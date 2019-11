Cine sunt „administratorii” urnelor-butoi din Vâlcea: „Găsirăm o găselniţă, că sunt de murături sau de tărâţe. Aşa a fost în ultimii 20 de ani“

În timp ce unii români s-au arătat deranjaţi de urnele-butoi din secţiile de votare vâlcene , alţii s-au declarat amuzaţi de „inventivitatea şi prostia românească”.

Interesantă este însă reacţia primarilor din localităţile împricinate, în urma acestui episod. În timp ce Gheorghe Constantinescu, din Şuşani (PNL), recunoaşte jenat că „nu şi-a dat seama” de penibilul situaţiei, butoaiele fiind folosite cu mult înainte de mandatul său, Ion Daniel Dimulescu, din Mădulari, (PSD) se declară mândru de cum arată urnele -- butoaie şi consideră că toată povestea este o „găselniţă”.

Ambii primari au ca scuză faptul că „aşa le-au moştenit” şi au părut surprinşi că, deşi sunt folosite de ani de zile, nici o autoritate superioară nu le-a atras atenţia în privinţa lor şi abia acum situaţia a captat interesul şi atenţia publicului.

Comuna Şuşani a fost dotată cu 15 urne - butoaie

În niciuna dintre localităţile vâlcene butoaiele pe post de urne de vot nu sunt un accident, o întâmplare nefericită. „Avem cinci secţii şi câte trei astfel de recipiente în fiecare”, ne-a recunoscut primarul din Şuşani.

Butoaiele de murături care „nu sunt butoaie! Sunt nişte recipiente din plastic”

Primarul Gheorghe Constantinescu din Şuşani a accentuat că „urnele - butoaie” sunt de fapt „recipiente”: „În primul şi primul rând, nu sunt butoaie! Sunt nişte recipiente din plastic, cu capac, cu filet. Nu sunt puse de ieri de astăzi, sunt de foarte mulţi ani colectate. Eu cred că sunt de cel puţin 5- 6 ani. Şi au fost de la bun început folosite numai pentru aşa ceva, nu pentru murături! Cu fantă, frumos despărţită, capacele se înfiletează şi se sigilează, deci votul este în siguranţă. Nu suntem singurii”, a ţinut să ne precizeze acesta, dând exemplul comunei vecine, Mădulari unde se votează tot în butoaie.

Şi deşi a insistat pe criteriul siguranţei: „Una peste alta, cu toată responsabilitatea, votul s-a desfăşurat, ca de fiecare dată, în siguranţă”, când l-am întrebat dacă are cunoştinţă despre condiţiile minime privind urnele de vot din Hotărârea AEP, a urmat o tăcere adâncă.

În timpul procesului de vot, urnele - butoaie de la Şuşani au fost acoperite cu o pânză, în care s-a improvizat o fantă pentru introducerea buletinelor de vot. Apoi, peste pânză a fost improvizat un alt sistem de siguranţă, deşi actul normativ prevede clar, în cadrul „caracteristicilor tehnice” ale urnelor de vot, din Anexa 2, reglementări privind securizarea care: „se realizează prin sisteme de închidere cu cheie, lacăt şi/sau sigilare sigilii tip colier, şnur / panglică din material plastic / metal cu autoblocare)”.

„Vă daţi seama că în aceste secţii au intrat şi cei de la Consiliul Judeţean şi de la Prefectură”

La şedinţele pentru pregătirea alegerilor prezidenţiale, administraţia locală l-a trimis doar pe secretarul Primăriei Şuşani: „Avem jurist, cum să n-avem. Avem secretarul cu studii juridice. Vă daţi seama că în aceste secţii au intrat şi cei de la Consiliul Judeţean şi cei de la Prefectură...”.

Primarul a ţinut să ne precizeze că nu lipsa fondurilor a fost cea care a determinat situaţia de fapt: „Avem cinci secţii şi la fiecare am avut câte trei astfel de recipiente. Deci 15 recipiente. Nu e un cap de ţară, pentru că nu am făcut-o din lipsă de fonduri, pur şi simplu am neglijat, nu mi-am dat seama că este atât de grav. Că vă daţi seama că şi pentru recipientele acestea s-au investit bani”.

„O să mă conformez, în turul II. Este păcat, cu o greşeală minoră ne-am făcut de râs”

Apoi a recunoscut că va remedia problema: „O să mă conformez, fără doar şi poate. Este păcat, cu o greşeală minoră, care la prima vedere pare altceva, ne-am făcut de râs o comunitate întreagă. Deja am început să trimit solicitări de oferte şi să organizăm şedinţa de Consiliu Local mai devreme, pentru aprobarea cheltuielilor în acest sens. O să mă conformez. Nu din neglijenţă, pur şi simplu nu mi-am dat seama. Dar în turul II vom avea urnele corespunzătoare, vă invit de pe acum să le vedeţi.”, ne-a mai spus primarul Constantinescu.

