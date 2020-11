Şcoala online altfel: elevi costumaţi în fantome, spre amuzamentul profesorilor. „Simplu: ai mei!”

Liceenii din Râmnicu Vâlcea au beneficiat de un alt gen de oră în cadrul şcolii online, la iniţiativa profesoarei lor de limba şi literatura română, prof. dr. Geanina Oprea.

Aceasta le-a facilitat o întâlnire virtuală cu Alina Oancea - psiholog, scenarist, trainer, coach şi scriitor de cărţi şi poveşti pentru copii.

De fapt, iniţiativa a aparţinut acesteia din urmă, după ce a aflat de farsa pe care copiii au făcut-o unor profesori, în preajma Halloween-ului când s-au prezentat la ore îmbrăcaţi în fantome, acoperiţi cu cearceafuri şi cu ochelari de soare la ochi.

La ora de religie şi-au deschis rând pe rând camerele de luat vederi, curioşi să vadă reacţia profesoarei. Iar apoi i-au mărturisit şi dirigintei ce au făcut şi s-au prezentat la fel şi la ora de limba şi literatura română.

Amuzată, aceasta din urmă a comentat pe net: „Atunci când ai tăi zănatici (elevii unei clase de a X-a) te salută, la începutul orei, on-line, în ritm de... Halloween... S-au gândit, probabil, că tot discutăm despre "Moara cu noroc" şi despre... Toposuri malefice! Clar... mi-au făcut ziua mai frumoasă! Simplu: ai mei!”, a postat ulterior prof. dr. Geanina Oprea.

Trainerul psih. Alina Oancea: la o oră„altfel” în cadrul şcolii online la Colegiul Mircea cel Bătrân din Vâlcea ;Foto DMS Stoica

Isprava a fost remarcată şi de psihologul Alina Oancea care obişnuieşte să aibă dese întâlnire cu copiii plini de creativitate şi originalitate şi care şi-a exprimat dorinţa de a-i cunoaşte pe protagoniştii farsei.

„M-am plimbat cu 27 de tineri faini printr-o frumoasă experienţă de învăţare”, avea să recunoască trainerul după cele mai bine de 90 de minute petrecute alături de liceeni.

„Aşa se întâmplă când eşti deschis să fii sugativă de învăţare - elevii şi diriga lor. #Free_Learning_Tour este o ghiduşie cu zvâc în care mă plimb pe la clase şi fac ore «altfel»”, a explicat Alina Oancea motivul prezenţei ei în cadrul întâlnirii virtuale.

„Îmi pasă de tot ce mişcă la nivel de învăţare. Ştiu că există mult potenţial care merită ţinut de mână. «Altfel» - înseamnă să ieşim din cutie. E bine să ne obişnuim să ţinem minte ceea ce este bun şi frumos în viaţă. Acum şi aici e sănătos şi de lungă durată”, a mai spus trainerul.

Ora de literatură „altfel” la Colegiul Mircea cel Bătrân din Vâlcea, în şcoala online; Foto DMS Stoica

„La clasa Geaninei (prof. Geanina Oprea) am văzut cum e ZOOM-ul In şi Out (denumirea evenimentului - n.r.), adică o incursiune prin vechiul şi preafumatul (zic unii) «ce vrei sa te faci când vei fi mare?». Acum eşti mare şi? Ups. Chiar aşa, ce mă fac? N-am simţit cum s-a scurs timpul, pentru că s-a lăsat cu exerciţii, cu exprimări de dorinţe, unele ferme, altele doar cu miez încă necopt, s-a lăsat cu întrebări deştepte pe care sigur fiecare şi le pune în minte, pe hârtiuţe, în suflet şi sper tare chiar să le pună în mişcare. Ah, şi s-a lăsat şi cu un individual. M-am topit la final, când m-au salutat de la revedere, unii mi-au spus sărut-mâna. Mă simt super tânără şi nu doar când mi se spune aşa, ci atunci când reuşesc cu alţi oameni faini să dăruiesc ceva cât de mic pentru mai bine! Mulţumesc acestor 27 de tineri frumoşi şi dirigintei lor, tare faină. Abia aştept să vă pot vizita direct la clasă, în Râmnicu Vâlcea”, şi-a exprimat speranţa trainerul.

