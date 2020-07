Campanie electorală mascată sub pretextul strângerii de semnături, fără distanţare socială: „PSD, aproape de fiecare român“ FOTO

În realitate, miza a fost cu totul alta: campania electorală, deşi startul se va da abia la finele lunii august. Acest lucru este recunoscut chiar de către persoana care şi-a devoalat misiunea pe propria pagină de Facebook, în comentarii, deşi susţine că s-a aflat în campanie de strângere de semnături pentru susţinerea majorării pensiilor şi alocaţiilor.

Mai mult, a postat o serie de imagini, duminică, 19 iulie, când a avut loc acţiunea, derulată în comuna Stoeneşti, satul Zmeurătu, din care reiese clar că nu a fost respectată distanţarea socială impusă în pandemia de coronavirus, punând astfel în pericol toate persoanele cu care a intrat în contact.

„Zmeurăt... un sat de poveste cu oameni calzi! #PSDaproape de fiecare român! #PSD susţine majorarea pensiilor şi alocaţiilor. #Binefacibinegaseti! Mulţumesc pentru colaborare colegei mele, membră PSD - Organizaţia Râmnicu Vâlcea, Luminiţa Trandafir!”, a scris pe pagina sa de Facebook Dorina Gheorghe.

Din comentarii reiese că este vorba chiar de preşedintele interimar al PSD Stoeneşti, dascăl de profesie: „Am păstrat permanent legătura cu aceşti oameni, ignoraţi de mulţi... Am fost atât eu cât şi mama ultimele cadre didactice ale şcolii din acest sat, deci am păstrat legătura permanent cu foştii elevi şi părinţii acestora. În Zmeurăt, eu personal cunosc inclusiv cotele de animale ale oamenilor... Doamna care mă însoţeşte este fiica satului, deci despre ce vorbim... Cunosc grijile acestor oameni, am trăit şi muncit aici şi când nu era asfalt, în cazul în care cineva se laudă cu asfaltul... Şi din aceste motive, Zmeurătul va avea un reprezentant în Consiliul Local care îi va cere drepturile... De ce acum? Acum, pentru că Zmeurătul va trebui să îşi ceară drepturile prin vocea unui consilier capabil”.

La întrebarea unuia dintre internauţi, şefa PSD Stoeneşti - Vâlcea mărturiseşte funcţia pe care o deţine în partid. „Nu sunt străin de aceste zone! Întrebarea este de ce acum, şi de ce nu vă interesa şi acum 2 - 3 - 4 ani? Nu trebuie să ne supăram unii pe alţii, nu sunt de rea-credintă de ce mergeţi acum? Sunt curios şi dacă după alegeri aveţi aceeaşi iniţiativă, o să ţin minte şi o să fiu prin zonă, nu pot uita copilăria de acolo, indiferent unde ajungi în societate, sunt fiu de oameni muncitori şi cu mult respect pentru cei ce apreciază munca ţăranului!”, este comentariul internautului, la care iniţiatoarea campaniei răspunde: „Nici PSD Stoeneşti nu face jocuri în mandatul meu de preşedinte interimar”.

„De ce nu le-au mărit cât au fost la guvernare? Să ştiţi că nu ne mai prostiţi...” Majoritatea reacţiilor în online privind această campanie sunt pozitive. O singură doamnă a comentat împotriva acestei acţiuni:

Din imagini reiese că în cursul „acţiunii de strângere de semnături”, nu s-au purtat măşti de protecţie şi mănuşi, şi nici nu s-a ţinut cont de distanţarea socială, mai ales că este vorba despre o zonă rurală cu o populaţie îmbătrânită aflată în categoria vulnerabilă în faţa SARS - CoV2.

Contactat de „Adevărul“ pentru a-şi exprima un punct de vedere în legătură cu situaţia din Zmeurătu, preşedintele PSD Vâlcea, Constantin Rădulescu, a răspuns: „După ce o să le văd (n. red. - imaginile), o să vă spun. Nu ştiu despre ce este vorba, o să verific şi o să vă spun. Când s-a întâmplat? O să verific”.

Pe lista celor care au dat like la postarea mai sus-menţionată se află unul dintre consilierii personali ai lui Constantin Rădulescu, precum şi un deputat de Vâlcea, Daniela Oteşanu.

Vâlcea, deşi s-a aflat multă vreme pe ultimul loc în clasamentul privind persoanele infectate cu SARS-CoV2, în mai puţin de trei săptămâni, s-a mărit de patru ori numărul persoanelor infectate cu noul coronavirus. Iar acesta creşte vertiginos de la o zi la alta, la fel ca şi numărul de decese.

Luni, 20 iulie, Vâlcea raporta 219 cazuri de infecţii cu SARS - CoV2, de la începutul pandemiei, în contextul în care, la 1 iulie, nu avea decât 53 de cazuri.

Vă mai recomandăm şi: