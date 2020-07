VIDEO Bătrâna torturată de fiica ei a murit. Agresoarea este încă liberă. „Merită spânzurată în chinuri“

Ştirea că bătrâna a murit între timp circulă de duminică noaptea, 5 iulie, pe reţelele de socializare. Doar că din discuţiile cu autorităţile am aflat că rudele se pregătesc de pomana de şase săptămâni, pentru că Ana Ciucă a decedat, de fapt, pe data de 17 iunie.

Surse din anchetă ne-au confirmat faptul că decesul nu a fost consemnat în certificatul medico-constatator ca fiind unul cauzat de violenţă.

Altfel spus, autorităţile au concluzionat că ce s-a întâmplat în luna aprilie a acestui an nu are nici o legătură cu decesul survenit două luni mai târziu - în contradicţie cu reacţia vie din mediul online, a celor care consideră, la fel ca şi vecinii bătrânei, că Ana Ciucă a murit din cauza leziunilor suferite în urma traumelor aplicate de fiica ei şi se arată nemulţumiţi de cursul anchetei şi de faptul că aceasta nu a fost arestată.

Luni de zile, localnicii din satul Mreneşti, comuna Creţeni - Vâlcea, au reclamat abuzurile la care era supusă vecina lor, Ana Ciucă, de 84 de ani, din către fiica sa, Viorica Albinaru, de 62 de ani şi la care asistau ca martori, fără să poată să ia nici o măsură.



În ciuda sesizărilor, în lipsa unor „dovezi concrete”, Poliţia nu a putut interveni. Până în prima zi de Paşte când ţipetele care se auzeau din curtea femeii i-au determinat pe vecini să găsească o soluţie. S-au dus în spatele casei şi au filmat scene de oroare.

Bătrâna zăcea pe pământ, în pielea goală, iar fiica ei o lovea în continuu, cu pumnii şi picioarele şi o insulta, nemulţumită de faptul că aceasta, la cei 84 de ani, nu mai este capabilă să se ridice fără ajutor în picioare.

Pe baza acestei filmări, fiica a primit un ordin de restricţie, pentru trei luni, ordin care expiră luna aceasta. De atunci nu a mai avut voie să se apropie la mai puţin de 10 metri de mama ei şi s-a început urmărirea penală pentru „violenţă în familie”, dosar care are toate şansele să se închidă acum.

Viorica Albinaru, deşi locuia în Râmnicu Vâlcea, a venit să aibă grijă de mama sa la finele lui 2019, nemulţumită de serviciile unei vecine care îndeplinea rolul de asistent personal, Ana Ciucă fiind luată în evidenţă de către Primărie, cea care a decis şi cine să aibă grijă de ea.

„Toată lumea ştia ce se întâmplă... Poliţia a fost sesizată de vecinul care stă gard în gard cu victima. De trei ori a fost sesizată de domnul Ionel Spîrleanu (rudă cu actualul primar - n.r.). Au venit echipaje de Poliţie, Salvare... au făcut constatări şi n-au putut să facă absolut nimic, pentru că agresoarea întotdeauna a găsit căi ca să-şi acopere faptele pe care le făcea, să muşamalizeze... găsea întotdeauna scuze. Toată chestiunea se întâmplă de mai bine de o jumătate de an. Dar nu bătăi crunte (precum cea de Paşte – n.r.)... De fiecare dată a spus că mama ei ba s-a împiedicat, ba a picat pe scări, a căzut din căruţ, dar ea era vânătă de la bătăi, nu de la altceva”, ne declara în urmă cu mai bine de o lună exact persoana care a reuşit să surprindă cu telefonul imaginile cutremurătoare, Petru Puiu, vecin la câteva case cu victima.

„Am filmat, ca să vadă şi Poliţia ce se întâmplă”, ne-a mai spus bărbatul în vârstă de 70 de ani despre probele menite să demonstreze că reclamaţiile sătenilor aveau suport.

După episodul din ziua de Paşte, femeia a fost internată la Spitalul Drăgăşani, iar apoi a revenit acasă, unde o altă rudă a luat-o în grijă, până pe data de 26 mai când a fost internată de urgenţă la Spitalul Judeţean Vâlcea, după ce a început „să verse maro”

În tot acest timp, potrivit declaraţiei celei care avea grijă de ea, bătrâna s-a plâns de dureri de cap şi nu mai putea să mănânce, ori să se mişte singură de pe o parte pe alta în pat, deşi neoficial, directorul spitalului, dr. Dan Ponoran ne-a declarat că internarea nu are legătură cu incidentul din ziua de Paşte, ci este din motive medicale.

