Cum va arăta autostrada Sibiu-Piteşti în zona montană din Vâlcea. Primele imagini din proiect VIDEO

La începutul lunii februarie a acestui an a fost semnat contractul pentru Secţiunea 2 a Autostrăzii Transcarpaţi , cum este denumit tronsonul dintre Sibiu şi Piteşti , cu asocierea turcă Mapa Insaat Ve Ticaret AS – Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret AS. Un contract în valoare de aproximativ 1 miliard de euro - 4,250 miliarde lei, fără TVA, finanţarea fiind asigurată din fonduri europene.