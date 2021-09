Copii şi părinţi intimidaţi cu paralizant, rozete şi pietre la un spaţiu de joacă: „Tu dai cu spray-ul, eu cu boxul“ FOTO

Cinci adolescenţi, dintre care trei băieţi şi două fete, cu vârste cuprinse între 13 şi 16 ani, de etnie romă, au început să se hârjoanească la un spaţiu de joacă din Parcul Zăvoi din Râmnicu-Vâlcea, fără să le pese că-i pot lovi pe ceilalţi copii.

Mai mult i-au provocat şi pe părinţii acestora prin gesturi, înjurături şi cuvinte amestecate în trei limbi, în speranţa că îi vor provoca şi în acest mod vor putea folosi armele albe pe care le aveau asupra lor, după cum avea să povestească ulterior pentru „Adevărul” unul dintre martori.

Doar că adulţii nu au răspuns instigărilor şi au sesizat Poliţia. Oamenii legii au descoperit asupra adolescenţilor un spray paralizant şi două rozete de box. Poliţiştii locali i-au amendat pe părinţii a patru dintre minori, iar Poliţia Municipală a deschis un dosar penal pentru port ilegal de armă la adresa a doi dintre adolescenţii agresori.

„Am decis să iau atitudine: copiii nu mai sunt în siguranţă la joacă”

Întâmplarea a avut loc joi, în jurul orei 18:00. La spaţiul de joacă mai erau şi alţi copii, printre care patru, rude între ei, cu vârste cuprinse între 4 şi 12 ani. Părinţii lor au fost cei care au luat atitudine şi le-au cerut adolescenţilor să se potolească.

Deranjaţi, aceştia au devenit şi mai agresivi. Au început să vorbească între ei, cu ameninţări la adresa adulţilor. La un moment dat unul a scos un spray paralizant şi altul - o rozetă de box, moment în care adulţii şi copiii au decis să se îndepărteze de locul cu pricina.

Un martor ocular susţine că l-a auzit pe unul dintre agresori plănuind: „Tu dai cu spray-ul (paralizant - n.r.), iar eu cu boxul”.

Părintele care a sunat la Poliţie a povestit: „M-am gândit că nu este normal aşa ceva. Îţi trimiţi copiii la joacă şi cine ştie cum se întorc acasă, dacă mai vin. De aceea, am decis să iau atitudine!”

El a mărturisit pentru „Adevărul“ că era în parc cu familia, rudele şi copiii, când s-au decis să se oprească la unul dintre spaţiile de joacă de lângă „Bârlogul” din Zăvoi, un loc celebru din parcul vâlcean. În timp ce micuţii se jucau la leagăne şi tobogane, şi-au făcut apariţia şi cei cinci adolescenţi care au început să se hârjonească cu pietre, în încercarea de a-i provoca şi pe cei din jur.

Alt grup de şase persoane a părăsit rapid zona

„Eram împreună cu soţia, copiii, nepoate, cumnată. La început cei trei băieţi şi două fete de etnie romă s-au alergat şi înjurat, iar apoi au început să arunce cu pietre, de sus de pe tobogan spre cei de jos şi invers. Soţia şi cumnata le-au tot atras atenţia că riscă să-i lovească şi pe ceilalţi. Urmăreau fie să ne alunge, fie altceva, pentru că mai era un grup de şase persoane care au plecat în final primii, ca să evite vreun incident. S-au simţit probabil în inferioritate, intimidaţi...”, a mai povestit Daniel S., pentru „Adevărul”.

Când a văzut că adolescenţii sunt imuni la rugăminţile mamelor, a decis să intervină: „Le-am spus că dacă nu încetează, vorbim altfel. Unul, mai micuţ de statură, stârnea lumea din jur, pus de cei mai mari decât el. Sperau să plece copiii să rămână doar ei. Le-am spus că nu e ok, dacă ei dacă cu pietre, pot să dau şi eu cu pietre, ca să nu-i mai lovească pe cei mici. Până la urmă s-au retras într-un colţ şi unul dintre ei a scos un spray paralizant şi rozeta de box. Când cumnata mea a văzut, ne-am gândit că nu este ok ce se întâmplă, pentru că pot da cu el altor copii în ochi, îi pot tâlhări...”

„Vorbeau amestecat, în română, engleză şi ţigănească, mă instigau”

A fost momentul în care a decis să sune la Poliţia Locală. „Mi-a plăcut că au acţionat profesionist: unii au venit pe o parte, alţii pe altă parte. Practic, i-au încercuit. Când i-au percheziţionat şi am văzut ce arsenal aveau la ei, chiar şi fetele, am rămas surprins. M-am gândit că-mi trimit copilul de 9 ani în parc şi nu este în siguranţă nici la joacă”.

În timp ce aştepta, poliţiştii părintele a decis să rămână în continuare în zonă şi le-a ascultat scenariile pe care adolescenţii le făceau: „Se dădeau într-un leagăn de mai avea un pic şi se rupea. Vorbeau amestecat - şi în ţigănească, şi în engleză, şi în română. Din ce am putut să înţeleg spuneau ceva de genul că dacă aş mai fi comentat ceva îmi dădeau capace. Mă instigau, practic”

Părintele care a luat atitudine a mers apoi la Poliţia Locală, de unde i s-au luat doar datele şi i s-a explicat că se va ocupa în continuare de caz Poliţia Municipală.

„Ajungem să ne temem când ne trimitem copiii afară”

„N-am vrea ca gestul nostru să fie interpretat greşit. Trăim în secolul XIX şi ajungem să ne temem şi când ne trimitem copiii la joacă. Ce s-ar fi întâmplat dacă noi n-am fi fost cu ei? Chiar am avut un incident asemănător în urmă cu câteva zile în familie, când o fină de-a noastră şi prietenul ei au fost ameninţaţi în plină stradă, fiind la un pas să fie tâlhăriţi de alţi minori. Când i-am văzut pe cei din parc imediat mi-am amintit incidentul. Şi am considerat că nu este ok ce se întâmplă într-un spaţiu public, cu copii...”, ne-a mai povestit vâlceanul.





Incidentul petrecut în Parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea nu este singular, dar rareori copiii sau adulţii care sunt intimidaţi de astfel de grupuri decid să ia atitudine.

