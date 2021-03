Cum a ajuns un copil să fie bătut de tatăl unui coleg, în microbuzul şcolar: „I-a spus să nu mai mănânce seminţe“

Totul s-a petrecut fără vreo reacţie din partea şoferului microbuzului şcolar, sub privirile la început amuzate, dar apoi pline de groază ale celorlalţi copii care terminaseră orele.

După altercaţie, tatăl unuia dintre elevi a urcat nervos în microbuz şi i-a aplicat celuilalt băiat o „corecţie” de neuitat. Nu a cerut şi nici nu a oferit explicaţii pentru gestul său.

S-a năpustit asupra elevului cu care fiul său avusese cearta şi l-a lovit atât de tare, cu pumnii şi palmele, că şi după câteva ore de la incident, încă se mai vedeau urmele degetelor pe faţa copilului de 13 ani, potrivit spuselor părinţilor acestuia.

„A fost atât de tare lovit peste faţă, încât a fost aruncat peste scaune. De mai multe ori”, a declarat reporterului „Adevărul” tatăl băiatului.

Rămân în continuare nelămurite o serie de aspecte în acest caz: cum de s-a ajuns la o astfel de situaţie, de ce şoferul a oprit vehiculul într-un loc în care regulamentar nu avea voie - în faţa casei agresorului, de ce a staţionat minute bune acolo, de ce nu i-a interzis accesul părintelui nervos în microbuz şi mai ales de ce nu a încercat să aplaneze agresiunea adultului asupra minorului.

Microbuzul şcolar în timp ce aşteaptă să ia copiii de la Şcoala Mologeşti - Laloşu, să-i ducă acasă Foto Adevărul

Mama băiatului agresat ne-a povestit ce a aflat că s-a întâmplat, după ce a discutat atât cu fiul ei, cât şi cu copiii care au asistat la scenele din microbuz.

„Mi-a spus copilul că a vrut să mănânce seminţe în autobuz, când celălalt copil a sărit de la locul lui şi i-a interzis să mănânce, ca să nu facă mizerie. Băiatul a pus înapoi seminţele în buzunar, dar celălalt copil a continuat să-l jignească. Apoi l-a jignit şi al meu, a recunoscut acest lucru. Celălalt copil a sărit la el. S-au îmbrâncit. Între timp, maşina a ajuns la poarta copilului respectiv”, a mărturisit mama.

Deşi nu avea staţie în locul respectiv, conducătorul auto a fost de acord să oprească maşina, la solicitarea elevului implicat în altercaţie şi să-l aştepte pe fostul viceprimar, tatăl acestuia.

„Şoferul a oprit autobuzul la poarta celuilalt băiat care şi-a lăsat ghiozdanul în autobuz. I-a spus şoferului: ”Staţi aicişea, că mă duc să-l chem pe tati”. Asta au auzit toţi colegii. Şoferul a oprit maşina de tot. A văzut că părintele vine nervos şi nu i-a spus nimic. Nici el (părintele - n.r.) nu a întrebat ce s-a întâmplat, cine a fost de vină sau altceva. L-a luat direct pe copilul meu de gât, i-a dat cu pumnii în umeri...”, a mai menţionat mama despre cum a început agresiunea împotriva fiului său.

Aceeaşi persoană ne-a mai povestit că minorul s-a speriat atât de rău, încât a încercat să scape de furia adultului, dar fără sorţi de izbândă. „Mi-a şi spus copilul: ”Mami, nu mai puteam de frică, aşa de tare m-am speriat! Am început să fug prin autobuz”. Apoi, acesta (agresorul - n.r.) a început să-l pălmuiască”.

„Se cunoşteau urmele degetelor, după 3 – 4 ore de la incident”

„Puteţi să-i întrebaţi şi pe poliţişti, să vă confirme, că atunci când am ajuns la Poliţie, faţa copilului era vânătă, se cunoşteau şi urmele degetelor, după 3 – 4 ore de la incident”, a mai spus mama băiatului agresat.

În comunicatul Poliţiei se menţionează o „roşeaţă”. „În urma deplasării la faţa locului, s-a constatat faptul că cele sesizate se confirmă, minorul prezentând la nivelul obrazului stâng o roşeaţă, susţinând că i-a fost produsă de bărbatul de 42 de ani, în timp ce se afla în microbuzul şcolar al comunei Laloşu”, se precizează în actul amintit.

Poliţiştii i-au spus că dacă vrea poate să meargă la medicul legist. „Nu am ce să-ţi dau, te duci tu, dacă vrei să mergi”, i-ar fi spus unul dintre aceştia.

A mai existat un conflict, în trecut: „Ştiam că îi este teamă de tatăl băiatului”

Din discuţia cu părinţii băiatului agresat a reieşit şi că între cei doi copiii a mai existat un conflict în urmă cu un an, când, sub pretextul că ar fi răcit, băiatul a refuzat să mai meargă la şcoală câteva zile.

„Mi-am întrebat copilul dacă a mai avut conflicte cu celălalt băieţel şi mi-a spus: ”Tati, crede-mă, nu m-am luat niciodată de el. Pentru că tati lui a fost viceprimar, tot timpul vorbeşte cu noi de sus”. De aici au plecat micile neînţelegeri”, este de părere părintele.

„Mi-a reamintit copilul şi episodul petrecut în urmă cu un an. Mi-a spus: ”Tati, mai ţii minte când nu m-am dus eu la şcoală alea patru zile? Când am zis că sunt bolnav... Nu m-am dus pentru că tatăl lui m-a căutat şi atunci ca să mă bată”. Ştiam că i-a fost teamă de acesta, dar nu că l-a căutat şi atunci să-l bată. Abia acum am aflat”, mai spune părintele.

Mama consideră că ce s-a petrecut în urmă cu un an a fost o simplă întâmplare. „De atunci nu au mai fost probleme”, a mai precizat aceasta.

Copilul a refuzat patru zile să meargă la şcoală