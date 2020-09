Alegeri locale 2020. Cine candidează pentru şefia Consiliului Judeţean Vâlcea

Dacă până acum preşedintele de Consiliu Judeţean era ales din rândul consilierii judeţeni votaţi de populaţie, din acest an, avem posibilitatea să votăm direct persoana pe care o dorim în fruntea administraţiei judeţene.

De la Revoluţie încoace, în cea mai mare parte a timpului, la cârma Consiliului Judeţean Vâlcea s-au aflat doar reprezentanţi ai Partidului Social Democrat. Spre exemplu, doar în ultimul deceniu, judeţul a a fost condus, în cea mai mare parte de către reprezentanţii Partidului Social Democrat: Ion Cîlea (2008 - 2014) şi Constantin Rădulescu (2016 - 2020). În perioada 2014 - 2016, şefia a fost deţinută de liberalul Gheorghe Păsat, perioadă în care însă s-a aflat tot la cheremul social - democraţiilor care aveau majoritate în consiliul judeţean.

La alegerile electorale 2020, nouă persoane şi-au arătat intenţia de a candida pentru şefia judeţului, dintre care doi nu sunt la prima experienţă de acest gen: Nicolae Pătru şi Constantin Rădulescu.

Cel din urmă, a făcut un pact cu primarul din Râmnicu Vâlcea pentru a primi sprijin din partea simpatizanţilor PER, care ar urma să voteze în favoarea sa. În schimb, a fost de acord ca partidului pe care-l conduce la Vâlcea - PSD - să nu aibă un candidat pentru funcţia de primar în municipiul reşedinţă de judeţ.

Principalul său contracandidat este liderul liberalilor vâlceni, parlamentarul Cristian Buican, dar nu este exclus ca sătui de modul în care reprezentanţii celor două formaţiuni politice au gestionat ţara şi judeţul în ultimii ani, vâlcenii să le acorde acestora un vot de blam şi să-şi îndrepte atenţia spre candidaţi încă nerodaţi în politică.

Iată cum arată lista candidaţilor la şefia Consiliului Judeţean Vâlcea:

1. Adrian-Daniel Sandu Pro România

2. Constantin Rădulescu PSD

3. Costel-Cristian Popa PPUSL

4. Cristian Buican PNL

5. Eduard Radulescu USR-PLUS

6. George Alexander AUR

7. Mihai-Petrică Hrenciuc Partidul Verde

8. Nicolae Pătru PMP

9. Remus-Florin Mănoiu PSR

Pe listele de consilieri judeţeni apar peste 350 de candidaţi, partidele mari, precum PSD, PNL, ALDE, Pri România, USR - PLUS etc. venind cu liste complete de câte 40 de candidaţi. Am remarcat prezenţa unui singur candidat independent: Ionel Militaru, de profesie economist, dar şi partide noi precum AUR, al lui George Simion, cu doar doi candidaţi, dintre care unul candidează şi la şefia Consiliului Judeţean, sau a Partidei Romilor Pro - Europa cu patru candidaţi ori altele mai vechi precum PSR (13 candidaţi).

Candidaţii provin din toate mediile socio-profesionale: de la şomeri, pensionari sau persoane fără profesie sau job, la muncitori, paznici, instalatori, muncitori, şoferi şi până la ingineri, medici, profesori ori antreprenori.

Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre cine sunt cei propuşi de partide la funcţia de preşedinte/consilier judeţean ori independeţi aflaţi de pe site-ul Prefecturii Vâlcea din „Lista candidaţi pentru funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, respectiv pentru funcţia de consilier judeţean la alegerile locale din anul 2020, depuse la BECJ nr. 40 Vâlcea”, pe care o găsiţi în josul paginii. Baza de date este în Excel.

