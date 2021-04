Cum arată o secţie de nou-născuţi din România, reconstruită de cea mai tare comunitate online FOTO VIDEO

Singura comunitate online din România numită de Facebook USA una dintre cele mai de impact 100 de comunităţi online din lume a reuşit ceea ce nici o autoritate ori conducere a unităţii medicale nu au făcut în peste patru decenii de existenţă a acestei instituţii. Adică să dea o faţă decentă Neonatologiei, o şansă la viaţă pruncilor şi încredere şi demnitate părinţilor.

Maternitatea din Râmnicu Vâlcea a fost transformată în secţie a Spitalului Judeţean de Urgenţă în 2011. De-a lungul timpului, din cauza subfinanţărilor, cadrele medicale au fost nevoite să recurgă la tot felul de improvizaţii şi „cârpeli”.

Este vorba despre comunitatea de părinţi „LaPrimulBebe”, o asociaţie apărută din iniţiativa Atenei Boca, în urmă cu opt ani. Împreună cu restul părinţilor, aceasta a demonstrat că şi în timp de pandemie există omenie şi, în ciuda vremurilor, minunile se nasc când se doreşte şi lumea se implică.

„E prima renovare de la construcţia spitalului”

Cu banii donaţi în cadrul campaniei umanitare s-au renovat peste 700 de metri pătraţi care cuprind nu mai puţin de 27 de încăperi: zece saloane, camera de gardă, camera de ecograf, biberoneria, izolatoarele de terapie şi post-terapie, camerele medicilor şi ale asistentelor, băi, camere tehnice şi de depozitare, săli de aşteptare.

„A fost înlocuită tâmplăria interioară cu una de aluminiu, cu geamuri noi şi uşi de uz spitalicesc, au fost efectuate reparaţii la geamuri pe exterior, refăcută evacuarea veche a băilor, placarea completă cu rigips, instalaţia electrică a fost înlocuită, au fost montate instalaţii de detecţie a incendiului şi de control al accesului în secţie, au fost înlocuite instalaţiile sanitare, montate calorifere noi şi corpuri de iluminare noi cu funcţie de reglare a intensităţii benefice pentru specificul secţiei de îngrijire a bebeluşilor, au fost refăcute complet băile, efectuate finisaje specifice pe holuri şi în saloane cu PVC şi tapet şi a fost cumpărat mobilier nou pentru întreaga secţie. Este prima renovare a secţiei de la construcţia spitalului”, ne-a mărturisit Atena Boca, fondatoarea LaPrimulBebe.

Secţia a fost dotată cu pătuţuri pentru copii, mobilier din inox, sterilizatoare, mese, scaune pentru lăuze în camera de alăptat, decoruri, mobilier pentru birouri şi rezerve, bucătăria a fost refăcută complet şi echipată cu mobilier şi electrocasnice.

Fenomenul naşterilor la sute de kilometri depărtare

În aprilie 2021, Spitalul din Râmnicu Vâlcea a primit o secţie de Pediatrie renovată complet. „Am ales Vâlcea pentru a încerca să oprim fenomenul sutelor de mame din acest oraş, care aleg să nască la sute de kilometri depărtare, de teama condiţiilor din oraşul natal. Am primit multe semnale din comunitatea LaPrimulBebe Vâlcea. Am intrat în legătură cu un medic din aceasta secţie şi de acolo a început totul. Am numit campania #BunVenit pentru că toţi bebeluşii au nevoie de un loc în care să fie în siguranţă şi care să le onoreze venirea pe lume. Atunci când renovăm un spital, nu doar copiii şi mamele lor beneficiază de condiţii mai bune, ci şi medicii de acolo, care au şansa să lucreze zi de zi într-un mediu în care să se simtă respectaţi şi valorizaţi”, mărturiseşte Atena Boca despre momentul în care a decis ca una dintre campaniile umanitare pe care le desfăşoară de două ori pe an să fie îndreptată aici.

Piedici şi ajutor

Refacerea Secţiei Pediatrie Râmnicu Vâlcea a durat cinci luni, în afara celor două luni de pregătire în timp de pandemie.

