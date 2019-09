Autorităţile au reacţionat după două zile în scandalul cornurilor mucegăite din şcoli. „Dacă situaţia se va repeta, vom rezilia contractul“

În urma acesteia, persoana care răspunde de distribuţia cornurilor în Vâlcea s-a deplasat la mai multe şcoli pentru a vedea situaţia exactă. S-au retras mai multe produse şi a fost informat şi Inspectoratul Şcolar Vâlcea, după cum reiese din discuţia purtată de reporterul „Adevărul“ cu administratorul public, Adrian Mihăilă, din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea.

„La corn, alaltăieri am primit un telefon. Am sunat la firmă, unde am adus la cunoştinţă cele întâmplate. Ei au trimis reprezentul lor de aici din zonă, care a mers la mai multe şcoli, să vadă despre ce este vorba. A identificat vreo 20 de cornuri cu probleme. Încă aştept să-mi trimită şi mie o situaţie exactă în scris: unde s-au găsit şi câte”, a explicat Adrian Mihăilă.