Din discuţia cu primarul din comuna Creţeni, Ion Spârleanu, a reieşit că femeia a fost externată după câteva zile. „După ce a ieşit din spital, de la Vâlcea, nu au mai adus-o aici, acasă la ea, ci a fost dusă la Drăgăşani, la fiul ei, undeva în jurul datei de 1 iunie. Fiica ei avea restricţie să-şi vadă mama până luna asta (iulie – n.r.). După aproximativ două săptămâni a decedat. Noi am apucat s-o vizităm de două – trei ori împreună cu asistenta socială, era bine îngrijită, acolo avea condiţii mult mai bune decât acasă, la Creţeni.... Am fost şi noi la înmormântare. Eu cred că cel mai clar despre cauza decesului poate spune doar certificatul medico-legal. Din câte cunosc nu s-a considerat că este o victimă a violenţei fizice”, ne-a mai declarat primarul.

Vădit afectat de tot scandalul creat în jurul acestui caz şi al părerii multora dintre cei care au comentat pe marginea lui, potrivit căreia autorităţile nu s-ar fi implicat suficient şi ar fi practic complice cu ce s-a întâmplat cu bătrâna Ana Ciuca de-a lungul timpului, primarul Ion Spârleanu s-a arătat dornic să pună la dispoziţia oricărui jurnalist întreaga documentaţie privind monitorizarea asistenţei sociale şi a ceea ce a făcut de-a lungul timpului Primăria şi Poliţia din localitate.

„În certificatul medico-legal, din câte ştiu, nu s-a trecut nici o vătămare corporală. A fost de atunci de două ori internată în spital, pentru că avea şi alte afecţiuni medicale – boli cronice – probleme cu inima, cu stomacul... ceva de genul. Nu cred că ar fi riscat doctorii atât de mult să nu dea un certificat medico-legal corect. Riscul ar fi fost prea mare. Eu unul n-aş fi riscat. Să ştiu că este atât de monitorizat cazul şi în loc să recunosc că moartea survine în urma loviturilor să spun că a avut o boală cronică! Nici la Vâlcea, nici la Drăgăşani. Pentru că ea a fost internată în două spitale... nu doar într-unul”, a mai spus Spârleanu.

Părerea primarului a fost confirmată şi de către surse din anchetă. Decesul a survenit în data de 17 iunie, iar în certificatul medico-legal s-a specificat drept cauză insuficienţă acută respiratorie datorată bătrâneţii - moarte neviolentă.

„De când a fost dusă în prima zi la spital a fost examinată de un medic legist care a stabilit că nu prezintă nici o urmă de violenţă care să-i pună viaţa în pericol. Şi după ce a murit i s-a făcut necropsia din care a reieşit că nu există nici o legătură de cauzalitate între ce s-a întâmplat în luna aprilie şi decesul survenit”.

În online, o consideră vinovată pe fiică de moartea bătrânei: „Monstrul e bine mersi acasă, se plimbă pe străzi mai aranjată ca niciodată” sau „Acum este clar că această fată trebuie să plătească fapta ei, loviturile au fost clar cu intenţie pentru a o distruge psihic şi fizic până când cedează... lovituri cauzatoare de moarte cu intenţie clară, asta a fost planul să o ucidă fără ca cineva să bănuiască, tocmai de acee o ducea la biserică, totul a fost intenţionat pregătit! A ucis-o, dar nu cum şi-a dorit, se ştie adevărul... Dumnezeu a luat-o la el, iar făptaşul trebuie să îşi plăteasca actul criminal! Pentru că această fată este criminală. Şi cerem dreptate de la autorităţile care vor judeca această fiică criminală!”

„O cunosc foarte bine pe această femeie care şi-a bătut mama. Ţin să vă spun că este în libertate, până acum, nu a păţit nimic, ce ştiu este că a fost dusă de poliţie la Psihiatrie, şi a fost câteva zile internată şi i-au dat drumul. Este pensionată de mulţi ani la Psihiatrie această femeie, dar sunt şi eu curioasă să aflu ce i-au spus la comisie, când au evoluat-o! Toate cunoştinţele mele şi ale ei sunt revoltate!”, ori „Ce merită jigodia? Spânzurată în chinuri!”, sunt doar câteva din reacţii.