„Un timp record având în vedere blocajele şi întârzierile cu care toţi s-au confruntat în acest an. Pandemia ne-a dat multe bătăi de cap care au însemnat întârzieri de materiale, momente de pauză, atunci când o parte din echipă a fost carantinată. De asemenea, imposibilitatea împărţirii lucrărilor pe faze, adică mutarea secţiei pe un alt etaj, gazda ne-a forţat ca viteza de renovare să fie mare...”, rememorează iniţiatorii despre problemele cu care s-au confruntat.

Dar nu uită nici de sprijinul primit de la autorităţi şi conducerea spitalului, pentru coordonarea lucrărilor cu specific tehnic, mutarea provizorie a secţiei şi suportul logistic. S-au primit fonduri adiţionale pentru modernizarea şi înlocuirea instalaţiei de oxigen şi aer comprimat, instalaţii de curenţi slabi, instalarea internetului şi alte dotări cu aparatură medicală pentru secţie, astfel încât rezultatul obţinut să reprezinte un întreg funcţional la standarde înalte.

„Când deschizi uşa liftului simţi că ai ajuns în viitor”

Despre diferenţa dintre trecut şi prezent, despre impresii şi reacţii, ne-a povestit tot Atena Boca: „În momentul în care se deschide uşa liftului şi intri pe Secţia Neonatologie simţi că ai ajuns în viitor, atât de mare este diferenţa faţă de cum era înainte. Ce ne-a impresionat cel mai tare a fost reacţia medicilor şi a asistentelor de acolo, pe a căror faţă se citea fericire pură. Credem că această energie bună a lor va ajunge şi la mame şi la copii. Tot personalul medical a donat impozitul din salariile lor ONG-ului nostru, iar acest gest a fost extraordinar de emoţionant”. „Ne dorim să fim scânteia care aprinde focul” Iar când vine vorba despre ce îşi va aminti peste ani legat de acest proiect, Atena se bucură că a putut face o diferenţă într-un oraş în care există o reală problema a condiţiilor. „Ne dorim să vedem în următorii ani că tot mai puţine mame nasc în alte oraşe. Ne dorim ca tot mai multe secţii să ia exemplu şi să fie renovate. Ne-am bucurat mult să vedem că s-a început o renovare şi pe alt etaj. Până la urmă asta ne dorim - să fim scânteia care aprinde focul”, recunoaşte emoţionată fondatoarea LaPrimulBebe.

„Renovările pe care LaPrimulBebe le face nu schimbă doar viaţa mamelor, a copiilor şi a medicilor care lucrează zi de zi acolo, ci schimbă mentalităţi. Acesta este cel mai preţios lucru”, mai spune Atena Boca.

„Vocea mamelor din România”

Acesta este al doilea proiect de renovare a unei secţii de spital finanţat şi implementat de către Asociaţia „LaPrimul Bebe”, primul fiind dedicat Pediatriei Spitalului Municipal Moreni - Dâmboviţa, de către comunitatea care a înţeles că „într-o ţară în care ne mor copiii în spitale, de multe ori din cauza condiţiilor”, singura salvare mai vine doar din partea zecilor de mii de mame din România care au ales să se implice şi să le renoveze.

Comunitatea se bucură de implicarea a peste 200.000 de membri activi, reuşita a 300 de evenimente de educaţie parentală şi 2.000.000 de euro strânşi în campaniile umanitare.

În portofoliul asociaţiei care a devenit „o voce a mamelor din România” se numără şi dotarea cu aparatură esenţială a maternităţilor din Bucureşti, Iaşi, Galaţi, Braşov, Sibiu, Cluj, Ploieşti; cu un sistem performant de supra-avertizare ce scade mortalitatea a Secţiei TINN Marie Curie şi finanţarea reabilitării laboratoarelor de oncologie pediatrică ale Spitalului Louis Turcanu, în parteneriat cu Asociaţia „Dăruieşte Viata”, ori a amenajării unui etaj în MagicHome.

