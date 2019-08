Bebeluş mort la o zi după naştere. Mama a fost ţinută în travaliu 30 de ore, iar medicii au fost reclamaţi la Parchet

O tânără de 26 de ani a ajuns la Maternitatea din Râmnicu Vâlcea în noaptea de 7 / 8 august, în jurul orei 2:00, având contracţii puternice.

În ciuda semnelor de travaliu, medicii au decis să aibă răbdare până pacienta este pregătită să nască. Doar că aşteptarea s-a lungit neaşteptat de mult, deşi femeia a fost văzută de mai mulţi medici din cadrul maternităţii.

Într-un final, după 30 de ore de când a fost internată, un ginecolog s-a decis să-i facă cezariană. Nou-născutul avea aproape 4 kilograme şi a primit nota 9. Doar că la scurt timp, starea acestuia s-a înrăutăţit, motiv pentru care s-a decis transferul său la un alt spital dotat cu echipamentele necesare pentru a-l ajuta.

La Maternitatea din Târgovişte, nou-născutul a decedat după o zi de la naştere, pe data de 10 august cu diagnosticul „insuficienţă cardio-respiratorie, hemoragie pulmonară bilaterală şi atelectazie pulmonară totală”. Pe scurt, plămânii micuţului au cedat, iar acesta nu a mai avut puterea să respire.

După deces, familia a hotărât să îi tragă la răspundere pe vinovaţi. Au fost depuse plângeri la Colegiul Medicilor din Vâlcea şi la Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea. Până acum, s-a deschis un dosar penal în care „se fac cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de vătămare a fătului”, potrivit prim-procurorului Nicolae Niculicea, iar ancheta demarată urmăreşte să stabilească împrejurările comiterii faptei.

Preşedintele Colegiului Medicilor din Vâlcea, dr. George Brânzan este unul dintre medicii care au consultat-o pe tânără în perioada de tavaliu. Acesta a refuzat să facă vreo declaraţie, pe motiv că nu se află în posesia tuturor documentelor.

Întreaga tragedie povestită de bunicii materni

Părinţii mamei au povestit reporterului unei televiziuni locale Vâlcea 1 întreaga tragedie prin care a trecut fiica şi nepotul lor, în mod special. Familia susţine că după internare pacienta nu a beneficiat de niciun tratament, ci doar a fost plimbată între saloane, mai bine de o zi.

Până la urmă, tânăra a născut vineri dimineaţa, pe data de 9 august, la ora 6.00, după aproape 30 de ore de travaliu, de când intrase pe poarta maternităţii. „Fata mea le-a spus că are dureri şi că îi este foarte rău. Au mutat-o din sala de naşteri în salon şi tot aşa. Către dimineaţă au lăsat-o pe salon. Nu i s-a făcut absolut nimic joi, nici pe zi, nici seara, deşi a cerut să i se facă cezariană. Spuneau că nu s-a dilatat normal, copilul era prea sus şi nu cobora deloc ... Au văzut-o mai mulţi medici (toţi medicii pe care i-a prins de gardă în cele 30 de ore până la naştere - n.r.). În noaptea de joi spre vineri, 8/9 august, la 0:30 i s-a rupt apa”, a mărturisit Emilia Bolovăneanu. Trecuseră 22 de ore de când ajunsese la spital şi 24 de când intrase în travaliu.

A fost lăsată în salon, în continuare, potrivit mărturiei părinţilor: „Le-a spus fata - «faceţi-mi ceva, că nu mai pot». Pe la ora 4.00, asistentele au chemat medicul de gardă. Le-a zis – ”dacă nu-mi faceţi ceva, eu oricum mor!” Până la urmă s-a decis să i se facă cezariană”, după 30 de ore de când venise la spital.

La scurt timp de la venirea pe lume, starea sa de sănătate a nou-născutului s-a agravat. A fost transferat cu elicopterul SMURD la Maternitatea din Târgovişte, pentru a i se aspira lichidul amniotic din plămâni. Dar nu a mai putut fi salvat.

„Ni s-a spus că ar fi ceva în neregulă cu el. Şi au zis că au nevoie de nişte aparate”, aparate pe care Maternitatea din Râmnicu Vâlcea nu le deţine. De aceea, s-a luat decizia transferării la alt spital.

„L-au dus (pe copil - n.r.) mai mult mort decât viu. Când a ajuns la Târgovişte, medicii care au fost acolo au spus că este într-o stare critică. L-au băgat la aparate, ca în ziua următoare să-l cheme pe ginerele meu să semneze nişte acte, fiindcă se aştepta decesul copilului din oră în oră, din cauză că nu putea să respire”, a povestit şi Vasile Bolovăneanu, tatăl pacientei şi bunicul matern al micuţului care nu a mai apucat să fie botezat.

Val de comentarii ofensatoare la adresa medicilor, pe internet

În urma acestui caz, internetul a fost asaltat de sute de mesaje ofensatoare la adresa unor medici din cadrul Maternităţii din Râmnicu Vâlcea, dar şi de mărturii ale unor foste paciente nemulţumite de calitatea actului medical din acest spital.

„Puteau să îi facă injecţie pentru dilatare, perfuzie, cum mi-au făcut mie - am avut naştere provocată. Am născut de două ori în Maternitate: prima dată a fost groaznic, am avut la fel ca ea. Noroc că am avut "pile" şi ştiau că sunt bună platnică. Dar am fost tratată ca un animal. A doua oară, în seara când am născut, mai era o fată, a nimănui.. După ce (medicul curant - n.r.) a terminat cu mine, a luat-o şi pe ea, că era de mult pe acolo şi cine o preluase la internare nu şi-a mai dat interesul...”, a povestit o mămică.

„Dacă nu mai sunt competenţi să se lase de meserie. Noaptea stau şi dorm, puţin le pasă de mămici. E mai rău ca la puşcărie acolo. Informaţii despre copilul tău nu dă nimeni, iar doamnele de la prematuri şi operaţiile de cezariană - foarte iritate. Mai sunt şi oameni cu suflet mare, dar se numără pe degete. Un singur medic mi-a spus că dacă vreau să dau bani, să îi donez spitalului, cu chitanţă!” - a mărturisit o altă internaută despre păţaniile sale din spital.

Un alt comentariu vorbeşte tot despre sistemul neortodox de plăţi din spital: „Se întâmplă mereu acolo, sora mea a stat cu contracţii de sâmbătă până luni seara şi tot la fel: ba în salon, ba la travaliu, fără ecografii, fără nimic. Şi cer bani pe rupte, nu ţi se dă un nospa fără 10 lei. Când nasc femeile, nasc cu femeia de serviciu şi o asistentă, nici nu şti care e doctorul de gardă. I-am dat la o asistentă 50 lei - cea cu care am născut şi a zis că cu aia nici la piaţă nu merge. I-am dat geanta să se uite în ea şi dacă găseşte mai mult de 50 lei să îi ia pe toţi. E nenorocire la spitalul acela şi la privat te jupoaie la portofel. Degeaba plătim la CAS, că tot dai bani, că trebuie să mergi la particular să se poarte cât de cât frumos cu tine ca pacient şi acolo fără 200 lei nici nu îndrăzneşti să intri pe uşă.”

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: