubirea pentru acest sport, pe care-l practică de doi ani, l-a adus la performanţa de astăzi.





„M-a disciplinat şi m-a învăţat ce înseamnă să pleci de la zero şi să ajungi în vârf prin perseverenţă şi seriozitate”, povesteşte adolescentul despre reţeta succesului din body-building, care implică disciplină şi dedicare, şi pe care susţine că a aplicat-o şi la pregătirea pentru examenul de Evaluare Naţională.





„Cred că pentru a avea succes este întotdeauna nevoie de pregătire suplimentară”







În ciuda faptului că este vorba despre un sport individual, „motivaţia pe care mi-o oferă cei din jur este cheia succesului”, ne-a mai mărturisit Andrei, un elev obişnuit de altfel cu rezultatele excelente şi în sport, dar şi la învăţătură: „Luând în considerare faptul că am muncit constant timp de opt ani şi am fost în fruntea clasamentului la toate concursurile şcolare la care am participat, recunosc că m-am aşteptat la un rezultat foarte bun la evaluare. Cred că pentru a avea succes este întotdeauna nevoie de pregătire suplimentară”, a recunoscut băiatul care susţine că, în ciuda hobby-urilor pe care le are, a studiat zilnic, pe lângă şcoală, încă 5 - 6 ore, pe care le-a dedicat tuturor materiilor.





„Unele persoane nu-şi pot imagina câte se pot realiza într-o singură zi, de 24 de ore. Desigur, opt ore înseamnă somn, odihnă, dar ne rămân la dispoziţie 16 ore. În clasa a VIII-a, programul zilnic de şcoală dura 6 ore, aşa că am mai avut la dispoziţie 10 ore în care să ne transformăm visurile în realitate”, ne-a mai spus adolescentul.







„Profilul Mate – Info, singurul care întruneşte criteriile viitoarei mele cariere – antreprenoriatul”







Şi, în ciuda programului încărcat, nu a renunţat la pasiunile sale, pe lângă sport: „În timpul liber, îmi place să cânt la chitară şi să călătoresc. Fiind o persoană foarte sociabilă îmi place să interacţionez cu mulţi oameni şi să discut cu ei pe diverse teme”.



Şi pentru că-i plac provocările, dar şi disciplina, deja ştie ce planuri de vacanţă va avea: „să mă relaxez cu prietenii, să călătoresc, să profit la maxim de fiecare minut şi, nu în ultimul rând, să mă dezvolt pe plan personal”.

După vacanţă, ştie sigur că va fi în clasa de Mate - info a aceluiaşi colegiu, fiindcă media obţinută i-a asigurat un loc în clasa dorită din cadrul CNI „Matei Barasab”. „Voi alege profilul Matematică – Informatică fiindcă îl consider singurul de la un liceu cu reputaţie foarte bună care întruneşte criteriile viitoarei mele cariere – antreprenoriatul. Cel mai important sfat pe care îl pot da celor care-şi doresc să obţină aceeaşi performanţă este să depună efort maxim şi să creadă în ei. Le mulţumesc din suflet profesoarelor şi profesorilor care m-au ajutat să obţin această performanţă”, a mai spus Andrei la final.





