60 de zile muncă în folosul comunităţii – pedeapsa unui şantajişt după ce a obţinut de la iubita minoră 5.000 euro, în schimbul unor poze obscene

Doi tineri din Vâlcea s-au cunoscut pe Facebook. Rapid, au devenit „prieteni intimi”, iar la scurt timp băiatul avea să-i ceară fetei mai multe poze în diferite ipostaze.





Iniţial, fata a refuzat, apoi a cedat presiunilor, pentru ca în scurt timp iubitul să-i ceară bani. Şi cum fata i-a spus că nu are bani, băiatul a început s-o şantajeze cu pozele intime. A ameninţat că va arăta fotografiile indecente mamei ei şi apoi le va posta pe Facebook. Aşa că tânăra, de teamă, a început să fure bani de acasă.





În octombrie 2017, mama fetei a descoperit lipsa a 5.000 de euro şi a unei brăţări de aur. Aşa a aflat întreaga poveste şi s-a dus direct la Poliţia Râmnicu Vâlcea.





La vremea respectivă, tânăra avea 17 ani, era minoră. Mihaela Cătălina a recunoscut că întreaga aventură, care s-a transformat la scurt timp în coşmar, a durat timp de o lună, perioadă în care a sustras diverse sume de bani din casă. Când nu reuşea să aducă bani, Roberto-Ioan Pletea, amicul şantajist, o ameninţa că va rupe prietenia cu ea şi va publica şi pozele obscene. Aşa ajungeau în final la amanet unde tânăra şi-a amanetat rând pe rând toate bijuteriile din aur. Cu banii, băiatul mergea la jocuri de noroc. Ca părinţii să nu intre la bănuieli fata făcea rost de bani cu care-şi scotea apoi bijuteriile de la amanet.





La patru zile de la depunerea plângerii la Poliţie, lui Roberto Ioan Pletea i s-a înscenat un flagrant. A fost prins în timp ce solicita şi primea de la Cătălina Mihaela 300 de euro. A fost reţinut pentru 24 de ori, iar apoi eliberat. Cercetările au durat mai bine de o jumătate de an, până când dosarul a ajuns la Judecătoria Râmnicu Vâlcea.





După opt luni, acum magistraţii au finalizat judecata şi au decis să-l pedepsească pe Roberto Ioan Pletea, zis Rusu, cu 1 an şi şase luni de închisoare cu suspendare, faţă de cei 7 ani de puşcărie cât era sentinţa maximă.





În schimb, pentru şantaj în variantă agravantă şi formă continuată, va fi obligat doar să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunităţii, fie la Primăria Stoeneşti - Vâlcea, în localitatea de baştină, fie la Primăria Râmnicu Vâlcea, unde locuieşte acum.





În plus, nu are voie să se apropie de Cătălina – Mihaela la mai puţin de 100 m, de şcoala ori de locuinţa acesteia. Timp de doi ani va fi sub supraveghere, perioadă în care trebuie doar să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Vâlcea, la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probaţiune; să anunţe schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte cinci zile; să comunice schimbarea locului de muncă şi orice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.





Magistraţii au mai decis şi că Roberto Pletea trebuie să înapoieze prejudiciul nerecuperat de 4.000 de euro. Cum sentinţa nu este definitivă, are dreptul să facă apel în 10 zile de la comunicarea sentinţei.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: