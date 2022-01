Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia, s-a infectat din nou cu COVID-19, de data aceasta cu varianta Omicron

Vlad Oprea a anunţat că va continua munca de la distanţă, alături de echipa de la Primăria Sinaia deoarece are Covid-19, varianta omicron Foto: Facebook

„14 zile lucrez online. Mi-a curs nasul, am avut o stare de moleşeală şi am decis să fac un test preventiv. Tocmai am primit rezultatul pozitiv infectat cu ultima forma Omicron” a anunţat, marţi, primarul Vlad Oprea, pe pagina sa de Facebook.

Primarul oraşului Sinaia a afirmat că va continua munca de la distanţă, alături de echipa de la Primărie.

„Vă rog să fiţi precauţi şi să respectaţi regulile de protecţie. Împreună trecem peste toate”, a îndemnat el.

Vlad Oprea a avut coronavirus şi la sfârşitul lunii octombrie, atunci când a fost internat la un spital din Bucureşti, pentru tratament, fiind nevoit să depună jurământul pentru a-şi putea prelua noul mandat de primar de pe patul de spital, în mod online.