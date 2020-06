Ce spune cunoscuta Irina Margareta Nistor despre controversele legate de filmul „Pe aripile vântului”

Înainte de toate, Irina Margareta Nistor a mărturisit că a fost foarte impresionată de evenimentul de la Râmnicu Vâlcea, pe care l-a simţit ca un fel de vacanţă.

„Apropo de TEDx, impresionat a fost că am primit fotografii de îndată ce am cerut, iar lumea m-a întrebat: „Gata, ai ieşit din casă?”, a mai spus fostul translator al TVR din perioada comunistă, referindu-se la faptul că este prima ieşire de când a izbucnit pandemia. „Apoi, lumea m-a întrebat dacă sunt la un festival de film şi a trebuit să explic că sunt la un TEDx. Cred că ar trebui să spunem mai multe şi despre acest gen de evenimente, despre care, la rândul meu, am aflat abia în urmă cu trei ani”.

Făcând o comparaţie cu alte evenimente de gen, a catalogat publicul vâlcean drept „extrem de cald”. „M-a impresionat teribil că, în momentul în care am pomenit nişte titluri de filme, voluntarii şi-au scos telefonul şi au notat, deci suntem pe drumul cel bun, am făcut programul... Iar după ce am terminat de vorbit, a fost o pauză de o oră, pentru că dacă Bogdan Simion a deschis prima serie, eu am închis-o. O oră în care m-am simţit ca pe vremuri la facultate”, a mai spus Irina Margareta Nistor referindu-se la vremea când preda la catedră, la Conservator, şi când, la fel ca la Vâlcea, era înconjurată de tineri:

„Au venit o grămadă de tineri intrigaţi când am întrebat: „Cine n-a văzut «Pe aripile vântului»?”. Ceea ce înseamnă că şi restul o să-l vadă, chiar dacă un timp a fost considerat politically incorrect, dar lucrurile acesta trebuie explicate”, a conchis criticul de film.

Reîntâlnirea cu publicul a făcut-o pe Irina Margareta Nistor să se simtă ca într-o minivacanţă: „A fost o pauză mare, în general de oameni, iar revederea a contat enorm. Fiecare zâmbet, chiar şi fiecare sprânceană ridicată, le apreciez mult mai mult. Dacă zâmbetele nu le poţi vedea tot timpul, având în vedere că purtarea măştii a fost obligatorie, oamenii mai zâmbesc însă şi din priviri. Cred că a fost aşa ca o mică şi unică vacanţă pe anul ăsta, drept pentru care sunt foarte recunoscătoare, chiar dacă a durat mai puţin de 24 de ore”.

Cel mai frumos moment n-a fost însă cel de pe scenă, ci „din culise” – momentele în care Irina Margareta Nistor a fost înconjurată de tineri, care nu o cunoşteau din postura de „voce”, dar au ascultat-o cu fascinaţie în timp ce vorbea despre magia filmelor, despre cenzură, despre cum diverse structuri de putere se tem de impactul pe care îl pot avea filmele într-o societate.

