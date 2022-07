Cel mai longeviv veteran de război din România. „Nu am omorât pe nimeni pe front. Calul m-a salvat din război“

Astăzi, veteranul de război Ilie Ciocan nu se mai poate deplasa, nu a mai coborât singur din pat de cinci-şase ani, după cum mărturisesc nepoţii care au grijă de dumnealui. Nu mai vede bine, abia mai distinge umbre, dar a citit Biblia şi ziarele fără să aibă nevoie de ochelari până la vârsta de 103 ani. Şi-a pierdut auzul şi vederea în trei ani, motiv pentru care vorbeşte strictul necesar, dar uneori şi pentru apropiaţi este greu să-l înţeleagă. Prin urmare, un dialog pe teme despre viaţă ar reprezenta mai degrabă o misiune imposibilă şi l-ar şi surescita destul de mult, mai ales că are perioade când este recalcitrant şi îşi pierde memoria.

Ilie Ciocan trăieşte acum doar din amintiri, graţie îngrijirii exemplare pe care i-o acordă nepoţii din partea fiului cel mare. Cu ajutorul lor, al autorităţilor locale şi al fostului ofiţer de informare şi relaţii publice al Centrului de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare CBRN „Panait Donici“ din Râmnicu Vâlcea, astăzi proaspăt pensionar locotenent-colonel în rezervă Florentin Duman, am reuşit să-i creionăm un portret cât mai aproape de realitate despre povestea sa incredibilă de viaţă şi experienţele trăite pe front, în cel de-Al Doilea Război Mondia l.

Cel mai vârstnic veteran de război din România - Ilie Ciocan - alături de soţia sa, în tinereţe Foto Arhiva personală

Ilie Ciocan s-a născut la 28 mai 1913 în Galicea, Vâlcea. A avut parte de o viaţă dură, după ce a rămas orfan mai întâi de tată, pe la vârsta de 6 ani, şi apoi de mamă, la 12 ani. „Nu ştiu să vă spun sigur câţi fraţi au fost, patru sau şase, dar îmi aduc aminte că ne povestea uneori cât de greu a dus-o în copilărie“, a mărturisit în exclusivitate pentru „Weekend Adevărul“ Maria Ciocan, fiica celui mai mare dintre copiii lui Ilie Ciocan. Acesta s-a stins din viaţă în urmă cu doi ani şi a lăsat cu limbă de moarte ca urmaşii săi să aibă grijă de bunic, după ce la rândul său şi-a făcut din acest lucru o datorie sfântă.

Deseori, Ilie Ciocan a povestit că până la vârsta de 7 ani nici măcar nu avea cu ce să se îmbrace, aşa că a fost nevoit să înceapă să muncească de mic, ca să supravieţuiască. A lucrat ca văcar în sat, după cum avea să-şi amintească la bătrâneţe: „Am muncit la unul, la altul, la vaci, pentru o bucată de pâine. Până la 14 ani am tot slujit la vaci“, a povestit acesta într-una dintre discuţiile cu reprezentanţii Centrului Militar şi ai Garnizoanei Vâlcea.

În lipsa unor rude sau a oricărui alt sprijin, fratele cel mare a fost cel care i-a crescut pe ceilalţi mai mici. Acesta a murit prin anii ’70, Ilie Ciocan fiind singurul supravieţuitor din familia sa. „Eu n-am cunoscut decât pe unul dintre ei. Îl chema Alion şi erau vecini de case. Dar a decedat până să facă 80 de ani. Acum, că m-aţi întrebat, îmi aduc aminte de el în copilărie, pentru că obişnuia să ne facă jucării, mie şi fratelui meu. La băieţi le făcea puşcă şi pistol de lemn şi nouă, fetelor, săbii din lemn din uluca de gard“, şi-a amintit nepoata Maria.

A fost încorporat la 22 de ani şi a fost lăsat la vatră după mai bine de un an. Au urmat mai multe concentrări pentru instrucţie, înainte să plece pe front în 1941. Avea deja copii la vârsta aceea. „Fiind cel mai mic dintre fraţi, ca să scape de el, l-au forţat să se căsătorească devreme, la 19 ani. La 20 de ani îl avea deja pe tata, iar ceilalţi au apărut fiecare la interval de doi ani. Apoi a venit războiul...“, a povestit pentru „Weekend Adevărul” şi celălalt nepot, fratele Mariei, Cătălin Ciocan.

Femeia cu care s-a căsătorit veteranul era cu şapte ani mai mare şi avea o parcelă de pământ, povestesc urmaşii. Împreună au avut şase copii: trei fete şi trei băieţi, dintre care doar jumătate mai sunt în viaţă: două fete şi mezinul. „Tata, fiind cel mai mare dintre fraţi, a murit acum doi ani. Ştiu că un alt frate a murit pe la 30 şi ceva de ani şi o soră pe când nici nu avea 70 de ani. La fel şi soţia – bunica, s-a stins din viaţă în urmă cu 27 de ani“, a mai menţionat Maria Ciocan.

Cinci generaţii are familia Ciocan astăzi. Veteranul de război din Galicea, judeţul Vâlcea, se bucură de trei dintre cei şase copii ai săi, 15 dintre cei 16 nepoţi – unul a murit înecat la vârsta de 18 ani -, o mulţime de strănepoţi şi stră-strănepoţi: „Nici nu i-am mai calculat strănepoţii şi stră-strănepoţii. Le-am pierdut şirul. Dar chiar şi cei din urmă şi-au cunoscut stră-străbunicul. Mă refer la nepoţii mei, despre care m-a întrebat odată dacă sunt copiii mei! I-am explicat că nu. Doar că uneori îşi dă seama, alteori nu“, a menţionat Maria Ciocan amuzată de întrebarea bunicului său.

Familia susţine că de-a lungul anilor, Ilie Ciocan a refuzat să le împărtăşească din ororile trăite în timpul războiului, în schimb a povestit despre ele când i-au venit în vizită reprezentanţi ai Armatei Române, întâlniri care s-au înteţit de când Statul Român a început să acorde mai mult respect eroilor acestei ţări.

Cel mai vârstnic veteran de război din România - Ilie Ciocan - alături de oficialităţi, în urmă cu 7 ani, pe când avea 102 ani Foto Florentin Duman

Potrivit propriilor relatări, a luptat în cel de-Al Doilea Război Mondial atât pe Frontul de Est, cât şi pe Frontul de Vest. „Am stat patru ani pe front, ca servant la tun, dar niciodată n-am omorât pe nimeni. Îmi amintesc cum am doborât un avion inamic trăgând toţi cu mitraliera. M-am gândit că dacă o fi să mor, mor oricum. Am fost la Odessa, la Cotul Donului , apoi în Ungaria şi am ajuns până în Cehoslovacia“, a menţionat bătrânul.