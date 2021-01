Voluntarii de la Save the Horses România au nevoie de ajutor pentru a salva un cal căzut în şanţ: ”Am crezut de câteva ori că moare”

Calul căzut în şanţ, salvat de voluntari FOTO Facebook/Save the Horses România

Reprezentanţii asociaţiei spun că au nevoie urgentă de ajutor pentru a salva calul. Este nevoie în primul rând intervenţia unui medic veterinar, dar şi de bani pentru tratament şi hrană. Iapa este foarte slăbită, iar voluntarii se tem ca aceasta să nu aibă şi alte afecţiuni (organi interne afectate) care nu se văd cu ochiul liber.

Calul a fost ridicat cu greu din şanţul în care căzuse, iar acum este în siguranţă la un adăpost. Nu se ştie deocamdată cât timp a stat în şanţ şi cine este proprietarul care l-a abandonat, fără să-i acorde un minim de ajutor.

Strigătul de ajutor al voluntarilor, postat pe pagina de Facebook a asociaţiei Save the horses România este emoţionant

”Am reuşit cu mare greutate să o ridicăm, însă ni s-a blocat palanul, că e super uzat. E extrem de important să reuşim să o ţinem în picioare cât mai mult şi să o putem ridica în siguranţă, facem tot ce putem să o ajutăm. Însă nu ştiu cât de grav au afectat-o orele petrecute în şanţ, într-un ger cumplit, nu ştim dacă mai are şi altceva afectat în afara de piciorul rupt....suntem rezervaţi în privinţa şanselor ei, căci greul abia acum începe, însă dacă e sa aibă şansa şi să reziste organismul ei la toată durerea, stresul şi chinul prin care a trecut, noi o susţinem şi vrem să îi oferim toate şansele pe care le are.

Calul salvat se află la un adăpost, dar are nevoie urgentă de tratament FOTO Facebook/Save the Horses România

Am fi vrut sa pornim de azi-dimineata direct cu ea spre Clinica de ecvine din Cluj, însă a început să se zbată în remorcaă încercând să se ridice şi nu vreţi să ştiţi cum e sa încerci să ţii, să mişti sau să ridici un animal de peste 500 Kg. Plus că efectiv nu mai eram în stare să conduc alte 7 ore legate şi nu putem fi inconştienţi şi să riscăm să păţim vreo nenorocire. De aceea am decis să o ducem la adapost şi să o ridicam şi apoi să evaluam situaţia şi ce e de făcut în cazul ei.

Este evident ca are o fractura la nivelul metatarsului drept, însa nu ştim momentan cât e de gravă, încercăm să îi facem radiografii cât de repede. Azi noapte, când încă era în şanţ, prezenta un uşor prolaps rectal şi vaginal, dar acum vreo ora am constatat că s-a retras considerabil şi pare în regulă. S-a lovit când s-a zbătut deasupra ochiului stâng, dar nu e nimic grav, în rest la exterior nu prezintă răni majore sau ceva care sa ne îngrijoreze rău.

Problema este cât de afectată e la nivel intern, dacă are vreo hemoragie, dacă sunt afectaţi plamanii...azi-noapte am crezut de câteva ori că moare, atât de rău tremura şi respira.

Îi începem tratamentul şi vom vedea.

Avem maxima nevoie de ajutor, materiale de construcţie, mâncare pentru cai, bandaje, medicamente, un veterinar sau un tehnician în zona Boldeşti care ne poate ajuta cu tratamentele, ca sa fim acoperiţi şi când trebuie să plecăm pe undeva. (…) Toţi dorim civilizaţie şi să decurgă lucrurile aşa cum ar trebui în cazuri similare, să nu mai avem animale care mor îngheţate prin şanţuri, să se intervină imediat (asta chiar poate face diferenţa între viaţă şi moarte uneori). Însă, ne place sau nu, până la urmă, lăsând la o parte eforturile şi implicarea fizică, psihică, sacrificiile făcute şi toate eforturile, restul se rezumă la bani şi la a-ţi permite să cumperi şi să organizezi tot ceea ce ai nevoie exact aşa cum ai nevoie ca sa poţi să îţi faci treaba optim.

Ori cu o remorca ramasă desfacută că nu au mai fost bani pentru pereţi, cu una pe care trebuie să o băgăm în reparaţii capitale şi una făcută ca nouă, dar la care trebuie sa achitam 7.000 ron ca să o luăm din service, fără maşină, fără spaţii suficiente, cu datorii şi luând mâncare de pe o săptămână pe alta ... nici nu ştiu ce să mai spun. Suntem super obosiţi, fizic şi psihic, iar stresul şi grija că nu ştii cum şi dacă reuşeşti să te mai descurci o zi şi cu ruşinea şi presiunea datoriilor din urmă, nici nu ştiu sincer cum de nu am clacat până acum”, este mesajul postat pe pagina de Facebook a asociaţiei Save the Horses România.