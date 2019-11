VIDEO Patru adolescenţi, răniţi în explozie, au rămas în prag de sărbători fără locuinţă: ”Cei mari şi fata se văiatu de arsuri”

Deflagraţia a avut loc în seara de duminică, 24 noiembrie, în jurul orelor 18.00, când patru dinte cei şapte copii erau acasă.

”Ei stăteau în ultima cameră. Am auzit bubuitura, am oprit televizorul şi i-am auzit pe ăştia marii cu ţipete << Haide, că arde casa>>. M-am dus în cameră şi lumina era stinsă. Eu aşa i-am învăţat, în caz de incendiu, opriţi orice sursă de incendiu. M-am dus, am luat o oală cu apă şi am aruncat...Am stins focul. Cei mari şi fata se văitau de arsuri”, povesteşte Daniel Cervinschi, tatăl copiilor.

Acesta a precizat că fiica lui, în vârstă de 16 ani, a fost arsă pe faţă şi pe braţe, iar băieţii pe mâini şi picioare. Mezinul familiei, în vârstă de 12 ani, însă pare să fi suferit cele mai multe arsuri, inclusiv pe faţă şi pe cap.

Explozia nu a afectat structura de rezistenţă a casei, spun pompierii, însă locuinţa familiei Cervinschi are nevoie urgentă de reparaţii. În plus, soba care a provocat deflagraţia nu mai este funcţională.