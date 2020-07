Adio, distanţare socială, când vin ajutoarele sociale! Îmbulzeală, de la 3:00 dimineaţa, pentru făină, ulei, conserve şi periuţe de dinţi

Scene care arată oameni îmbulzindu-se ca să primească ajutoare sociale au fost surprinse marţi, 7 iulie, în municipiul Râmnicu Vâlcea.

S-a stat claie peste grămadă la coadă, cei mai mulţi fără să aibă mască de protecţie, fără să respecte distanţarea socială, chiar dacă proveneau din grupele de risc privind contaminarea cu COVID - 19: persoane vârstnice şi persoane cu diverse afecţiuni medicale.

Sute de vâlceni au stat ore întregi, la coadă, pentru cinci periuţe de dinţi, o pastă de dinţi, un săpun lichid, două şampoane şi detergent de rufe (2,7 kg), alături de câteva produse alimentare.

Unii s-au trezit chiar din „viul nopţii” şi s-au postat la coadă şi de la ora 3:00, ca să fie siguri că apucă un bilet de ordine, pachetele fiind limitate ca număr la 500.

Acţiunea de distribuire a fost realizată de Primăria Râmnicu Vâlcea în sala de sport a unei şcoli din localitate. După cum reiese şi dintr-un videoclip postat de publicaţia locală „Vocea Vâlcii”, în curtea şcolii s-a respectat distanţarea socială, nu şi în afara acesteia.

Îngrămădeală pentru alimentele de la UE

Era vorba despre o acţiune de redistribuire a pachetelor cu produse alimentare şi articole de igienă pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat din Râmnicu Vâlcea, ajutoare oferite de Uniunea Europeană, rămase după distribuirea către primele două grupuri-ţintă ale POAD 2020: beneficiarii de venit minim garantat şi de alocaţii pentru susţinerea familiei. Săptămâna trecută, aceştia au primit: cinci kg de făină, patru kg de mălai, patru l de ulei, două kg de zahăr, patru kg de orez, cinci conserve carne de vită, trei conserve carne de porc, cinci conserve pateu, două borcane cu compot de fructe, şi două borcane cu gem de fructe, din care unul dietetic.

Primăria a anunţat că va redistribui ce a rămas şi altor categorii sociale: persoane cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, cu domiciliul/reşedinţa în municipiul Râmnicu Vâlcea, care au documente doveditoare, persoane sau familii aflate temporar în situaţii critice de viaţă, precum: victimele calamităţilor, persoanele dependente şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, precum şi persoanele care locuiesc în aşezările informale.

Dar cum stocul de ajutoare sociale este limitat, potenţialii beneficiari nu au mai ţinut cont de nimic: risc, lege, protejarea sănătăţii.

„Haos, dezastru, măgărie” - acţiunea de distribuire a ajutoarelor UE

Una dintre persoanele participante a postat pe reţeaua sa de socializare un comentariu legat de ceea ce s-a întâmplat marţi, la Râmnicu Vâlcea: „Ruşine! Am avut o surpriză, ca după toate întâmplările nefericite pe care le suportăm din 14 martie şi până în prezent, să mai am parte de altă măgărie. Aşa se poate numi... Chipurile, Primăria organizează distribuire de alimente pentru persoanele cu handicap şi cele defavorizate, plus alte categorii. În această dimineaţă, la ora 9:00, am mers în Ostroveni, pe strada Luceafărului, la Şcoala nr. 10, unde s-a organizat distribuirea de aceste produse pentru persoanele cu handicap. Surpriza - toată strada din lateral a şcolii plină de persoane care aşteptau la rând să poată ridica aceste produse. Curios fiind nu rândul în care se aştepta, ci modul în care se distribuie aceste produse: buluc, grămadă, de-a valma, care pe unde putea să stea! Cel puţin 200 de persoane fiind prezente. Ce distanţare? Ce respectare de reguli? Primăria ştie ce organizează? Primarul Mircia Gutău ştie ce se întâmplă? Sunt alegeri în toamnă, vrea să fie ales? Sunt multe nereguli în acest oraş. Mi-ar trebui o săptămână să tot scriu câte întâmplări nefericite am avut ocazia să văd sau să le petrec, în diferite ocazii. În fine, să revenim la problema actuală care necesită discutată: am şi eu un certificat de handicap pentru mama mea şi mergând astăzi, pentru acele produse, am văzut acest haos, sau cum se poate numi – dezastru. Au fost persoane care s-au prezentat de la ora 5:00 dimineaţa (după alte surse, de la 3:00 dimineaţa - n.r.), să poată obţine un număr de ordine. La ora 9:00, când am ajuns eu, nu se mai dădeau numere, pentru că se atinsese limita de 500 pentru ziua respectivă, urmând pentru ziua următoare aceeaşi regulă - la ora 5:00 dimineaţa, spunându-ne că depinde dacă sunt suficiente produse pentru toată lumea! În limita stocului! În ce lume trăim? Unde este omenia? Unde este respectul?”

„Alegem să criticăm, în loc să luăm atitudine!”

Reacţiile nu au întârziat să apară, unii considerând că de vină pentru ceea ce s-a întâmplat nu este doar instituţia care s-a ocupat de organizare – Primăria Râmnicu Vâlcea în acest caz, ci şi beneficiarii: „Hai să fim serioşi, acum, oamenii unde au capul? O fi organizare proastă, dar oamenii pot schimba asta. Alegem să criticăm şi să dăm vina (unii pe alţii – n.r.) în loc să luăm atitudine! Spre exemplu, să păstrăm distanţarea! Trebuie să avem Poliţia lângă noi, ca să avem grijă de sănătatea noastră?”.

Altă beneficiar a atras atenţia asupra faptului că: „S-au dat bonuri (de ordine – n.r.) fără acoperire”, catalogând acţiunea drept „o bătaie de joc!”.