Prof. dr. Geanina Oprea şi ora neconvenţională în cadrul şcolii online la Colegiul Mircea cel Bătrân din Vâlcea; Foto DMS Stoica

Practic, în cadrul întâlnirii online, după prezentări, Alina Oancea le-a propus liceenilor un exerciţiu de imaginaţie. Şi anume să-şi închipuie că se întâlnesc într-un lift cu cel mai mare producător de film al momentului care le propune să facă un film autobiografic: „Când erai mic, „piciolin”, aşa cum îmi place mie să le spun copiilor - dar e un cuvânt inventat, toţi te întrebau ce vrei să te faci când vei fi mare. Spune-mi, ce vrei? Vreau să fac un film minunat!”, a sunat propunerea producătorului, prezentată de Alina Oancea care le-a cerut copiilor să fie convingători şi autentici.

Iar liceenii au avut la dispoziţie 10 minute în care să-şi imagineze cum s-ar putea derula o astfel de întâlnire, pe care apoi s-o prezinte, cu argumente. Reacţiile au fost pe măsura provocării.

Unii au spus că-şi doresc să devină arhitecţi plini de succes şi bani, alţii s-au arătat convinşi că ştiu exact ce vor face în viaţă, cum ar fi, spre exemplu, să fie pompieri, pentru că reprezintă visul lor de-o viaţă. Mulţi au recunoscut că ţelul lor în viaţă este de a-şi ajuta semenii, unii chiar datorită întâmplărilor din trecut. Alţii au mărturisit că-şi doresc să devină medici, eroi ai lumii moderne, plecând şi de la criza globală cauzată în acest moment de pandemia de coronavirus.

Au fost şi liceeni care au susţinut că nu contează ce meserie vor avea în viaţă, ci că ceea ce contează este să nu-şi pervertească sufletul, ori că-şi doresc pur şi simplu să fie fericiţi, orice ar face.

Ora de literatură „altfel” şi şcoala online la Colegiul Mircea cel Bătrân din Vâlcea Foto DMS Stoica

„Ce am făcut astăzi, este un exerciţiu despre scris, despre structură. Scrierea creativă este un exerciţiu enorm, care ajută foarte mult în viaţă”, le-a explicat Alina Oancea elevilor.

Apoi, le-a vorbit despre drumul de la dorinţă la putinţă, de la nevoie la finanţarea ei, din ingredientele căruia nu trebuie să lipsească: motivaţia, încrederea, responsabilitatea, asumarea, libertatea, intuiţia şi deschiderea. „Putem să facem lucruri simple şi de impact, nu e nevoie de lucruri mari pentru finanţarea unei dorinţe. Există trei statement-uri de bază în realizarea dorinţelor: vreau, pot, pot de mâine. Cum faceţi să puteţi de mâine?”, i-a provocat Alina pe liceeni, determinându-i să se gândească cum ar putea să găsească partea bună din tot ceea ce primesc sau li se întâmplă.

„Oamenii vorbesc foarte des despre faptul că nu sunt în stare să facă anumite lucruri. La ce se referă? Dar mai precis ce stare ar trebui să ai ca să reuşeşti. A fi în stare înseamnă să fiu într-o anumită stare. „Pot de mâine” are legătură cu starea emoţională, sufletească, motivaţională”, le-a mai spus trainerul adolescenţilor, explicându-le faptul că pandemia nu reprezintă decât o etapă „stop-cadru” în filmul vieţii fiecăruia, pentru că ea nu va ţine o veşnicie.

„Important este să reţineţi că dacă aveţi o dorinţă, un vis, trebuie să o ţineţi / să îl ţineţi strâns. Fiecare dintre noi suntem producătorii propriului film”, le-a mai spus Alina Oancea elevilor provocându-i la un alt exerciţiu de imaginaţie legat de modalitatea în care îşi pot descoperi calităţile, emoţiile şi resursele interioare.

Ora de literatură „altfel” şi şcoala online la Colegiul Mircea cel Bătrân din Vâlcea Foto DMS Stoica

La final, trainerul a venit cu o surpriză: le-a oferit tuturor participanţilor câte o oră de coaching cu ea, „oricând în această viaţă”, rugându-i să scrie care este învăţătura pe care au deprins-o în urma „orei altfel” de la: „Să facem ce ne place, să muncim pentru asta şi să ne bucurăm de tot ce ne înconjoară şi experimentăm, altfel vom fi nefericiţi” la: „Dacă suntem „Zoom in” împăcaţi cu ceea ce alegem, atunci şi Zoom out va fi bine, cu ceea ce facem”.