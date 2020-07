Cum îşi explică reuşita elevii de 10 la Evaluarea Naţională. Reţetele succesului, surprinzător de diferite

Şcoala Gimnazială „Take Ionescu” din Râmnicu Vâlcea a avut în acest an opt absolvenţi de clasa a VIII-a cu media maximă la examenul de capacitate.

Toţi, fără nici o excepţie, ne-au mărturisit că subiectele, atât la Limba şi literatura română cât şi la Matematică au fost mai uşoare decât se aşteptau.

Cât priveşte „reţeta succesului”, lucrurile stau surprinzător de diferit, deşi toţi performerii vâlceni au recunoscut că se pregătesc de multă vreme şi constant pentru primul examen al vieţii. Însă dacă unii au ajuns la performanţă cu ajutorul meditaţiilor (unde merg încă din clasa a V-a), alţii s-au axat pe studiu individual, sau la participarea de-a lungul timpului la cât mai multe concursuri şi olimpiade şcolare.

De asemenea, aceştia ne-au mai spus şi că performanţa obţinută reprezintă nu doar un merit al lor, ci şi al profesorilor de la clasă (prof. Ştefan Smărăndoiu, prof. Mariana Pascaru, prof. Mariana Saraolu şi prof. Nicoleta Ciolpan), de la meditaţii şi, mai ales, al părinţilor, care i-au sprijinit şi au avut încredere permanentă în capacitatea lor de a se descurca.

„A fost suficientă pregătirea de la clasă”

Cu o singură excepţie, cei opt elevi provin din două clase de la Şcoala cu Ceas, cum mai este cunoscută unitatea şcolară, ceea ce demonstrează implicarea cadrelor didactice de aici în pregătirea elevilor.

Excepţia poartă numele de Anna-Maria Strîmbeanu şi provine de la clasa a VIII-a A. Anna-Maria este genul de elev autodidact, pe care l-a ajutat foarte mult şi sportul, chiar dacă nu-l practică de foarte mulţi ani.

Când vine vorba despre cât de mult s-a pregătit pentru examen şi cât ajutor a primit, „eleva de 10”, recunoaşte: „Nu prea am primit ajutor, în timpul pandemiei pot spune că am lucrat mai mult singură. Am avut nevoie doar de o confirmare a faptului că lucrez ce trebuie, cum trebuie, la matematică. Este singura materie la care am mers la meditaţie, în acest an. La română am considerat că nu am nevoie de o pregătire extraşcolară. A fost suficient ce am lucrat la clasă şi ce am lucrat eu suplimentar, acasă”.

Pentru Anna-Maria, perioada pandemiei a fost una benefică, pentru că: „Am avut astfel mai mult timp la dispoziţie ca să mă pregătesc pentru acest examen... De altfel, de obicei nu prea stau pe calculator, nu mă pregătesc de pe net, ca alţi colegi. Am lucrat în toată perioada aceasta o serie de modele de teste. Pot să spun că am lucrat dintr-o culegere la matematică şi din alta la română. Din acestea am exersat. Au fost suficiente pentru mine. Iar subiectele mi s-au părut chiar uşoare, sincer mă aşteptam la ceva mult mai greu”.

Anna-Maria Strîmbeanu (în stânga imaginii) FOTO Adevărul

În schimb, mai spune absolventa de la Take Ionescu, concursurile şi olimpiadele şcolare, la care merge încă din clasa a V-a, au ajutat-o să se pregătească în mod constant, de-a lungul timpului. La fel şi sportul. „Faptul că practic Aikido de un an şi jumătate m-a ajutat să fiu mai calmă, mai echilibrată, mai pozitivă”, a spus adolescenta.

Anna-Maria susţine că nu se aştepta să ia media 10, în ciuda efortului pe care l-a depus. „M-am bucurat tare mult când am aflat că am luat 10, mă aşteptam la matematică, dar la română am avut câteva dubii, fiindcă ştiam că se corectează subiectiv”, a mai mărturisit copila.

„Am simţit dintotdeauna că trebuie să învăţ”

Un alt elev de media 10, considerat de către renumitul profesor de matematică vâlcean Ştefan Smărăndoiu: „cel mai bun elev al meu”, este George Călinescu. Învaţă de mic, „doar din plăcere”, pentru că este de părere că „învăţătura îl poate ajuta să-şi aleagă orice-i place şi ce doreşte să facă pe mai departe în viaţă”.

Lucrează atât de mult zilnic încât unul dintre profesorii cu care s-a pregătit de-a lungul timpului s-a declarat învins de capacitatea lui de a absorbi toate cunoştinţele. Recunoaşte că cea mai mare parte din timpul liber şi-l dedică studiului în plus, faţă de ceea ce face la şcoală, care pentru el reprezintă o adevărată provocare, dar şi relaxare.

„Perioada de carantină mi s-a părut destul de dificilă prin prisma lipsei de interacţiune directă cu profesorii şi cu prietenii. Apoi, a apărut şi stresul examenului, pentru că am conştientizat că este foarte important, şi voiam să-mi demonstrez că pot şi că nu am muncit în van. Îmi place să studiez, să citesc de când mă ştiu. Nu pot să spun că părinţii m-au influenţat în vreun fel în acest sens, dar m-au sprijinit în permanenţă. Nu ştiu de unde vine acest „microb”. Pur şi simplu am simţit dintotdeauna că trebuie să învăţ şi să descopăr cât mai mult, despre tot ce se întâmplă în jur”, ne-a declarat George Călinescu.

George Călinescu, în dreapta imaginii FOTO Adevărul

Setea lui permanentă de cunoaştere s-a concretizat într-o serie de premii şi medalii obţinute de-a lungul timpului la nenumărate concursuri şi olimpiade şcolare: „La Concursul Naţional „Ionel Teodoreanu” de limba română am obţinut premiul I, la fel la Olimpiada Naţională de Geografie, la Chimie în clasa a VII-a m-am calificat la Naţională, dar a trebuit să renunţ, ca să merg la Română ş.a...”

Îşi doreşte să devină medic şi se pregăteşte încă de pe acum pentru acest lucru. Iniţial, şi-a dorit să urmeze profilul „Ştiinţele Naturii” la unul dintre cele mai prestigioase colegii naţionale din Râmnicu Vâlcea, dar apoi s-a răzgândit şi s-a decis să aleagă profilul informatic al Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân”, din Râmnicu Vâlcea, la fel ca şi colega sa de şcoală, Anna-Maria, convins că „informatica reprezintă viitorul, inclusiv în medicină”.

Ambii elevi au recunoscut că au ales liceul respectiv atât pentru încadrarea de anul acesta, cât şi pentru faptul că le oferă mai multe oportunităţi pe mai departe. În plus a contat şi faptul că: „informatica este o materie care te ajută să ai un raţionament logic, concis şi clar”.