În urmă cu trei ani, a câştigat alegerile fostul primar - Gheorghe Staiu, om cu multe mandate la activ, care a candidat iniţial din partea USL, apoi după scindare a rămas la PNL. La vremea respectivă, Constantinescu, ales pe listele de consilieri, a devenit viceprimar. Din cauza unor probleme de natură penală, fostul primar a fost îndepărtat de la conducere, şi locul său a fost luat de viceprimar.

La Mădulari: „Butoiul este îmbrăcat elegant, frumos şi sigilat. În acesta nu se pun murături”

Dacă la Şuşani, primarul şi-a asumat vina şi a promis că va îndrepta lucrurile, reacţia omologului său din Mădulari a fost cu totul diferită. „Trebuie să recunoaştem că (urna - butoi - n.r.) arată chiar bine”, a declarat unul dintre membrii secţiei de votare jurnaliştilor prezenţi la faţa locului.

Ideea a fost întărită şi de către Ion Daniel Dimulescu: „În ea se votează de ani de zile. S-a spus că Primăria nu are bani să cumpere urne. Păi, de ce să cumpere? Butoiul acela arată urât? De ani de zile este folosit! Este un butoi din carton, în acesta nu se pun murături, ca în cel de la Şuşani. Este îmbrăcat elegant, frumos şi sigilat. Aşa se lucrează de ani de zile. Dacă nu le-aţi găsit până azi...”, a spus primarul jurnaliştilor.

În ceea ce priveşte ambalajul, pe urnele din carton de la Mădulari există chiar şi stema României, fapt ce poate intra sub incidenţa legii privind afişarea simbolurilor naţionale

Primarul din Mădulari este atât de mândru de „urnele - butoi” încât a postat şi pe pagina sa de socializare o poză făcută chiar în ziua votului, în timp ce se pregăteşte să introducă buletinul de vot în butoiaş.

„Găsirăm o găselniţă, dar aşa a fost mereu în ultimii 15 - 20 de ani”

Unul dintre membrii secţiei de vot i-a întrebat chiar pe ziarişti dacă: „Există vreun standard pentru urnele de vot?”, moment în care primarul din Mădulari a replicat: „Probabil că nici dânsa nu ştie”, după care a completat: „Găsirăm o găselniţă, că sunt butoaie, ba de murături, ba... În ăsta s-a pus altceva. E de tărâţe! Eu sunt primar de trei ani, dar aşa a fost mereu în ultimii 15 - 20 de ani”, a mai spus Dimulescu.

Comuna Mădulari a devenit celebră nu numai prin numele său hilar, ci şi prin exploatările sale petroliere şi de gaze naturale, deşi localnicii nu beneficiază de gaze naturale. În 1980, în această localitate, în câmpul de sonde a izbucnit un incendiu care a durat câteva săptămâni, incident care a făcut vâlvă la vremea respectivă.

Lcalnicii sunt oameni cu un ciudat simţ al umorului. La Mădulari s-a ridicat la un moment dat o statuie de mărimi impresionate sub formă de măciucă, în faţa sediului Primăriei. Mai nou, administraţia a montat la intrările în localitate câte o machetă sub formă de sondă de extracţie în mărime naturală, semn că nici banii, nici imaginaţia nu lipsesc.

„Să iasă şi preşedintele ţării în butoaie, nu doar primarii, consilierii sau parlamentarii!”

Şi în comunităţile vâlcene, nu doar în mediul online, părerile privind urnele - butoi pentru vot sunt împărţite. Unii recunosc penibilul situatiei, alţii consideră că nu este nimic ieşit din comun. „De când ne ştim votăm în butoi. Sunt bani, că se ridică şcoli în care nu învaţă nimeni. E şi amuzant dar şi deranjant”. sau „Să iasă şi preşedintele ţării în butoaie, nu doar primarii, consilierii sau parlamentarii!”, au comentat unii localnici, în timp ce alţii au replicat: „După Revoluţie doar în butoi din acesta am votat. E vreo problemă?”, ori „Este ceva normal. Are patru sigilii pe el, potrivit legii”.

Reprezentantului USR - PLUS care a constatat problema i s-au pus beţe-n roate

Preşedinta secţiei de votare n-a vrut să-i primească sesizarea pe motiv că „forurile superioare” i-au transmis că nu este de competenţa ei să rezolve problema, partidul având reprezentant în Biroul Electoral Judeţean unde ar trebui să fie înaintată sesizarea.

„Problema putea să fie rezolvată în momentul constatării ei. Va fi reglementată în turul II”

Nu de aceeaşi părere este însă şi prefectul de Vâlcea, Florian Marin care a declarat: „Era obligaţia primarului, aşa cum spune legea, să asigure procesul în bune condiţii. Pe de altă parte, problema putea să fie rezolvată chiar în momentul în care preşedinţii secţiilor de votare au constatat problema. A trebuit însă cu toţii să zâmbim amar pentru un lucru pe care nici nu ştiu cum să-l cataloghez”.

Acesta a dat asigurări că problemele vor fi remediate până în turul al doilea de scrutin de peste două săptămâni: „Această chestiune va fi reglementată la turul al II-lea”, a mai precizat Florian Marin.

Ambele comunităţi au preferat-o pe Viorica Dăncilă în primul tur de scrutin